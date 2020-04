Gorica ogorčena nad prvoligaši: To je totalen nesmisel

Ko so prvoligaški klubi pred dnevi predstavili svojo željo za tekmovalni sistem 9+1, so ''pozabili'' na dodatne kvalifikacije, s tem pa v slabo voljo spravili zlasti Gorico, trenutno drugouvrščeno drugoligaško ekipo. ''To ni pošteno,'' sporoča športni direktor vrtnic Miran Burgić in komaj čaka na današnji sestanek z Nogometno zvezo Slovenijo.

Tekmovalni sistem 9+1 prinaša idejo, kako devet klubov obstane med najboljšimi, najslabši izpade iz prve lige, najboljši drugoligaš pa napreduje in ga nadomesti. Kaj pa dodatne kvalifikacije, ki smo jih bili vajeni v zadnjih sezonah? Tega ni.

Devetouvrščene Domžale bi po tem scenariju obstale brez dodatnih skrbi, drugoligaški podprvak pa ne bi mogel računati na dodatno možnost za popolnitev prve lige, s katero se je spogledoval med sezono, zlasti v trenutkih, ko gleda v hrbet vodilnemu Kopru.

Tudi v primeru, da bi se sezona nadaljevala

V drugi ligi je v najboljšem položaju za napredovanje vodilni Koper. Pred Gorico ima tri točke prednosti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Najbolj me je zmotilo, da so bili prvoligaši za takšen predlog tudi v primeru, če bi se sezona nadaljevala. To je pa totalen nesmisel,'' nezadovoljstva ne skriva Miran Burgić. Nekdanji slovenski reprezentant in napadalec, ki je v 1. SNL pustil močan vtis, ne more razumeti, kako so lahko prvoligaški znanci pozabili na dodatne kvalifikacije. Takšen predlog doživlja kot žalitev oziroma pomanjkanje spoštovanja.

Čaka na konkretnejše informacije. Za zdaj prevladujejo le govorice in ugibanja, a verjame, da bo izvedel več konkretnega danes, ko bodo predstavniki drugoligaških klubov opravili videokonferenco s krovno zvezo.

Ne odločajo klubi, ampak NZS

Ko sta v prejšnjem desetletju v napadu Gorice kraljevala Miran Burgić in Valter Birsa, so bile vrtnice najboljše v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar Stališče Gorice je trdno. Na predlog prvoligaških klubov, ki ne vključuje dodatnih kvalifikacij, nikakor ne pristajajo. ''Normalno, da ne pristanemo na tisto. Prvoligaši so se podpisali pod neko skupno izjavo, ob kateri so pojasnili, da niso bili vsi za to, a je bil edini predlog, s katerim so se vsi strinjali, drugače pa je bila večina klubov za širitev lige, za prihod dveh drugoligašev. Niso pa imeli skupne večine, zato so sprejeli drugi sklep, a to nima nobene povezave. To je tako, kot da bi se drugoligaši domenili, da, ne vem, gredo trije naprej, nobeden pa ne izpade. Pri nas je tako, da klubi ne odločajo, ampak nogometna zveza,'' verjame, da Nogometna zveza Slovenije ne bo prižgala zelene luči predlogu prvoligaških klubov.

Če bi obveljala pravila iz prejšnje sezone, nogometna dogajanja pa bi se na zelenicah nadaljevala, bi se v dodatnih kvalifikacijah udarila Gorica in Domžale. To sta kluba, ki sta močno zaznamovala obdobje slovenskega nogometa, najbolj takrat, ko je slabela moč Maribora in Olimpije, ta je zaradi finančnih razprtij leta 2005 padla v najnižjo ligo in z novo preobleko začela še enkrat od začetka. Takrat sta kraljevala Gorica in Domžale.

Domžalčani so v petih spomladanskih nastopih osvojili le točko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prva je pod vodstvom Pavla Pinnija postala državni prvak kar trikrat, rumeni pa so bili pod vodstvom Slaviše Stojanovića najboljši dvakrat zaporedoma. To je bilo najlepše obdobje Domžal, ki letos, kot še nekateri vidnejši slovenski klubi, praznuje 100-letnico obstoja v zgodovini kluba.

Bi šle Domžale lahko po stopinjah Gorice?

Navijači Gorice stiskajo pesti, da bi se njihovi ljubljenci čim hitreje vrnili v prvo ligo. Foto: Vid Ponikvar Čeprav so Domžalčani v sezono vstopili ambiciozni kot že dolgo ne, takrat jih je vodil še Simon Rožman, pa so pozneje doživljali razočaranje za razočaranjem, po klavrnem izkupičku v spomladanskem delu pa so padli na predzadnje mesto. Tega ljubitelji nogometa v Domžalah niso vajeni, podobno velja za vodstvo kluba. Evropa je daleč, če bi bilo po starem, pa bi rumenim grozile dodatne kvalifikacije. Za Gorico so bile že usodne. Vrtnice so se igrale z ognjem lani, po ponesrečeni sezoni, med katero so ostale brez dolgoletne klubske ikone Mirana Srebrniča, morale igrati dodatne kvalifikacije, nato pa se je neslavno končala prvoligaška tradicija.

Gorica je prvič, odkar je Slovenija samostojna, izpadla iz elitne druščine. S tem se je seznam klubov, ki niso še nikoli zapustili prve lige, skrčil le še na dva imena (Maribor in Celje), med najboljše pa se je po dveh desetletjih uvrstil sežanski Tabor, eden izmed največjih spomladanskih presenečenj in trenutno celo šestouvrščeni klub prvenstva. Pred Domžalami ima tri točke prednosti.

Nespremljiv predlog za vrtnice

Zadnjeuvrščeni velenjski Rudar za Domžalami zaostaja kar 16 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi se sezona končala zdaj in bi vodstvo tekmovanja, ki poteka pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), upoštevalo ''predlog'' udeležencev o tekmovalnem sistemu 9+1, bi Tabor zanesljivo obstal v prvi ligi, podobno pa ne bi veljalo tudi le za Bravo in Triglav, ampak tudi Domžale. To pa bi še kako zmotilo Gorico, ki na lastnem primeru dobro ve, kakšen vložek predstavljajo dodatne kvalifikacije.

''Domžale so se zavzemale za širitev, ko pa prvoligaši na sestankih niso našli skupnega jezika in ostali razdeljeni, so se na koncu strinjali s tem, da bi izpadel en klub. To je Rudar, ki ima zelo majhne možnosti za obstanek, vsem preostalim pa seveda ustreza ta opcija, saj ne izpade nihče drug. To ni pošteno in ne pije vode,'' odločno vztraja pri tem, da je to nesprejemljivo tako za Gorico kot kateregakoli drugega drugoligaša, ki ima velike tekmovalne ambicije. Zdaj komaj čaka na današnjo video konferenco …