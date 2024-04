Več kot 55 odstotkov žensk vrže stran tretjino življenja

Ste vedeli, da je obdobje menopavze lahko daljše in hormonsko bolj turbulentno kot najstništvo? Ženske so namreč v tem hormonskem peklu lahko ujete več kot desetletje! A to še ne pomeni, da morate izkusiti prav vsak neprijetni simptom menopavze. Kako boste preživeli to obdobje, je odvisno predvsem od vas.

Na splošno velja, da ženske vstopijo v menopavzo nekje okoli petdesetega leta, vendar pa se tranzicija začne že veliko prej. To predhodno obdobje se imenuje perimenopavza in se lahko začne že okoli petintridesetega leta starosti.

Menopavza vas ne bo zadela kot strela z jasnega

Na začetku perimenopavze začne nihati proizvodnja estrogena in progesterona, kar se lahko kaže v občasnih, nerednih simptomih, ki jih ženske večinoma pripišejo drugim dejavnikom, kot sta stres ali PMS.

To pomeni, da se menopavza ne zgodi kar "čez noč", temveč vas vaše telo nanjo opozarja kar nekaj let. Če znate prisluhniti simptomom, lahko že zelo zgodaj poskrbite, da vam bo kasneje lažje.

Se vam zdi, da se kar naenkrat ne prepoznate več?

Preden se zvrstijo vsi telesni simptomi menopavze, se bodo začele pojavljati rahle spremembe v vašem počutju in čustvovanju. Morda se boste začeli počutiti tuje v svojem telesu ali pa bo svet okoli vas kar naenkrat nekoliko drugačen.

V tem obdobju se lahko začnete drugače odzivati tudi na dražljaje v okolici. Pogostejši so izbruhi jeze ali nenadzorovani navali joka. Nemalokrat se lahko spremenijo tudi čustva do partnerja ali pa vas začnejo zanimati stvari, ki vas niso nikoli prej.

Ne gre le za padec hormonov, temveč za nihanje

Eden od mitov menopavze je, da estrogen pada v obliki ravne premice. A to ne drži. Raven estrogena mnogo let močno niha, preden se naposled ustali na najnižji ravni. Tako se lahko v določenem trenutku soočate s primanjkljajem estrogena, v naslednjem pa s presežkom. Prav ta nihanja pa povzročajo tudi dobro poznane težave.

Deset najpogostejših simptomov menopavze ‍1. Tanjši lasje in upadla koža Estrogen med drugimi skrbi za uravnavanje vode v telesu in sintezo kolagena, zato koža postane bolj suha, gubice pa se poglobijo. Poleg tega estrogen vpliva tudi na rast las in ščiti lasne folikle, zato začnejo lasje izgubljati svojo bujnost in gostoto. 2. Estrogenski maščobni obroč S starostjo se upočasni bazalni metabolizem, kar v kombinaciji s hormonskimi spremembami privede do nabiranja odvečnih kilogramov okoli pasu. V prehodnem obdobju ženska v povprečju pridobi 1,5 kilograma na leto, kar pomeni, da ste lahko na koncu težji za kakšnih deset kilogramov.



3. Nespečnost in utrujenost Vročinski oblivi ter spremembe v psiho-fizičnem počutju vplivajo na kakovost spanca, kar lahko za seboj potegne utrujenost, pozabljivost in razdražljivost. 4. Spremembe v libidu V menopavzi upada estrogen, ženski glavni spolni hormon, zato se ženske pogosto spopadajo z zmanjšanim libidom. V nekaterih primerih pa je lahko učinek ravno obraten, saj pride v ospredje testosteron. 5. Bolečine v sklepih Estrogen je ključen za vgrajevanje kalcija v kosti in sintezo beljakovin. Zato vas lahko po 40. letu starosti začnejo boleti sklepi, poveča pa se tudi tveganje za razvoj osteoporoze. 6. Vročinski oblivi To je najbolj tipičen simptom menopavze, ki ga le redkokatera spregleda. Ti oblivi so lahko precej neprijetni, sploh kadar vam kradejo spanec ali ko se zgodijo ob pomembnih trenutkih.

55 odstotkov žensk ne stori ničesar, da bi si olajšale pekel

Večina misli, da morajo le pretrpeti nekaj vročinskih valov in potem bo spet vse "po starem". Vendar pa po zadnji menstruaciji lahko traja več let, da simptomi popolnoma izzvenijo. Vaše telo in počutje pa nikoli več ne bosta takšna, kot sta bila pred tem. A kljub temu večina žensk ne naredi prav ničesar, da bi si olajšala vse te tegobe, zato je menopavza zanje prava nočna mora.

Ne vrzite stran tretjine življenja!

Menopavza predstavlja kar tretjino življenja ženske. Če znate v tem obdobju podpreti svoje telo s pravo mešanico naravnih zelišč, vitaminov in mineralov, je lahko to eno najboljših obdobij v vašem življenju. Ponuja se vam namreč priložnost, da se otresete starih bremen in na novo začrtate svojo pot.

M-Pause Forte, naravna pomoč ob hormonskih spremembah V podjetju Sensilab so razvili prehransko dopolnilo M-Pause Forte, ki vsebuje točno tista zelišča in mikrohranila, ki jih potrebujete za udoben prehod v novo dobo.



Njegova formula med drugim zmanjša vročinske oblive in neprijetno potenje, sprošča um, spodbuja trden in kakovosten spanec, podpira čustveno ravnovesje, zmanjšuje utrujenost ter ohranja zdrave kosti. Hkrati pa tudi uravnava krvni sladkor, podpira presnovo, okrepi lase in navlaži kožo. Tako se boste dobro počutili v svoji koži in boste videti mladostno. M-Pause Forte lahko po časovno omejeni promocijski ceni naročite TUKAJ.

Naročnik oglasnega sporočila je SENSILAB D.O.O.