To so tri vsakodnevne prakse, s katerimi boste zmagovali v življenju

Kaj so tisti pravi kazalniki, ki nam povedo, da nam gre v življenju dobro? Je to karierni uspeh, zaslužek ali pa o tem povedo tudi naši odnosi z ljudmi, ki jih srečujemo vsak dan in s katerimi živimo? Kot ugotavljajo psihologi, v življenju za razliko od športa ni jasnih znamenj in objektivnih kazalnikov, kako dobro nam gre v določenem trenutku.

Študije so pokazale, da lahko socialne primerjave povzročijo negativna čustva, družbeni mediji so povezani tudi s simptomi depresije, saj je glavni namen tovrstnih platform, da tam ljudje pokažejo svoje dosežke, preostali pa se lahko z njimi primerjajo.

Ali nam lahko finančni uspeh pomaga, da se pri tem počutimo kot zmagovalci? Raziskava, ki sta jo opravila raziskovalca Daniel Kahneman in Angus Deaton in v kateri sta pri skoraj pol milijona naključno izbranih ameriških državljanov iskala kazalnike dobrega psihičnega počutja, je jasno potrdila, da to ne drži. Njuna raziskava je pokazala, da ko so izpolnjene osnovne potrebe človeka, tudi sreča posameznika teži k platoju.

Če boste v svoje vsakodnevno življenje vključili naslednje tri pomembne prakse, imate večje možnosti, da boste zmagovali v življenju:

Hvaležnost

Raziskave so pokazale, da je hvaležnost močno povezana s psihološkim dobrim počutjem, če hvaležnost zavestno prakticiramo in se osredotočamo na pozitivno v svetu – tako nam bo ostalo le malo prostora za občutke zavisti in ljubosumja, menijo psihologi.

Foto: Shutterstock

Odnosi

Kakovost naših odnosov ne vpliva le na vsakdanje življenje, ampak tudi na posameznikovo dolgoročno počutje. Ena izmed ključnih ugotovitev raziskave dr. Roberta Waldingerja, vodje Harvardske študije o razvoju odraslih, je bila povezana z vplivom odnosov na naše splošno zdravje. Pokazala je, da so bili ljudje, ki so bili najsrečnejši v svojih odnosih pri 50 letih, najbolj zdravi pri 80 letih. Poleg tega je dr. Waldinger šel tako daleč, da se je slikovito izrazil: "Osamljenost ubija. Je tako močna kot kajenje ali alkoholizem."

Iskanje smisla

Journal of Positive Psychology je pred leti objavil dve študiji, po katerih so ljudi razdelili v dve skupini: tiste z visoko stopnjo sreče in nizko ravnjo smisla ter druge z nizko stopnjo sreče in visoko ravnjo smisla. Značilnosti "srečne" skupine ljudi so vključevale izogibanje zahtevnim in utrudljivim zapletom in razmerjem, na drugi strani pa je skupina "s smislom" več časa namenila pomoči drugim in se osredotočila na družino ali odnose.

Študija je pojasnila, da prav iskanje smisla prispeva k prepričanju, da je življenje pomembno. Prizadevanje za ta namen lahko spodbudi zadovoljstvo z življenjem. Te študije tako potrjujejo pomembno vlogo, ki jo imajo v "zmagovalnem" življenju hvaležnost in kakovostni odnosi. Če torej preverjate dosežke v svojem življenju, pri tem ne upoštevajte le višine svoje plače oz. zaslužka, velikosti hiše ali znamke avtomobila. Namesto tega se raje obrnite navznoter, v svojo sposobnost uživanja v odnosih in dejavnostih. Tako boste vedno zmagali, so prepričani psihologi in raziskovalci v študijah.

