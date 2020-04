Češka bo predčasno sprostila omejitve

Trumpu se je na novinarski konferenci pridružil vodja oddelka za znanost in tehnologijo pri ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost Bill Bryan, ki je predstavil ugotovitev svoje ekipe, da novi koronavirus ne živi dolgo časa v vročem in vlažnem podnebju, hitro umre na sončni svetlobi, sredstvo za dezinfekcijo pa ga uniči v minuti, poroča STA.

Trump je nato ugibal, ali bi lahko podoben rezultat dosegli z injekcijo sredstva za dezinfekcijo za okuženega.

"Kot veste, gre koronavirus v pljuča in naredi izjemno škodo. Bilo bi zanimivo to preveriti," je otrplim članom svoje znanstvene ekipe proti novemu koronavirusu razložil Trump. Bryan je potem šele kasneje ob novinarskih vprašanjih razložil, da o tem ne razmišljajo in priznal, da vročina in vlaga virusa ne uničita sama po sebi.

Število okuženih in mrtvih zaradi koronavirusa v ZDA še naprej narašča, vendar je glavna tema političnih razprav v državi, kako hitro je mogoče ponovno zagnati ekonomijo in družbo nasploh. Ukrepi so v rokah državnih guvernerjev, ki se odločajo po svoje. Teksas in Oklahoma danes med drugim spet odpirata frizerske salone in telovadnice, drugje pa ukrepe za družbeno distanciranje podaljšujejo.