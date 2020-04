Maribor in Hrvati? Večna in nesrečna zgodba.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njegovi rojaki so v povprečju na klopi NK Maribor zdržali manj kot devet mesecev. Kako pa bo s Sergejem Jakirovićem? Foto: Osebni arhiv Sergeja Jakirovića

Sergej Jakirović, novopečeni trener NK Maribor, je že peti Hrvat, ki je v času slovenske samostojnosti sedel na vročo vijoličasto klop. Pobrskali smo po preteklosti in preverili, kako so se odrezali njegovi rojaki. Odgovor za mariborsko nogometno prihodnost ni pomemben, a je dejstvo, da ne najboljše.

Ivo Šušak (394 dni):

Ivo Šušak je edini od dozdajšnjih štirih Hrvatov, ki so sedeli na klopi NK Maribor, z lovoriko. Foto: Getty Images Takrat izkušeni Ivo Šušak je prvi Hrvat, ki je treniral NK Maribor, in tudi tisti, ki je na njegovi klopi zdržal najdlje. Pa čeprav komaj nekaj tednov več kot eno leto.

Prišel je septembra leta 2000, ko je nasledil Matjaža Keka. Ta je moral oditi po prvenstvenem porazu proti takratnemu slovenskemu prvoligašu Korotanu, za katerega je, zanimivo, igral prav zdajšnji novi trener Mariborčanov Sergej Jakirović.

Šušak je tudi edini Hrvat, ki je z Mariborom osvojil lovoriko. Leta 2001 je bil z njim prvak po dramatični končnici, ko so vijoličasti do takrat svoje pete prvenstvene lovorike prišli v zadnjem krogu na štadionu za Bežigradom. Na derbi z Olimpijo so prišli z dvema točkama prednosti in potem z golom Madžara Barabasa Sztipanovicsa remizirali z 1:1, kar je bilo dovolj za veliko slavje Mariborčanov sredi Ljubljane.

Od Ljudskega vrta se je moral Šušak posloviti po treh mesecih nove sezone, potem ko je v prvih devetih prvenstvenih krogih Maribor osvojil 19 točk in prepričljivo izgubil obe evropski tekmi. V kvalifikacijah za ligo prvakov je proti Glasgowu Rangersu izgubil z 1:3 in 0:3. Zanimivo, da sta bila to dva od vsega treh porazov, ki jih je z Mariborom v tisti sezoni v 11 tekmah doživel. V 8. prvenstvenem krogu je pred domačimi navijači klonil proti Muri z 0:1.

Nasledil ga je povratnik na mariborsko klop Bojan Prašnikar.

Učinek na mariborski klopi:

Zmage: 21

Remiji: 2

Porazi: 10

Lovorike: 1 prvenstvo (2001)

Milan Đuričić je v Ljudskem vrtu zdržal skoraj natanko eno leto. Foto: Vid Ponikvar

Milan Đuričić (370 dni):

Prišel je v enem najtežjih obdobij mariborskega kluba, po sezoni 2004/05, v kateri so Mariborčani z Vojislavom Simeunovićem pristali šele na šestem mestu in ostali brez Evrope. Za trenerja je bil imenovan še pred koncem sezone, v začetku maja, a v roke pljunil pozneje.

Za Milana Đuričića je bil usoden izpad v polfinalu pokalnega tekmovanja proti Celju, po katerem je odstopil sam. Pet krogov pred koncem prvenstvene sezone, ki so jo Mariborčani končali na četrtem mestu. Pred porazom proti Celju je v petih prvenstvenih tekmah pred tem osvojil le štiri točke.

Nasledil ga je Marijan Pušnik.

Učinek na mariborski klopi:

Zmage: 14

Remiji: 6

Porazi: 11

Lovorike: /

Ante Čačić je bil trener Maribora manj kot štiri mesece. Foto: Vid Ponikvar

Ante Čačić (116 dni):

Le leto za tem, ko ga je z zagrebškim Dinamom ustavil na zadnji stopnički na poti do lige prvakov, je Ante Čačić v začetku junija 2013 sedel na klop Maribora, ki jo je po koncu sezone nepričakovano zapustil uspešni Darko Milanič.

"Vsi mu želimo najboljše. Podpirali ga bomo, da mu bo uspelo. Slaba in hkrati dobra novica je ta, da je tu že zmagoval in odšel kot zmagovalec," ga je pozdravil takratni športni direktor Zlatko Zahović, ki je le mesec dni pozneje odstopil s svojega položaja, a se nanj kmalu vrnil.

Nedolgo zatem je bila zgodba poznejšega hrvaškega selektorja končana. In ne, ni odšel kot zmagovalec. Čačića so konec septembra odnesli slabi rezultati. Po vsega točki, ki jo je osvojil v treh prvenstvenih krogih pred tem, je bil zanj usoden poraz v Kopru.

Pred tem je Maribor po izpadu v dodatnih kvalifikacijah za ligo prvakov, v katerih je bil brez možnosti proti takratnemu češkemu prvaku Viktorii Plzen, popeljal v skupinski del lige Europa, a tam vodil samo eno tekmo. Domač obračun z ruskim Rubinom Kazanom, ki ga je izgubil z 2:5, in se je zvrstil med slabši prvenstveni niz.

Nasledil ga je Ante Šimundža.

Učinek na mariborski klopi:

Zmage: 8

Remiji: 5

Porazi: 5

Lovorike: /

Krunoslav Jurčić se je moral posloviti po vsega eni tekmi v drugem delu sezone 2015/16. Foto: Vid Ponikvar

Krunoslav Jurčić (185 dni):

Po Čačiću in odhodu Šimundže, ki je iz Evrope po porazu proti kazahstanski Astani nepričakovano izpadel že po dveh tekmah, je konec avgusta 2015 Zahović v Maribor še drugič pripeljal hrvaškega trenerja. Še drugič je na trenersko klop posadil človeka, ki si je trenersko ime ustvaril pri zagrebškem Dinamu.

Krunoslav Jurčić je Zagrebčane pred tem vodil kar trikrat, z njimi osvajal lovorike in igral v ligi prvakov. "Prišel sem v klub z vizijo," je na predstavitveni novinarski konferenci povedal Jurčić in upal, da bo podobne rezultate, kot so mu uspevali na Maksimirju, ponovil tudi v Ljudskem vrtu.

Ni se zgodilo. Čeprav je bil med navijači Maribora zelo priljubljen in so vijoličasti dosegali spektakularne zmage (7:1, 6:1, 5:0, 4:1 …), na tekmo pa v povprečju dosegali kar tri zadetke, je zdržal vsega pol leta. Že po prvi prvenstveni tekmi drugega dela sezone, ko je doma v začetku marca izgubil proti Celju z 0:1, se je moral posloviti. Ni skrivnost, da je bilo zanj bolj kot rezultati usodno to, da se ni najbolje razumel z Zahovićem.

Nasledil ga je Milanič, ki je potem osvojil dve prvenstveni lovoriki, se uvrstil v ligo prvakov in skorajda natanko štiri leta pozneje spet odšel, s tem pa naredil prostor za še petega Hrvata na klopi Maribora. Jakirovića, ki pa ga ni pripeljal Zahović, ampak njegov naslednik v pisarni športnega direktorja NK Maribor Oliver Bogatinov.

Učinek na mariborski klopi:

Zmage: 10

Remiji: 4

Porazi: 2

Lovorike: /