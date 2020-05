Celjani so že danes zavihalo rokave, sledili so jim tudi pri Bravu in Muri.

Celjani so že danes zavihalo rokave, sledili so jim tudi pri Bravu in Muri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski nogometni klubi pozdravljajo odločitev vlade, ki je ob epidemiji novega koronavirusa spet dovolila treninge. Ne sicer take, kot bi si jih nogometaši želeli, toda večina slovenskih prvoligašev se strinja, da je vadba v skupinah vsekakor boljša, kot da bi bili še vedno doma in delali le na telesni pripravljenosti.

Tabor za zdaj brez trenerja

Mauro Camoranesi se še ni vrnil iz Argentine. Foto: SPS/Sportida Trenerji zaenkrat ne bodo mogli računati na vse igralce. Nekateri tujci se še niso vrnili, nekateri morajo ostati v karanteni. Tabor Sežana je zaenkrat tudi brez trenerja, saj ima Mauro Camoranesi težave z vrnitvijo iz Argentine.

"Delamo vse, da mu nekako priskrbimo let iz Južne Amerike, a najbrž nanj še nekaj časa ne bomo mogli računati. Do njegove vrnitve bo treninge vodil kondicijski trener. Ta nekaj časa ne bo mogel računati na šest igralcev, ki ostajajo v karanteni. Fantje bodo vadili po štirje v skupini," so za STA sporočili iz sežanskega kluba.

Celjani že zavihali rokave

Prvi, že danes, so se na trening podali Celjani, trenutno drugouvrščena ekipa državnega prvenstva. "Na voljo sem imel vse igralce, tudi naši tujci so bili ves čas v Sloveniji. Razdelili smo se v skupine, nekateri so vadili na Skalni kleti, drugi na Areni Petrol. Vsi igralci so v dveh terminih opravili enak trening, ki smo ga na različnih lokacijah nadzorovali štirje trenerji. Upoštevali smo vsa navodila, ki jih je pripravila vlada. Lahko rečem, da je trening uspel, zadovoljen sem, da smo končno lahko delali z igralci," je za STA dejal trener Celja Dušan Kosić.

"Lahko rečem, da je trening uspel, zadovoljen sem." Foto: Grega Valančič/Sportida

Poleg Celjanov se bodo na treninge danes vrnili tudi nogometaši Brava. "Mi smo še zaostrili varnostne ukrepe NIJZ in lahko rečemo, da smo se dobro pripravili. Z igralci smo imeli videokonferenco, na kateri smo jih natančno obvestili o ukrepih. Poskrbeli smo za razkužila, igralcem bomo pred treningi merili temperaturo, dobili bodo svoje rekvizite, ki jih bodo nosili domov. Igralci se žog ne bodo smeli dotikati z rokami ali glavo. Na prvem mestu je zdravje in poskrbeli bomo, da se ga ne bo ogrožalo," pravijo pri ljubljanskem klubu.

Pri Olimpiji in Mariboru začenjajo v petek

Pri mestnih tekmecih Olimpiji bodo treninge začeli dan pozneje. "Začenjamo jutri. Prvi trening bo jutri ob 11. uri na Kodeljevem. Zaenkrat še čakamo nekaj navodil iz NZS, med drugim tudi o tem, ali bodo lahko na treningu prisotni novinarji. Jasno pa je, da bomo delali v manjših skupinah. Več pa v tem trenutku težko povem," je dejal Petar Damjanić, tiskovni predstavnik Olimpije, vodilne ekipe prvenstva.

"Dobro smo pripravljeni na delo ob omejitvah, saj smo že komaj čakali ta trenutek, da lahko začnemo s trening." Foto: Mario Horvat/Sportida

V petek bodo vadbo začeli tudi glavni rivali Olimpije, nogometaši Maribora. "Zavedamo se, da je zdravje na prvem mestu, zato bomo dosledno sledili priporočilom ob zahtevanem protokolu izvajanja treningov. Dobro smo pripravljeni na delo ob omejitvah, saj smo že komaj čakali ta trenutek, da lahko začnemo s trening," je za STA sporočil športni direktor NK Maribor Oliver Bogatinov.

Trener Sergej Jakirović je že od prejšnjega četrtka v Mariboru, danes se mu izteče sedemdnevni rok osamitve. "Z novim trenerjem pripravili delovni načrt, porazdelitev igralcev po skupinah, s petkom pa obstaja že velika verjetnost, da se bomo spet zbrali in vrnili k osnovam nogometne igre," je dodal Bogatinov.

Aktivni tudi v Prekmurju, Aluminij čaka

S treningi danes pričenjajo tudi pri NŠ Mura. Čeprav sta od prekinitve vseh aktivnosti minila že skoraj dva meseca, se je prekmurski klub v vmesnem času dobro pripravil na ponovni zagon: "V klubu smo se na sprostitev ukrepov in začetek treningov dobro pripravili. Tako so se tujci v Slovenijo vrnili že pred dvema tednoma in po končani obvezni karanteni opravili tudi testiranje na koronavirus. Vsi testi so bili negativni," je zadovoljen predsednik NŠ Mura Robert Kuzmič.

Tudi Mura je komaj čakala, da je začela z delom. Foto: Grega Valančič / Sportida

Za petek so svoje snidenje napovedali tudi pri Triglavu. "Že nekaj časa smo povsem pripravljeni na vrnitev v proces treniranja. Razvoj dogodkov smo budno spremljali, stroka pa se je sproti prilagajala. Čakamo na podrobna navodila pristojnih z državne ravni in NZS, načeloma pa smo povsem pripravljeni. Priskrbeli smo zaščitna sredstva, mobilne zunanje slačilnice, določili skupine in pripravili terene," je za STA dejal Siniša Brkić, športni direktor Kranjčanov.

Še najbolj zadržani v napovedih začetka treningov so pri Aluminiju. "Čakamo, da nogometna zveza pošlje protokol, katerih ukrepov se moramo držati, na kakšen način lahko treniramo in podobno. Ko protokol dobimo, bomo začeli trenirati. Kot so natančna navodila za odpiranje lokalov potrebovali gostinci, jih tudi mi," pa v izjavi za Večer še ni znal napovedati začetka treningov Borut Arlić, športni direktor Aluminija.