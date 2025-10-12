Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Nedelja,
12. 10. 2025,
9.26

kemoterapija zdravljenje rak prostate Joe Biden

Nedelja, 12. 10. 2025, 9.26

1 ura, 7 minut

Nekdanji ameriški predsednik Biden se zdravi z obsevanjem zaradi raka prostate

D.K.

Joe Biden | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden, ki ima raka prostate, se zdravi z obsevanjem, prejema tudi hormonsko terapijo, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes povedal njegov predstavnik.

82-letni demokrat Joe Biden, ki se je lani odrekel kandidaturi za ponovno izvolitev, je maja letos razkril, da so mu diagnosticirali agresivno obliko raka prostate z metastazami v kosteh.

"Rak nas vse prizadene. Tako kot mnogi izmed vas sva tudi Jill in jaz spoznala, da smo najmočnejši v trenutkih, ko smo najbolj ranljivi," je takrat v objavi na družbenem omrežju X zapisal Biden, čigar sin Beau Biden je umrl za rakom leta 2015.

Zdravljenje z obsevanjem se uporablja za različne stopnje raka prostate. Nekdanji predsednik ZDA poleg tega prejema tudi hormonsko terapijo.

Joe Biden
Novice Joeju Bidnu odstranili kožni tumor na glavi

Ameriško združenje za boj proti raku je pojasnilo, da je cilj jemanja hormonov v okviru te bolezni v telesu zmanjšati raven moških hormonov, imenovanih androgeni, ali preprečiti, da bi spodbujali rast rakavih celic prostate, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rak prostate je po podatkih združenja najpogostejša oblika raka pri moških. Pogost je zlasti pri starejših. Raziskave kažejo, da ima okoli 80 odstotkov moških, starejših od 80 let, v prostati rakave celice.

kemoterapija zdravljenje rak prostate Joe Biden
