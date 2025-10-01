V New Yorku se je zrušil del nebotičnika #video

V newyorški soseski Bronx se je danes zjutraj zrušil del nebotičnika. Po prvih informacijah se je to zgodilo zaradi eksplozije plina, poroča Fox 10 Phoenix.

Malo po osmi uri zjutraj se je zrušil del 20-nadstropnega stanovanjskega kompleksa Mitchel Houses na Alexander Avenue 205 v newyorški soseski Bronx. Na teren se je takoj odpravilo več gasilskih enot. Po navedbah gasilcev se je zrušil jašek sežigalnice, ki poteka po celotni višini stavbe. Posnetki iz zraka jasno prikazujejo, kako se je jašek ločil od preostale konstrukcije.

Po prvih informacijah naj bi se del stavbe zrušil, potem ko je v jašku za odpadke prišlo do eksplozije plina. Na srečo pri tem ni bil nihče poškodovan.

🚨🇺🇸BREAKING: GAS EXPLOSION TRIGGERS BUILDING COLLAPSE IN NYC



Authorities confirm a partial collapse at 205 Alexander Ave in Mott Haven in the Bronx after a reported gas explosion.



Firefighters are clearing debris and searching the building with K-9 units, drones, and… pic.twitter.com/HnMpkX4m4j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025

Preiskava natančnega vzroka incidenta še poteka, na kraju pa so pristojne službe, ki so zavarovale območje in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.