Zelena luč za postavitev strehe velodroma, zavarovalnica priznala škodo

Direktor podjetja Duol Dušan Olaj je potrdil, da je zavarovalnica podjetju v zadnjih dneh priznala škodo v primeru porušene strehe, tako da bo to začelo proizvodnjo nove balonske hale za prekritje športnega objekta. Streha je namreč v lasti Duola, ki jo oddaja upravitelju objekta, Zavodu Novo mesto.

Postavitev nove strehe bo po Olajevih besedah trajala dva do tri mesece. "Seveda je to odvisno od vremenskih pogojev za demontažo obstoječe porušene strehe," je povedal. Predvsem bo obstoječo kritino treba odstraniti v času suhega vremena, saj ne sme priti do zalivanja velodroma in atletske steze. "Lovili bomo vremenska okna, ko bo mogoče demontirati obstoječe platno in istočasno montirati novo," je pojasnil.

"Za zdaj s spodnje strani kaže, da podkonstrukcija ni nikjer poškodovana"

Pomembna pri ponovnem odprtju objekta bo tudi sanacija morebitne škode, ki jo je voda povzročila v notranjosti, na kolesarskih in atletskih stezah. To je sicer predmet ločenega zavarovanja, ki ga ima upravitelj objekta.

Kot je pojasnil direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, bo morebitno škodo na stezah možno oceniti šele po odstranitvi platna porušene strehe. Zavod je po njegovih besedah po padcu strehe poskrbel za odstranitev skoraj 200 ton snega iz objekta, odstranili so tudi vodo, še pred zadnjim sneženjem pa so zaščitili površine, ki niso bile prekrite s platnom od porušene strehe.

Foto: Damir Delič / Sportida

Če bo ugotovljena dodatna škoda na kolesarski stezi in podkonstrukciji ali pa na atletski stezi, bi sanacija lahko trajala dlje od predvidene postavitve nove strehe. "Popravila so v tem primeru sicer lahko precej hitra, ampak o tem lahko govorimo šele takrat, ko bomo prišli do teh površin. Za zdaj s spodnje strani kaže, da podkonstrukcija ni nikjer poškodovana," je dodal Makovac.

Novomeška občina je v Češči vasi v zadnjih letih prenovila, nadgradila in pokrila leta 1996 zgrajeni kolesarski velodrom in za naložbo skupaj z davkom odštela približno štiri milijone evrov. Približno 600.000 evrov sredstev sta prispevala ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za šport. Omenjeno streho so začeli graditi leta 2018 in njeno nameščanje končali leta 2019.

Osredotočeni na to, da minimizirajo škodo

Novomeška občina ob velodromu gradi še plavalni bazen, celotna ponudba v Češči vasi pa naj bi omogočila delovanje vadbenega središča oz. olimpijskega vadbenega centra za kolesarstvo, atletiko in triatlon, ki bi v trikotniku Dunaj-Beograd-Milano zapolnil tovrstno praznino.

Foto: Vid Ponikvar

Tako Olaj kot Makovac sta potrdila dobro sodelovanje pri prizadevanjih za ponovno odprtje vadbenih površin. "V tem trenutku smo vsi osredotočeni na to, da minimiziramo škodo, da čim prej zadevo povrnemo v prvotno stanje," je o tem dejal Olaj.

V razpravah v novomeškem mestnem svetu so se po nesreči pojavila tudi vprašanja o primernosti pokritja velodroma z napihljivo streho. Olaj zavrača dvome: "Duol ima preko 1700 pokritih objektov po celem svetu, velika večina se nahaja v Skandinaviji z bistveno večjimi snežnimi bremenitvami in vse so obstale." Pri tem poudarja, da gre za ekonomično rešitev, fiksna streha bi namreč stala tudi do desetkrat več.

Podobno je o ekonomičnosti rešitve v času, ko se je streha postavljala, povedal tudi Makovac. Dodal je, da gre pri tem tudi za možnost, da so s takšno streho atletske površine v objektu brez motečih elementov. A nesreča in dejstvo, da so v zadnjem obdobju močno poskočile cene energentov, takšno streho pa je treba ogrevati, vendarle sprožajo razmisleke o izboljšavah, je dodal.