Na tak scenarij ne upajo niti pomisliti #video

Največja slovenska nogometna kluba Maribor in Olimpija uspešno varčujeta v času koronakrize. V ljubljanskem klubu so z racionalizacijo sicer začeli že jeseni in bodo na letni ravni od zdaj privarčevali okoli milijon evrov. Več kot 90 odstotkov zaposlenih in igralcev Olimpije je podpisalo aneks o znižanju plač v času epidemije. V Mariboru pa se o znižanju plače ni uspelo dogovoriti le s tremi nogometaši. Vijoličasti bodo 12 mesecev prejemali 20 odstotkov nižji honorar.

To pa ni bil edini izziv za novega športnega direktorja Maribora Oliverja Bogatinova. Najti je moral tudi novega trenerja. Snubil je Simona Rožmana, ki pa ostaja zvest Rijeki. S sodelavci so izbrali Sergeja Jakirovića, ki ga bodo Štajerci predstavili naslednji teden.

Oliver Bogatinov je Darka Milaniča zamenjal s Hrvatom. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vsi fantje so razumeli trenuten položaj. Z vsakim od njih smo dosegli nove dogovore, ki vključujejo 20-odstotno znižanje za naslednjih 12 mesecev," poudarja novi športni direktor Maribora, ki je na vročem stolčku zamenjal velikega Zlatka Zahovića.

Poleti okrepitev najverjetneje ne bo, temveč bodo za razliko od preteklosti pogledali v domačo valilnico: "Mladi fantje. Mladi potenciali, tako lahko povem. V klubu so jih vedno imeli, verjamem, da bo tako tudi v bodoče."

Revolucije ne bo

Sergej Jakirović bo skušal Maribor popeljati nazaj na vrh. Foto: Osebni arhiv Sergeja Jakirovića Darka Milaniča je zamenjal hrvaški strokovnjak, ki je do zdaj vodil hrvaško Gorico. Revolucije v igri z novim trenerjem na začetku ne bo. "Ekipa ima veliko znanja, veliko izkušenj. In v tej prvi fazi bo treba ekipo prebuditi in ji dati novo energijo," meni Bogatinov.

Po skoraj dveh mesecih premora se bo zelo težko vrniti nazaj v pogon. Nogometaši bodo imeli največ tri tedne priprav, kar je zelo malo: "Vsi klubi bodo imeli velike težave z vračanjem na igrišče. Zdravje je na prvem mestu. A če mi kot nogometaši lahko damo nekaj upanja ljudem in v njih prebudimo nekaj pozitivnih čustev z našimi igrami, bomo zadovoljni."

Nizozemci in Francozi že prečrtali sezono ...

Prva liga se bo v najboljšem primeru nadaljevala 23. maja, a lahko se zgodi, da se nogometaši v tej sezoni ne bodo več vrnili na zelenico. Na Nizozemskem in Franciji so že prečrtali sezono. Na tak scenarij v Mariboru ne želijo niti pomisliti, saj bi v tem primeru vijolični ostali na četrtem mestu in brez evropskih nastopov. "Ne, ne. To ne bo v redu," odkimava kapetan Maribora Marcos Tavares.

Marcos Tavares je navajen z Mariborom osvajati lovorike, zato mu četrto mesto, kjer se trenutno nahaja njegov klub, niti malo ne diši. Foto: Grega Valančič/Sportida

Glede na trenutne razmere v Sloveniji v zvezi s koronavirusom in dejstvo, da je vse pod nadzorom, najbrž res ni prav nobenega dvoma o tem, da se bo liga nadaljevala. Prve štiri loči le sedem točk. Razlog več, da komaj čakamo, da se liga nadaljuje.

