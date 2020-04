Nova resna grožnja za koronabolnike: krvni strdki

Čeprav se hitro učimo, o bolezni covid-19 še marsičesa ne vemo. Velika večina okuženih, nekje štiri petine, jo bo sicer prebolela brez težav (nekateri celo brez vednosti), a še vedno ne vemo, kdaj in kako pride do zapletov in kaj vse se lahko zaplete. Iz ZDA prihajajo primeri nove zahrbtne grožnje.

Oboleli za boleznijo covid-19 v New Yorku je po nekaj tednih po okužbi verjel, da okreva. Z razlogom, saj so vsa njemu vidna znamenja nakazovala v to smer.

A so po sprejemu v bolnišnico zdravniki 49-letniku prinesli slabo novico: imel je napredovalo pljučnico, v njegovih pljučih pa so našli veliko krvnih strdkov, ki bi lahko ogrozili njegovo življenje, so poročali pri reviji Business Insider.

Krvni strdki niso le v pljučih

To ni osamljen primer, še navaja isti vir. Zdravniki se pri nekaterih obolelih z boleznijo covid-19 ne srečujejo s krvnimi strdki le v pljučih, temveč tudi v srcu in ledvicah.

Kar je posebej zahrbtno, je, da se krvni strdki najdejo tako pri bolnikih, ki so sicer v kritičnem stanju, kakor tudi pri tistih, ki so vsaj navzven videti dobro. Skratka, ni pravila, kako in kdaj pride do nastanka teh strdkov.

Krvni strdki so lahko življenjsko zelo nevarni, saj lahko potujejo po ožilju in ustvarijo zamašitve, s tem tudi do pojava možganske kapi, infarktov in drugih nevarnih stanj. Foto: Thinkstock

"Čudežno zdravilo" ni učinkovalo

Težave na dihalnih poteh so najpogostejša znamenja bolezni covid-19, a, kot poroča omenjena revija, se zdravniki pri zdravljenju vedno pogosteje srečajo tudi z zapleti drugje – tudi takrat, ko so navzven oboleli videti v dovolj dobrem stanju za nadaljevanje zdravljenja v domači oskrbi.

Michael Reagan, sicer zaposlen v mednarodni biomedicinski družbi, je zbolel za covid-19 konec marca. Imel je večino tipičnih znakov bolezni (vročina, kašljanje – tudi s primesmi krvi, kihanje), ki so pa le občasno delno popuščali.

Zdravil se je doma z antibiotikom azitromicin in, kot udeleženec kliničnih preizkusov, z antimalarikom hidroksiklorokin – mešanico zdravil, ki jo je (tudi) ameriški predsednik Donald Trump ocenil za obetavno, a se je pozneje izkazalo, da ima lahko celo povsem nasproten učinek.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

Mesec dni po objavi optimistične napovedi ameriškega predsednika so študije pokazale, da je v nekaterih primerih ta kombinacija celo smrtonosna.

Strdki so pogosti spremljevalec zapletov

Raziskave iz ZDA in Nizozemske so pokazale, da so vsaj pri tretjini bolnikov, ki so pristali na intenzivni negi ali so umrli, našli krvne strdke (podrobneje v videu na začetku prispevka).

Reagan, ki so ga medtem po opravljeni obravnavi proti strdkom, že poslali domov na nadaljnje zdravljenje, pa ima še vedno – cel mesec po pojavu prvih znakov – močne bolečine že pri najmanjših premikih. "Nisem vedel, da krvni strdki tako močno bolijo," je dejal.

Veliko neznanega

Nič kaj spodbudno dejstvo je, da so bolniki na oddelkih intenzivnih nege še bolj podvrženi krvnim strdkom, saj mirovanje povečuje verjetnost njihovega nastanka.

Zdravnike pa zelo bega, da nimajo jasnih kazalcev, kako koronavirus vpliva na nastanek krvnih strdkov, in se zato morajo zanašati na svoje izkušnje, ker nimajo jasnih smernic za odpravljanje teh težav.