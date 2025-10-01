Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
1. 10. 2025,
16.17

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
New York

Sreda, 1. 10. 2025, 16.17

42 minut

V New Yorku se je zrušil del nebotičnika #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

V newyorški soseski Bronx se je danes zjutraj zrušil del nebotičnika. Po prvih informacijah se je to zgodilo zaradi eksplozije plina, poroča Fox 10 Phoenix.

Malo po osmi uri zjutraj se je zrušil del 20-nadstropnega stanovanjskega kompleksa Mitchel Houses na Alexander Avenue 205 v newyorški soseski Bronx. Na teren se je takoj odpravilo več gasilskih enot. Po navedbah gasilcev se je zrušil jašek sežigalnice, ki poteka po celotni višini stavbe. Posnetki iz zraka jasno prikazujejo, kako se je jašek ločil od preostale konstrukcije.

Po prvih informacijah naj bi se del stavbe zrušil, potem ko je v jašku za odpadke prišlo do eksplozije plina. Na srečo pri tem ni bil nihče poškodovan. 

Preiskava natančnega vzroka incidenta še poteka, na kraju pa so pristojne službe, ki so zavarovale območje in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

New York
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.