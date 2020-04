Nenavaden simptom, ki kaže, da imate koronavirus

A telltale sign of #COVID19: pernio / pseudo-chilblains



Painful, swollen and erythematous tips of toes (resembling frostbite).#DermTwitter #IDTwitter pic.twitter.com/4zplwrUiQ2 — Ilan Schwartz MD PhD (@GermHunterMD) April 14, 2020

Združenje ameriških dermatologov je pretekli teden zagnalo register, kamor lahko dermatologi vpisujejo dermatološke znake, ki so jih opazili pri pacientih, okuženih z novim koronavirusom.

Dermatologi so vpisali skoraj 200 različnih simptomov, pri skoraj polovici pa se pojavljajo poškodbe, podobne ozeblinam na rokah in nogah.

Kot je za Bussinser Insider povedala dermatologinja in epidemiologinja Esther Freeman, ki dela v bolnišnici Massachusetts in na harvardski medicinski šoli, je več takšnih primerov opazila tudi pri svojih pacientih.

"Če nimate drugih razlogov za "covid prste", bi bilo dobro razmisliti, da se testirati, ali ste okuženi z novim koronavirusom, da preprečite morebitno širjenje na druge," meni Freemanova.

Kaj bi lahko povzročalo "ozebline"?

Foto: Reuters V primeru "zmrznjenih prstov" in povezav s koronavirusom je še veliko neznanega in bo pred resnejšimi zaključki potrebna raziskava na dovolj veliki populaciji, kar lahko traja še kar nekaj časa.

Po besedah Freemanove v zdravniških krogih krožijo tri teorije. Po prvi je videz prstov posledica vnetja v telesu, ki ga povzroči virus, po drugi bi lahko za videz poskrbel vaskulitis oziroma vnetje sten žil, kar prav tako povzroča koronavirus, tretja teorija pa videz pripisuje krvnim strdkom, ki jih prav tako povzroča novi koronavirus. O tem smo na Siol.net podrobneje že pisali.

Večina bolnikov s covidom-19, ki imajo boleče in otečene prste, je mlajših, je za Bussinder Insider pojasnila profesorica dermatologije na kalifornijski fakulteti Lindy Fox. Skoraj vsi so imeli oziroma imajo le blage simptome bolezni oziroma jih sploh nimajo. Po njenem prepričanju so "zmrznjeni prsti" le eden od mnogih simptomov, vendar jih je presenetljivo veliko.

Zatekli in pordečeni prsti imajo lahko vzrok tudi marsikje drugje. Bolj pogosti so predvsem v hladnejši polovici leta, predvsem na področjih s hladnejšim podnebjem. Dermatologi so na morebitno povezavo z novim koronavirusom postali pozorni, ker so takšne simptome začeli opažati v Španiji in Italiji, kjer ni tako zelo hladno podnebje, dodaja Foxova.