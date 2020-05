Kdaj in kje nam bodo vrnili nogomet?

Če bodo razmere to dopuščale, se bo sezona 2019/20 nogometne Prve lige Telekom Slovenije nadaljevala junija, so v ponedeljek sporočili z Nogometne zveze Slovenije . Preverili smo, kako je s preostalimi evropskimi nogometnimi ligami.

Iz krovne evropske nogometne organizacije Uefe, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, so že pred časom sporočili, da morajo vodstva nacionalnih tekmovanj po Evropi odločitve o nadaljevanju sezon sporočiti najpozneje do 25. maja in tekmovanja končati do 2. avgusta.

Potem sledita razpleta obeh evropskih pokalov, lige prvakov in lige Europa, ki sta se ustavila po nepopolno odigranih tekmah osmine finala. Finala obeh tekmovanj, ki ju bosta gostila Istanbul in Gdansk, naj bi bila sicer na sporedu 29. in 26. avgusta.

Na odgovor na vprašanje, ali ju bomo zares dočakali, bomo morali še počakati. Tokrat pa smo poskušali najti odgovore na vprašanja, kako je s tem v preostalih 54 evropskih nacionalnih ligah poleg slovenske.

Anglija

- Zadnja odigrana tekma: 9. marec

- Predvideni datum nadaljevanja: prva polovica junija

- Bo sezona dokončana: klubi so se zavezali k dogovoru, da bo.

- Predvidena finančna izguba v primeru morebitne odpovedi: 1,1 milijarde evrov

- Slovenci v najboljši angleški ligi: /

Zadnja tekma v elitni angleški premier ligi je bila odigrana 9. marca, ko je Leicester City pred domačimi navijači premagal Aston Villo s 4:0. Končni izid je v 85. minuti postavil angleški vezist Harvey Lewis Barnes, ki je na tisti tekmi zabil dva gola in je tako zadnji nogometaš, ki je dosegel gol v elitnem angleškem nogometnem tekmovanju.

Derbi med Manchester Cityjem in Arsenalom, ki bi moral biti na sporedu dva dni pozneje, je bil odpovedan. Še dva dni zatem, 13. marca, je bila premier liga dokončno ustavljena.

Po nepopolnem 29. krogu je na vrhu Liverpool, ki ima na prvem mestu kar 25 točk prednosti pred branilcem naslova Manchester Cityjem. Na zadnjih treh mestih, ki vodijo v drugo ligo, so Bournemouth, Aston Villa in Norwich City.

Kdaj so se oziroma se bodo začeli treningi?

Po prekinitvi sezone so nogometaši začeli trenirati po individualnih programih. Pozneje so jim svetovali, naj si od sredine aprila do sredine maja vzamejo tri tedne počitka, tako da bodo spočiti za nadaljevanje sezone oziroma krajše priprave, ki naj bi jih opravili pred tem. Nekateri klubi, kot sta londonska Arsenal in Tottenham, so odprli svoje trening centre in nogometašem omogočili priprave v svojih prostorih.

Foto: Reuters

Kdaj se bo nadaljevalo tekmovanje?

Klubi so že pred časom dosegli dogovor, da se bodo vrnili na igrišča in poskušali končati sezono, a šele takrat, ko bo zeleno luč prižgala vlada. Za zdaj ne kaže, da se bo to zgodilo kmalu. Britanski premier Boris Johnson, ki je tudi sam prebolel bolezen covid-19, je nazadnje dejal, da za zdaj razmere še ne dovoljujejo česa takega. "Vsaj do 1. junija na Otoku ne bo športa, niti za zaprtimi vrati," je v ponedeljek zapisala britanska vlada v načrtih za sproščanje ukrepov koronavirusne krize.

Ideja je, da bi se premier liga spet zagnala sredi junija in bi je bilo konec mesec dni pozneje. Klubi bodo med seboj igrali brez gledalcev, ena od možnosti, ki jih proučujejo Angleži, pa je ta, da bi vse tekme odigrali na nevtralnih igriščih. Kot eden od najpomembnejših med njimi je seveda kultni Wembley v Londonu, na katerem tekme igra angleška reprezentanca, a nad takšnim scenarijem nekateri akterji niso navdušeni.

Kakšne bodo finančne izgube v primeru, da sezona ne bo končana?

Izgubo bodo člani angleške premier lige, ki velja za najbogatejšo nogometno ligo na svetu, občutili v vsakem primeru, a bo njihov minus nekajkrat večji, če sezone ne bodo dokončali. Samo Manchester United naj bi v tem primeru izgubil približno 125 milijonov evrov.

Strokovnjaki ocenjujejo, da se bo ob predčasnem koncu sezone minus povzpel prek 1,1 milijarde evrov. Večina te pogače prihaja od bogatih televizijskih pravic, nekaj pa od prodaje vstopnic. V vodstvu tekmovanja so klubom že pomagali in jim namenili 142 milijonov evrov iz kriznega sklada. Če sezona ne bo dokončana, bo treba nakazati še nekajkrat več, a je vprašanje, ali bo šlo.

Francija

- Zadnja odigrana tekma: 8. marec

- Predvideni datum nadaljevanja: sezona je končana.

- Bo sezona dokončana: ne

- Predvidena finančna izguba ob morebitni odpovedi: med 270 in 330 milijoni evrov

- Slovenci v najboljši francoski ligi: Luka Elsner (trener Amiensa), Rene Krhin (Nantes) in Denis Petrić (Nantes)

Zadnja tekma v prvi francoski ligi je bila na sporedu 8. marca, ko je Lille pred domačimi navijači z golom Loica Remyja z 1:0 premagal Lyon. Nekdanji napadalec londonskega Chelseaja je tako zadnji nogometaš, ki je zabil gol v sezoni 2019/20 v francoski ligue 1, to bo očitno tudi ostal.

Kdaj so se oziroma se bodo začeli treningi?

V tej sezoni se ne bodo.

Foto: Reuters

Kdaj se bo nadaljevalo tekmovanje?

Po odločitvi, ki jo je francoska vlada sprejela 30. aprila in sporočila, da nogometa v Franciji ne bo vsaj do septembra, je postalo jasno, da so načrti vodstva tamkajšnje nogometne lige padli v vodo. Francozi so namreč sprva načrtovali, da bodo prvenstvo nadaljevali 17. junija in potem v zgoščenem ritmu sezono končali 25. julija.

V vodstvu tekmovanja so po tem, ko so razglasili konec sezone, upoštevali kriterij povprečja točk na tekmo in za prvaka okronali PSG. Ob Parižanih se je v ligo prvakov uvrstil še drugouvrščeni Marseille, medtem ko se v kvalifikacije za elitno evropsko klubsko tekmovanje podaja Rennes. Lille in Nica, ki sta na četrtem in petem mestu, sta si zagotovila ligo Europa, šestouvrščeni Reims pa se podaja v kvalifikacije za to tekmovanje.

Osmoljenec takšnega razpleta je edini slovenski trener, ki sedi na klopi kakšnega prvoligaša iz petih najmočnejših evropskih lig, Luka Elsner, ki ga je koronakriza z Amiensom ujela na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice, tako da se skupaj s Toulousom seli med drugoligaše. Pri Amiensu so se nad takim razpletom sicer že pritožili, dokončno odločitev pa naj bi pristojni organi sprejeli julija.

Kakšne bodo finančne izgube ob tem, ko sezona ne bo dokončana?

Tudi v Franciji bo največ minusa pridelala luknja, ki bo nastala ob odsotnosti denarja zaradi televizijskih pravic. Canal+ in beINSport, ki sta lastnika pravic prenosov najboljše francoske lige, sta že sporočila, da 177 milijonov evrov, kolikor bi jih morala plačati v začetku junija, ne bosta nakazala. Ob tem strokovnjaki ocenjujejo tudi debel minus ob odsotnosti sponzorskih izplačil in prodaje vstopnic. Pričakovano bo najbolj udaril PSG, ki naj bi tako izgubil približno 15 milijonov evrov, najmanj pa prav Amiens, ki bo izgubil približno desetkrat manj.

Italija

- Zadnja odigrana tekma: 9. marec

- Predvideni datum nadaljevanja: zagotovo ne pred 14. junijem

- Bo sezona dokončana: za zdaj ni znano. Klubi pri tem vprašanju niso enotni.

- Predvidena finančna izguba ob morebitni odpovedi: med 590 in 730 milijoni evrov

- Slovenci v najboljši italijanski ligi: Valter Birsa (Caligari), Samir Handanović (Inter), Josip Iličić (Atalanta), Jasmin Kurtić (Parma), Žan Majer (Lecce) in Rok Vodišek (Genoa)

Zadnja tekma v prvi italijanski ligi je bila na sporedu 9. marca, ko je Sassuolo na svojem stadionu brez prisotnosti gledalcev premagal Brescio s 3:0. Zadnji strelec? Jeremie Boga iz Slonokoščene obale, ki je v 74. minuti postavil končni izid. Zadnja tekma, ki so jo lahko v živo spremljali gledalci, je bila odigrana 1. marca.

Do konca sezone je še 12 krogov. Na vrhu je branilec naslova Juventus, ki pa bije velik boj z rimskim Laziem. Ta ima na drugem mestu zgolj točko manj. Tretji je Inter Samirja Handanovića, četrta pa Atalanta Josipa Iličića. Na petem in šestem mestu, ki še prinašata Evropo, sta Roma oziroma Napoli. Na zadnjih treh mestih, ki ob koncu sezone vodijo med drugoligaše, so Lecce Žana Majerja, SPAL in Brescia.

Kdaj so se oziroma se bodo začeli treningi?

Italijanska vlada je 27. aprila sprejela odlok, da lahko nogometaši od 4. maja trenirajo, a zgolj v parkih in posamično. Z 18. majem naj bi se treningi začeli izvajati normalno.

Foto: Reuters

Kdaj se bo nadaljevalo tekmovanje?

Klubi so precej neenotni pri tem vprašanju. Kar nekaj je takšnih, ki so prepričani, da bi morala biti sezona končana. To ne preseneča, saj je Italija eno od svetovnih žarišč epidemije koronavirusa.

Težava, s katero se spopadajo Italijani, je tudi, da je med prvoligaškimi nogometaši kar 30 odstotkov takšnih, ki jim konec junija potečejo pogodbe z zdajšnjimi delodajalci, kar je tudi zaplet, s katerim se bodo morali na Apeninskem polotoku pozabavati, če bodo želeli nadaljevati.

Za zdaj kaže, da bodo, a še ne vedo, kdaj. Če kje, potem je usoda sezone 2019/20 negotova v deželi štirikratnih svetovnih nogometnih prvakov.

Kakšne bodo finančne izgube v primeru, da sezona ne bo končana?

Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo v primeru predčasnega konca sezone italijanski prvoligaši prikrajšanji za med 600 in 700 milijonov evrov. Tudi v Italiji bo največja luknja nastala zaradi izgube denarja od televizijskih pravic. Lastniki teh so že sporočili, da v tem primeru zadnjega obroka v vrednosti 250 milijonov evrov ne bodo plačali, ob tem pa bodo zahtevali tudi denar za nazaj.

Nemčija

- Zadnja odigrana tekma: 11. marec

- Datum nadaljevanja: 16. maj

- Bo sezona dokončana: bo

- Predvidena finančna izguba ob odpovedi: 720 milijonov evrov

- Slovenci v najboljši italijanski ligi: Kevin Kampl (RB Leipzig)

Zadnja tekma v najboljši nemški nogometni ligi je bila odigrana 11. marca, ko je Borussia Mönchengladbach z 2:1 na svojem štadionu brez prisotnosti navijačev premagala Köln. Strelec zadnjega gola je bil Mark Uth, ki je v 81. minuti zadel za goste in postavil končni izid. Potem se je nemška bundesliga po nepopolnih 25 krogih, devet tekem pred koncem, ustavila.

Na vrhu lestvice je branilec naslova Bayern München, ki ima na prvem mestu štiri točke prednosti pred Borussio Dortmund in še eno več pred klubom edinega slovenskega predstavnika v najboljši nemški nogometni ligi, RB Leipzigom Kevina Kampla. Na zadnjih dveh mestih, ki ob koncu sezone vodita v drugo ligo, sta Werder Bremen in Paderborn. Na 18. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek, je Fortuna iz Düsseldorfa.

Kdaj so se oziroma se bodo začeli treningi?

Po prekinitvi sezone so nogometaši začeli trenirati med velikonočnimi treningi, a so vadili ob številnih omejitvah. V majhnih skupinah in v izolaciji.

Foto: Reuters

Kdaj se bo nadaljevalo tekmovanje?

Nemška bundesliga je prva v Evropi, ki se bo nadaljevala, če ne upoštevamo beloruske, ki sploh nikoli ni bila prekinjena, in najboljše nogometne lige na Ferskih otokih, kjer so pretekli konec tedna z zamudo začeli novo sezono tamkajšnjega nogometnega prvenstva.

Začela se bo ta konec tedna, seveda za zaprtimi vrati in brez prisotnosti gledalcev. Že takoj, v soboto ob 15.30, nas čaka velik porurski derbi med Borussio Dortmund in Schalkejem, od katerega si Nemci obetajo rekordno gledanost. Ob tej tekmi bodo istočasno na sporedu še štiri. RB Leipzig bo s povratnikom Kamplom gostil Freiburg, Hoffenheim bo doma igral proti berlinski Herthi, Fortuna Düsseldorf proti Paderbornu in Augsburg proti Wolfsburgu.

Ekipe so ta teden v karanteni, v kateri se morajo nogometaši držati strogih higienskih navodil, v hotelskih sobah pa so nastanjeni posamično. Na vsaki tekmi naj bi bilo ob zdravniški službi, sodnikih, uradnih osebah in novinarjih ob nogometaših na stadionih skupaj do 240 ljudi. Sezona naj bi se končala predvidoma 30. junija, če ne bo dodatnih težav.

Kakšne bi bile finančne izgube v primeru, da se sezona ne bi končala?

Očitno se to ne bo zgodilo, a če sezona 2019/20 nemške bundeslige ne bi bila dokončana, bi lahko finančni primanjkljaj med nemškimi prvoligaši segel vse do vrtoglavih 800 milijonov evrov. Strokovnjaki so kot realno številko navedli 720 milijonov evrov. Več kot polovica te vsote prihaja od televizijskih pravic.

Španija

- Zadnja odigrana tekma: 10. marec

- Predvideni datum nadaljevanja: sredi junija

- Bo sezona dokončana: klubi so se zavezali k dogovoru, da bo.

- Predvidena finančna izguba ob morebitni odpovedi: 980 milijonov evrov

- Slovenci v najboljši italijanski ligi: Jan Oblak (Atletico Madrid)

Zadnja tekma elitne španske nogometne lige je bila na sporedu 10. marca, ko je Eibar doma brez prisotnosti gledalcev izgubil proti Real Sociedadu z 1:2. V zadnji minuti tekme je poraz domačih z 11 metrov ublažil brazilski branilec Eibarja Charles, ki je tako že več kot dva meseca zadnji nogometaš, ki je zabil gol v prvi španski la ligi.

Sprva so Španci, pri katerih se je prvoligaško tekmovanje ustavilo 11 tekem pred koncem, načrtovali, da bosta odpadla dva kroga, zdaj je takšnih že devet.

Po 27 odigranih tekmah vodi branilka naslova Barcelona, ki je na vrh z dvema točkama naskoka pred Realom skočila prav v zadnjem krogu, ko so Madridčani nepričakovano izgubili proti Betisu. Na zadnjih treh mestih, ki vodijo v drugo ligo, so Mallorca, Leganes in Espanyol. Atletico Madrid Jana Oblaka, edinega slovenskega predstavnika v tej sezoni elitne španske nogometne lige, je na šestem mestu.

Kdaj so se oziroma se bodo začeli treningi?

Prejšnji ponedeljek je španska vlada izrekla dovoljenje, da se španski nogometni klubi vrnejo na treninge, a ob tem upoštevajo številne ukrepe. Ta teden naj bi začeli trenirati v manjših skupinah, naslednji teden pa sledi tretja faza, ko naj bi se v Španiji odprli tudi športni centri. Tak je vsaj načrt. Špansko ministrstvo za zdravje ukrepe prilagaja sproti.

Foto: Reuters

Kdaj se bo nadaljevalo tekmovanje?

Že nekaj časa velja, da se bo prvenstvo nadaljevalo, a za zdaj še ni znano, kdaj in kako. Sploh zato, ker so v nedeljo iz vodstva tekmovanja sporočili, da je okuženih pet nogometašev, ki si kruh služijo v prvi španski ligi.

Predsednik la lige Javier Tebas je v ponedeljek sicer rekel, da nadaljevanje sezone pričakuje 12. junija. Če se bo to zgodilo, naj bi bilo sezone konec 31. julija. Če se španski prvoligaši do takrat ne bodo vrnili na stadione, pa bo to najverjetneje pomenilo, da sezone ne bodo mogli končati.

Kakšne bodo finančne izgube v primeru, da sezona ne bo končana?

Po nekaterih informacijah v Španiji nogomet pomeni več kot odstotek bruto domačega letnega proizvoda, zato je nogometna sezona za tamkajšnje gospodarstvo zelo pomembna. Še veliko bolj pomembna pa je seveda za španske nogometne klube, predvsem prvoligaše.

Če sezona ne bo dokončana, bodo španski klubi ostali brez skoraj milijarde evrov. Večina tega denarja prihaja od televizijskih pravic, ki so jih klubi v 90 odstotkih že dobili, a jih bodo morali v tem primeru vrniti, kar bi bil zanje seveda velik udarec. Če bo sezona odigrana, strokovnjaki ocenjujejo, da se bo minus gibal okoli 350 milijonov evrov.