Kidričani se sprašujejo, kaj narediti s Hrvati #video

Ena najbolj nenavadnih pomladi, kar si jih je bilo moč zamisliti v obdobju samostojne Slovenije, je zaradi pandemije koronavirusa še naprej obsojena na odsotnost nogometnih dogajanj. Slačilnice samevajo, klubi pa si belijo glave z vprašanji, kako preprečiti boleče finančne posledice koronakrize. Do konca sezone bi moralo biti odigranih še 11 krogov, a bi lahko nogometaši najhitreje, kar se da, to bi bil idealen scenarij ob upoštevanju napotkov Nogometne zveze Slovenije (NZS), nadaljevali s sezono šele konec prihodnjega meseca.

Arlič: To je nehumano

Kidričani na lestvici po točkah zaostajajo le za vodilno Olimpijo (-5). Foto: Miloš Vujinović/Sportida Pri Aluminiju, ki po točkah na lestvici zaostaja zgolj za Olimpijo in se spogleduje z zgodovinskim uspehom, prebojem v evropska tekmovanja, si želijo, da bi bila odločitev o nadaljevanju sezone čim prej sprejeta. Želijo se vrniti na igrišče in dokazati, da izjemno uspešna sezona, v kateri so se za nameček prebili tudi v polfinale pokalnega tekmovanja, ni naključje. Klubu, z enim izmed najmanjših letnih proračunov v prvi ligi, je na poti do visoke uvrstitve pomagalo veliko tujcev. Prevladujejo Hrvati, ki pa so v obdobju pandemije koronavirusa zaradi spoštovanja ukrepov, naleteli na številne težave.

''Igralce iz tujine moramo poklicati nazaj. Morali bodo biti tu v karanteni. Kaj pa bomo naredili s temi igralci, če se prvenstvo ne začne? Če jih pošljemo nazaj na Hrvaško, bodo morali biti tam v karanteni za 14 dni. To je nehumano,'' o usodi tujih nogometašev, ki branijo barve šumarjev, razpreda direktor Aluminija Borut Arlič. Pri Kidričanih se dokazuje 11 tujcev, največ je Hrvatov, ki se v pričakovanju prvih treningov, že vračajo na Štajersko.

Vratar Matija Kovačić je eden izmed številnih Hrvatov, ki brani barve Aluminij. Njegov trener je rojak Slobodan Grubor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stroga pravila za potek treningov

Slačilnica Aluminija čaka na vrnitev nogometašev. Foto: Planet TV Vlada velika negotovost. Usoda (ne)nadaljevanja prvenstva je še nedorečena. Direktor Aluminija, enega največjih pozitivnih presenečenj tekmovalne sezone 2019/20, pa je prepričan, da bi se morali v teh občutljivih trenutkih pogovarjati o obeh scenarijih.

''Če se prvenstvo ne konča, se bo razglasilo rezultate glede na trenutno lestvico. Dejstvo pa je, da bodo v vsakem primeru, ali se bo prvenstvo končalo ali ne, nekateri bolj zadovoljni kot drugi,'' opozarja Arlič. Če se sezona ne bi nadaljevala, bi se Kidričani prvič v zgodovini kluba uvrstili v Evropo. Lahko bi začeli razmišljati o krstni evropski sezoni in prizorišču domačih tekem. Kidričevo ne bi prišlo v poštev, bi pa (vsaj za uvodna kroga kvalifikacij) sosednji Ptuj, ali pa bližnja večja stadiona v Mariboru in Celju.

Ko se bodo nadaljevali treningi, bodo morali ti potekati ob zelo strogih pravilih. Seznam ukrepov je zaradi skrbi o zajezitvi novega koronavirusa zajeten. ''Kar se tiče igrišč in pogojev imamo v Kidričevem malce boljše pogoje od drugih, kar pa se tiče slačilnic in vseh teh zahtev, koliko igralcev bo lahko naenkrat v eni slačilnici, koliko se jih bo lahko tuširalo, koliko jih bo lahko pri fizioterapevtu, pa so te stvari bistveno drugačne glede na tujino,'' je Arlič ponazoril, kako je med infrastrukturo v Kidričevem, namenjeno igralcem, ter tisto, ki jo poznajo bolj razviti nogometni klubi v Evropi, ogromna razlika.

Aluminij se spogleduje z zgodovinskim dosežkom. V tem trenutku je med klubi, ki bi si priigrali nastop v Evropi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Zaradi nje bi lahko Kidričane pričakalo nemalo težav, kako se dosledno držati zahtev in trenirati ob spoštovanju pravil. Zato si želijo, da bi bila odločitev o (ne)nadaljevanju sezone čim prej sprejeta, saj bi tako lažje vedeli in organizirali dejavnosti sredi zahtevnega obdobja, v katerem ima, na žalost športnikov, glavno besedo novi koronavirus.