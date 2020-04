Kam bodo šli Uefini milijoni?

"Evropska nogometna zveza je sinoči sporočila, da bodo nogometne zveze finančna sredstva, ki so na voljo za projekte HatTrick, lahko črpale predčasno in jih tudi delno uporabile za blažitev posledic epidemije covid-19, ki je ohromila tudi nogometno dejavnost, in ne zgolj za financiranje aktivnosti in programov, kot jih narekuje pravilnik Uefe o programu HatTrick," so uvodoma zapisali pri NZS v sporočilu za javnost.

Kot pojasnjujejo, se je Uefa s to odločitvijo odločila pomagati nogometnim zvezam tako, da bodo sredstva, ki so sicer namenjena za financiranje projektov, kot so infrastruktura, sodniška konvencija, stroški potovanja reprezentanc na tekme, razvoj mladih igralcev, ženskega nogometa in podobnih, zvezam na voljo predčasno.

Uefa je včeraj sporočila, da je svojim 55 državam članicam namenila plačilo skupno 236,5 milijona evrov za pomoč pri težavah, povezanih s pandemijo novega koronavirusa. Foto: Reuters

Odločitev na naslednjih sejah

"Nogometne zveze bodo lahko del teh sredstev skozi različne oblike razdelile med nogometne deležnike kot omilitev posledic epidemije covida-19. Odločitev o naboru financiranja projektov in novi prerazporeditvi sredstev ter časovnici dejanskih izplačil bo na naslednjih sejah obravnaval izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije," so še sporočili z NZS.

Uefa je včeraj sporočila, da je svojim 55 državam članicam namenila plačilo skupno 236,5 milijona evrov za pomoč pri težavah, povezanih s pandemijo novega koronavirusa. Uefin izvršni odbor je dal zeleno luč izplačilom programa HatTrick, tako da bo vsaka od članic prejela do 4,3 milijona evrov pomoči.

Izplačila Uefinega solidarnostnega in razvojnega programa HatTrick, ustanovljenega leta 2004, so ponavadi nacionalnim zvezam namenjena za pokritje stroškov delovanja in ciljnih področij domačega nogometa, vendar se je Uefa v luči negativnih učinkov koronavirusne zdravstvene krize odločila, da bo vsaki od zvez dovolila, da sama izbere prioritete.