Kako veste, da ste izgoreli? To so trije pomembni znaki.

Kako lahko sami prepoznate, obravnavate in preprečite izgorelost? Kako veste, da so vaši izzivi, ki jih doživljate, le vsakdanji delovni stres ali pa so resni znaki izgorelosti? Za diagnozo izgorelosti morajo biti prisotne naslednje tri komponente.

1. Čustvena izčrpanost

Pri čustveni (emocionalni) izčrpanosti se ves čas počutite utrujeni. Ne počutite se pripravljeni soočiti s svojimi delovnimi obveznostmi in dnevom, tudi če gre le še za en običajen delovni dan. Vsako jutro se lahko zbudite tudi z občutkom strahu. Kot poudarjajo psihologi, to občutite dan za dnem in ne izgine niti po enem tednu premora. Prav zato je zelo verjetno, da se spopadate z velikimi delovnimi obremenitvami in težkimi okoliščinami na delovnem mestu, ki vas izčrpavajo.

2. Cinizem/depersonalizacija

Sprva ste morda pri svojem delu in delu z ljudmi/ali strankami uživali, zdaj pa se počutite vse bolj razdražljivi in jezni na vse. Od svojega dela ste vse bolj odmaknjeni, morda pa vas pri tem celo skrbi, kako zelo ste postali cinični. Veliko je ljudi, ki trpijo na podobne načine, a se pri tem ne zavedajo temeljnega vzroka teh osebnostnih sprememb.

Če svoje razpoloženje povežete z eno od zgornjih točk in zaznavate težave pri svojem delu ali življenju, nujno poiščite nasvet svojega zdravnika ali kvalificiranega strokovnjaka za duševno zdravje.

3. Zmanjšana osebna učinkovitost

Čeprav ste bili v tem nekoč precej dobri, pa izgubljate zaupanje v sposobnost opravljanja svojega dela. Čeprav delate vedno več, sem vam zdi, da dosegate slabše rezultate. Vaša produktivnost je močno padla, s tem pa tudi vera v vas same.

Da se pokaže popolna izgorelost, morajo biti izpolnjene vse tri zgoraj naštete komponente. Tudi če lahko obkljukate le dve, pa bodite pozorni, saj lahko sprva na poti od zdravega načina dela do popolne izgorelosti izkusite samo eno izmed zgoraj naštetih komponent. Če svoje razpoloženje povežete z eno od zgornjih točk in zaznavate težave pri svojem delu ali življenju, poiščite nasvet svojega zdravnika ali kvalificiranega strokovnjaka za duševno zdravje. Zgornje točke so pomembne za zagotavljanje koristnih informacij, ne pa za to, da bi si sami postavili diagnozo ali se zdravili – to raje prepustite strokovnjakom.