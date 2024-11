Obvladovanje sladkorne bolezni tipa 2 z inovativno aplikacijo FreeStyle Libre

Kaj je sladkorna bolezen tipa 2?

Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša oblika sladkorne bolezni, saj predstavlja več kot 90 odstotkov vseh primerov. Najpogosteje se pojavlja pri starejših odraslih, povprečna starost ob diagnozi pa je 55 let. Bolezen se razvija počasi in pogosto brez očitnih simptomov v prvih letih. Kljub temu že v tem obdobju lahko pride do trajnih poškodb organov, kot so oči, ledvice in živci, pri čemer je pa najnevarnejša prizadetost srca in ožilja. Pogosto sladkornega bolnika k zdravniku pripeljeta šele srčni infarkt ali možganska kap.

Tudi v prihodnosti pričakujemo naraščanje števila ljudi s sladkorno boleznijo, saj je to po večini povezano s staranjem prebivalstva in neugodnimi spremembami v življenjskem slogu. Strmo pa narašča tudi pojav sladkorne bolezni v obdobju nosečnosti. *NIJZ

Kateri so dejavniki tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2?

Sladkorna bolezen tipa 2 je kronična bolezen, ki se razvije zaradi kombinacije genetskih in okoljskih dejavnikov. Glavni dejavniki tveganja za njen razvoj so:

dednost (sladkorna bolezen v družini),

debelost (zlasti nalaganje maščevja okoli pasu),

premalo telesne aktivnosti,

zvišan krvni tlak in maščobe v krvi,

zvišan krvni sladkor v nosečnosti ali ob rojstvu novorojenca, težkega nad 4,5 kilogramov.

Tudi stres lahko pomembno vpliva na raven krvnega sladkorja. Ko smo pod stresom, telo sprošča stresne hormone, kot sta adrenalin in kortizol, ki povzročata sproščanje glukoze iz jeter v kri. To lahko vodi do zvišanja ravni krvnega sladkorja. Pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2 stres običajno povzroči porast krvnega sladkorja.

Kako odkrijemo sladkorno bolezen?

Sladkorne bolezni ni mogoče pozdraviti, zato so preventivni pregledi izjemno pomembni za pravočasno preprečevanje in odkrivanje bolezni. Po 45. letu starosti je priporočljivo preverjati raven krvnega sladkorja vsake tri leta, tudi če nimate povečanega tveganja za nastanek sladkorne bolezni.

Za diagnosticiranje sladkorne bolezni je ključna določitev ravni krvnega sladkorja, kar je preprosta preiskava, ki jo izvajajo v vsakem zdravstvenem laboratoriju.

Kateri so najpogostejši simptomi sladkorne bolezni in zakaj nastanejo?

Pogostejše uriniranje : Ker telo brez inzulina ne more učinkovito presnavljati glukoze, se presežna glukoza nabira v krvi. Visoka raven sladkorja v krvi povzroči, da ledvice skušajo izločiti presežek glukoze z urinom, kar vodi do pogostejšega uriniranja.

: Ker telo brez inzulina ne more učinkovito presnavljati glukoze, se presežna glukoza nabira v krvi. Visoka raven sladkorja v krvi povzroči, da ledvice skušajo izločiti presežek glukoze z urinom, kar vodi do pogostejšega uriniranja. Povečana žeja : Nenehna intenzivna žeja je posledica izgube večje količine tekočine z urinom, kar povzroča dehidracijo in posledično občutek žeje.

: Nenehna intenzivna žeja je posledica izgube večje količine tekočine z urinom, kar povzroča dehidracijo in posledično občutek žeje. Povečan apetit : Nenadno povečanje apetita ali nenehen občutek lakote, tudi po zaužitju zadostne količine hrane, je lahko posledica povišane ravni inzulina v krvi, neravnovesja hormonov, ki uravnavajo apetit, ali nihanj ravni sladkorja v krvi, zlasti pri hipoglikemiji.

: Nenadno povečanje apetita ali nenehen občutek lakote, tudi po zaužitju zadostne količine hrane, je lahko posledica povišane ravni inzulina v krvi, neravnovesja hormonov, ki uravnavajo apetit, ali nihanj ravni sladkorja v krvi, zlasti pri hipoglikemiji. Izguba telesne teže : Kljub povečanemu apetitu in običajnemu vnosu hrane oseba izgublja težo brez očitnega razloga. To je pogostejše pri sladkorni bolezni tipa 1, saj telo pri diabetesu tipa 2 še vedno lahko uporabi nekaj inzulina za energijo.

: Kljub povečanemu apetitu in običajnemu vnosu hrane oseba izgublja težo brez očitnega razloga. To je pogostejše pri sladkorni bolezni tipa 1, saj telo pri diabetesu tipa 2 še vedno lahko uporabi nekaj inzulina za energijo. Utrujenost : Oseba se počuti utrujeno, brez energije in izčrpano, še posebej po obrokih. Dolgotrajno visoka raven sladkorja v krvi preprečuje učinkovito uporabo glukoze kot vira energije, kar povzroča utrujenost.

: Oseba se počuti utrujeno, brez energije in izčrpano, še posebej po obrokih. Dolgotrajno visoka raven sladkorja v krvi preprečuje učinkovito uporabo glukoze kot vira energije, kar povzroča utrujenost. Motnje vida : Zamegljen vid ali težave pri ostrenju vida so pomembni znaki sladkorne bolezni. Visoke ravni sladkorja v krvi lahko poškodujejo majhne krvne žile v mrežnici, kar vodi do diabetične retinopatije, pogostega vzroka slepote pri odraslih.

: Zamegljen vid ali težave pri ostrenju vida so pomembni znaki sladkorne bolezni. Visoke ravni sladkorja v krvi lahko poškodujejo majhne krvne žile v mrežnici, kar vodi do diabetične retinopatije, pogostega vzroka slepote pri odraslih. Ponavljajoče se okužbe : Sladkorna bolezen povečuje nagnjenost k ponavljajočim se okužbam, zlasti okužbam sečil, vaginalnim glivičnim okužbam in kožnim okužbam. Bolezen vpliva na imunski sistem, krvni tlak, delovanje ledvic in oskrbo tkiv s kisikom in hranili.

: Sladkorna bolezen povečuje nagnjenost k ponavljajočim se okužbam, zlasti okužbam sečil, vaginalnim glivičnim okužbam in kožnim okužbam. Bolezen vpliva na imunski sistem, krvni tlak, delovanje ledvic in oskrbo tkiv s kisikom in hranili. Počasnejše celjenje ran : Rane, odrgnine ali druge poškodbe se zaradi oslabljenega imunskega sistema počasi celijo, saj povišan krvni sladkor poškoduje majhne krvne žilice. Počasnejše celjenje ran se lahko pojavi tudi zaradi diabetične nevropatije, ki prizadene živčevje nog in stopal ter lahko povzroča nevarne zaplete, kot so kronične rane.

: Rane, odrgnine ali druge poškodbe se zaradi oslabljenega imunskega sistema počasi celijo, saj povišan krvni sladkor poškoduje majhne krvne žilice. Počasnejše celjenje ran se lahko pojavi tudi zaradi diabetične nevropatije, ki prizadene živčevje nog in stopal ter lahko povzroča nevarne zaplete, kot so kronične rane. Nenavadni občutki v nogah in rokah: Motnje perifernega živčnega sistema se pojavijo kot zapleti pri dolgotrajni in neurejeni sladkorni bolezni. Diabetična polinevropatija, najpogostejša nevrološka motnja pri diabetikih, vpliva na občutke, gibanje mišic in avtonomni živčni sistem. Glavni simptomi so občutek mrzlih nog, mravljinci, občutljivost na dotik, boleče zbadanje in gluhost nog.

NIJZ svetuje : Sladkorna bolezen traja celo življenje, zdravljenje je kompleksno in zahteva posameznikovo polno sodelovanje, pogosto pa tudi sodelovanje njegovih bližnjih. Kako s sladkorno boleznijo preživeti čim bolje? Tovrstno podporo na področju sladkorne bolezni imenujemo edukacija, s katero posameznika usposabljamo za samostojno vodenje sladkorne bolezni in podpiramo njegovo samooskrbo glede sladkorne bolezni. V edukaciji se prepletajo izobraževanje (oseba izve verodostojne informacije), usposabljanje za izvajanje veščin (izbor prehrane, zagotavljanje rednosti pri gibanju ter specifične veščine npr. dajanje inzulina, prilagoditev prehrane glede na izmerjene vrednosti krvnega sladkorja), grajenje notranje motivacije za izvajanje teh aktivnosti ter podpora dejanskim dolgoročnim spremembam.

Kako lahko bolezen nadzorujemo?

Foto: Abbott Laboratories d.o.o. Nujno je redno spremljanje in uravnavanje ravni glukoze oziroma sladkorja v krvi. Brez ustreznega spremljanja in zdravljenja lahko bolezen postane življenjsko nevarna, zato je dnevno merjenje ravni glukoze nujno opravilo za vse bolnike.

Da bi olajšali življenje bolnikov, katerih redno merjenje ravni krvnega sladkorja je lahko naporno in neprijetno, saj pogosto vključuje boleče zbadanje v prst, so v Abbott Laboratories razvili napravo FreeStyle Libre , namenjeno neprekinjenemu merjenju glukoze1. S tem dobita tako uporabnik kot njegov diabetolog dragocen vpogled v celodnevno nihanje krvnega sladkorja.

Osebe s sladkorno boleznijo, ki uporabljajo sistem FreeStyle Libre, imajo lahko manj hipoglikemij (znižana raven glukoze v krvi) in bolj urejeno sladkorno bolezen (glukoza je dalj časa v ciljnem območju). Prednost sistema za odčitavanje ravni glukoze v krvi z uporabo aplikacije na mobilnem telefonu je v tem, da omogoča popolno nadzorovanje poteka bolezni.

Sistem FreeStyle Libre za enostavno spremljanje glukoze v krvi

Sistem FreeStyle Libre sestavljata majhen senzor za spremljanje glukoze in aplikacija na pametnem telefonu, ki sprejema podatke s senzorja. Ta samodejno meri ter stalno shranjuje dnevne in nočne vrednosti glukoze. Tako lahko s pomočjo aplikacije po potrebi trenutno vrednost glukoze izmerite tudi med posameznimi samodejnimi meritvami.

Z vsakim skeniranjem boste pridobili trenutni odčitek glukoze in podatke o ravni glukoze za zadnjih osem ur skupaj z grafičnim prikazom smeri, v kateri se giblje vaš krvni sladkor. Podatke lahko zelo enostavno delite s svojim zdravnikom, kar pomeni, da bosta vodenje in nadzor vaše bolezni potekala veliko učinkoviteje.

Do sistema FreeStyle Libre ima pravico zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:

ima pravico do inzulinske črpalke,

se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno,

je noseča in se zdravi z inzulinom2.

