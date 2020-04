Čeferin obvestil NZS, da pričakuje odgovore do 25. maja

Evropska nogometna zveza (Uefa) je evropskim nogometnim ligam dala rok do 25. maja, da se izjasnijo o nadaljevanju prvenstev. Zaradi pandemije novega koronavirusa so vsa nogometna tekmovanja prekinjena, a Uefa kljub temu želi začeti načrtovati evropska tekmovanja za prihodnjo sezono, poročajo agencije.

V pismu vsem 55 članicam, tudi Nogometni zvezi Slovenije, je predsednik Uefe Aleksander Čeferin zapisal, da mora vsaka liga, ki se odloči za predčasen konec sezone, sestaviti seznam klubov, ki so se kvalificirali v evropska tekmovanja, in sicer do 25. maja.

"Nacionalne zveze in/ali lige morajo Uefo obvestiti o tem, kdaj in če sploh načrtujejo nadaljevanje sezone, pri tem pa morajo javiti datum ponovnega začetka in format tekmovanja," je zapisal Čeferin.

Pred predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom so zelo zahtevni meseci. Foto: Reuters

"V primeru, da se prvenstvo odpove iz legitimnih razlogov, bo Uefa od nacionalnih zvez zahtevala, da do 25. maja pojasnijo vse okoliščine za odpoved sezone in da izberejo klube za evropska tekmovanja v sezoni 2020/21 na osnovi športnih meril v domačem prvenstvu 2019/20," je dodal predsednik Uefe.

Šport po svetu je v popolni blokadi zaradi pandemije, zaradi tega je Uefa morala preložiti tudi evropsko prvenstvo z letošnjega na naslednje leto.

Uefa si želi, da bi se domača prvoligaška tekmovanja odigrala do konca. Foto: Reuters

Uefa je zato jasno dala vedeti, da želi, da njene članice dokončajo domača prvenstva, in upa, da bo lahko dokončala evropsko ligo in ligo prvakov.

Medtem ko so nemška, italijanska in angleška liga poudarile, da si želijo končati domačo sezono, pa je nizozemska liga v petek objavila, da je predčasno končala sezono in da ne bo razglasila prvaka. Obenem je pojasnila tudi, da noben klub ne bo izpadel v drugo ligo, kar pa so ostro kritizirala moštva, ki se jih je dotaknila ta odločitev.