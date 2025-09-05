Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Petek,
5. 9. 2025,
8.41

ZDA kožni rak operacija Joe Biden

Petek, 5. 9. 2025, 8.41

7 minut

Joeju Bidnu odstranili kožni tumor na glavi

Joe Biden | Foto Instagram/@saymaysmith

Foto: Instagram/@saymaysmith

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je bil operiran zaradi kožnega raka, je potrdil njegov tiskovni predstavnik. Čeprav ni znano, kdaj natančno je bil poseg opravljen, so Bidna konec avgusta fotografirali, ko je zapuščal cerkev v Delawaru z veliko brazgotino na glavi.

Tiskovni predstavnik je za NBC News povedal, da 82-letni nekdanji ameriški predsednik dobro okreva.

Bazalnocelični karcinom so mu odstranili že pred dvema letoma

Biden je bil operiran po Mohsovi metodi. Gre za specializirano kirurško tehniko, ki se uporablja za zdravljenje kožnega raka, zlasti bazalnoceličnega karcinoma in ploščatoceličnega karcinoma. Ta postopek je namenjen odstranitvi rakastega tkiva, hkrati pa ohrani čim več zdrave kože.

To ni prvič, da se Biden sooča s kožnim rakom. Leta 2023 so mu iz prsnega koša odstranili bazalnocelični karcinom, eno najpogostejših oblik kožnega raka. Njegov zdravnik je takrat potrdil, da je bilo rakavo tkivo v celoti uspešno odstranjeno.

Istega leta je bila operirana tudi njegova žena Jill Biden, ki so ji odstranili dva bazalnocelična karcinoma, enega blizu očesa in drugega na prsih.

