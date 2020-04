Zloglasna avstrijska vasica znova živi, toda ...

St. Anton, Sölden in Ischgl. Tri tirolska turistična središča so od tega tedna izenačena s preostalimi deli Avstrije. Do zdaj so bila namreč v popolni karanteni, saj so bila označena za žarišče novega koronavirusa. Zdaj tam veljajo enaki ukrepi kot v preostalem delu države, v kateri so sicer skupno našteli dobrih 15 tisoč okuženih z novim koronavirusom in 522 smrti.

Med omenjenimi kraji je bil z negativnim predznakom največkrat izpostavljen Ischgl. Če je še pred nekaj tedni veljal za "alpsko Ibizo", za središče smučanja in zabave željnih turistov z vseh konca sveta, je bil marca v središču pozornosti kot leglo, iz katerega se je virus razširil po več evropskih državah.

V Ischglu se bodo poskušali otresti statusa alpskega zabavišča. Foto: Sportida

Foto: Sportida Spomnimo, petega marca je ob vrnitvi iz Ischgla na Islandijo za koronavirusno boleznijo 19 zbolela večja skupina turistov. Dva dni pozneje je bil na testiranju pozitiven eden od natakarjev v priljubljenem lokalu Kitzloch. Tega so zaprli dva dni pozneje. Pandorina skrinjica je bila odprta. Avstrijci so dolgo zavračali očitke, ki so prihajali predvsem iz skandinavskih držav. Pozneje so priznali, da je iz Ischgla v preostale dele države bolezen preneslo več kot 800 ljudi. Virus se je prek turistov (identificiranih je 4.500, a končna številka je verjetno še krepko višja) razširil na več koncev Evrope. Med obolelimi smučarji so bili tudi Slovenci. 13. marca so avstrijske oblasti zaprle dolino Paznaun. Ukrep je veljal do tega tedna.

Jutro po tem …

Ischgl se danes prebuja v novo jutro, resda sončno, a s hudim glavobolom po prekrokani noči. Prav popoldanske in nočne zabave s številnimi koncerti ter glasbenimi in plesno-nočnimi klubi so bile svojevrstna turistična niša tega kraja. Mestece s približno 1.800 prebivalci na račun turizma v pičlih sedmih mesecih ustvari od 250 do 300 milijonov evrov prihodkov.

Status kraja, kjer je mogoče smučati na odličnih progah, nato pa se še zabavati, so načrtno gradili dobri dve desetletji. Podobno velja za bližnji Sölden. Zdaj jih čaka nova realnost. Hoteli in lokali v Ischglu so seveda še vedno zaprti, a zavedajo se, da bodo morali, tudi ko bodo državne oblasti dovolile odpiranje, obrniti svojo turistično smer.

Kitzloch: v tem lokalu naj bi se okužilo večje število turistov. Foto: Sportida

Ischgl 2.0

Lokalnemu turizmu grozijo številne tožbe. Poleg tega reklo, da je vsaka reklama dobra reklama, v tem primeru prav gotovo ne velja. "Težko je, če mediji prikazujejo, da se je zaradi enega bara v mestu okužilo pol Evrope," je za Kronen Zeitung dejala ena od domačink.

Oglasil se je tudi župan Werner Kurz. V sporočilu za javnost je že napovedal enotno delovanje turistične zveze, žičnic, restavracij, občine in vseh podjetnikov. "Več kakovosti," naj bi se glasil novi slogan kraja. Pravi, da si želijo več gostov za daljše obdobje in manj lovcev na nočne zabave. Poskušali bodo izkoreniniti podobe smučarjev, ki so po prihodu s smučišča še v smučarskih čevljih spili prvih nekaj vrčkov piva, nato pa dan potegnili dolgo v noč.

In kaj lahko ponudi novi Iscghl? Ko bodo razmere dovoljevale, tisto, kar je v osnovi bil – izhodišče za pohodnike in smučarje. Navsezadnje sodobno smučišče s sedmimi gondolami, 25 sedežnicami in 13 vlečnicami ponuja skoraj 240 kilometrov smučarskih prog, ki so razpete med 1.377 in 2.872 metri nadmorske višine. Vprašanje je le, kolikokrat bodo o naslednji smučarski destinaciji premislili Švedi, Britanci ali Islandci, ki so v preteklosti prek Münchna potovali v Ischgl.