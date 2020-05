Dan za tem, ko so pri Atletico Madridu potrdili, da je z novim koronavirusom okužen njihov nogometaš Renan Lodi, so nogometaši v svojem trening centru prvič po koncu popolne izolacije trenirali. Na treningu je bil tudi eden glavnih zvezdnikov moštva Jan Oblak.

Atletico Madridu v tej sezoni ni šlo vse od rok. Od boja za vrh v španskem prvenstvu je močno oddaljen. Za vodilno Barcelono ima po 27 odigranih tekem in 13 točk zaostanka na šestem mestu, ki ga trenutno zaseda. Iz španskega pokala je izpadel. Veliko bolje gre Atleticu v Evropi. Iz skupinskega dela se je v družbi Juventusa, Bayerja Leverkusna in moskovske Lokomotive v izločilne dele prebil brez večjih težav, potem pa v osmini finala navdušil in izločil branilca naslova Liverpool, ki ga je na Anfieldu premagal po podaljških.

Prav ta tekma, ki je bila na sporedu 11. marca, je bila tudi zadnja, ki jo je Atletico odigral. Potem so se zadeve z epidemijo koronavirusa močno zaostrile, prav Španija pa je postala eno od žarišč, tako da se je nogometno dogajanje ustavilo. Kdaj se bo špansko prvenstvo nadaljevalo, za zdaj ni znano. V vodstvu tekmovanja upajo, da junija, a še ni jasno, ali se bo to zgodilo. Prvi korak v to smer se je zgodil ta teden, ko so španski nogometni klubi spet lahko začeli trenirati pod določenimi pogoji.

Trening brez kakršnihkoli stikov

Atletico Madrid, pri katerem eno glavnih vlog igra verjetno najbolj priznan slovenski nogometaš vseh časov Jan Oblak, so s treningi pod budnim očesom trenerja Diega Simeoneja začeli danes. Seveda so nogometaši trenirali pod posebnimi pogoji.

Na trening so prišli ločeno in po protokolu. Ob deveti uri zjutraj so v trening center vstopili z maskami, opravili določene teste, potem pa trenirali v ločenih skupinah po šest ljudi. Vsak s svojo žogo in s svojimi pripomočki. Po koncu treninga so se usedli nazaj v svoje avtomobile in brez kakršnihkoli stikov z igrišča odšli naravnost domov.

"Super je bilo po dolgem času spet videti fante. Bilo je čudno, saj nismo mogli trenirati tako, kot treniramo sicer, a je bilo vseeno lepo. Upam pa seveda, da se bodo stvari kmalu spet vrnile v stare tirnice in bomo trenirali normalno. Predvsem pa si želim, da bi se vsi skupaj spet vrnili na igrišča," je po treningu povedal urugvajski vezist Atletica Jose Gimenez.

Jan Oblak je hitro pokazal, da ni pozabil braniti

Pri Atleticu so nekaj utrinkov s prvega treninga po skoraj dveh mesecih delili med svoje sledilce na družabnih omrežjih. Med njimi tudi vratarski trening Oblaka, ki je v nekaj sekundah pokazal, da v času karantene, ki jo je sicer preživel v Španiji, braniti ni pozabil. "Super. Še vedno je najboljši vratar na svetu!" je pod objavo komentar pustil eden izmed navijačev Atletica.

Kako je treniral Jan Oblak?

Oglasil se je okuženi Brazilec

Te je seveda zanimalo tudi, kaj je z Renanom Lodijem. Brazilcem, čigar izvid na koronavirus je bil pozitiven na sredinih testih, ki so jih opravili vsi nogometaši Atletica. Zaradi tega bo moral Lodi, ki je v Madrid iz Brazilij prišel lansko poletje, nadaljnje dneve preživeti v izolaciji. Testirali ga bodo seveda vsak dan. Ko bo test negativen, se bo lahko v 72 urah vrnil na igrišče. V klubu ocenjujejo, da se bo to zgodilo najpozneje do trenutka, ko bodo nogometaši spet lahko opravljali skupinske treninge. Kdaj točno se bo to zgodilo, nihče ne ve.

Mladi Lodi, ki je navdušil na obeh tekmah proti Liverpoolu, je medtem prek klubskih kanalov navijačem Atletica poslal pozdrav. Pravi, da se počuti dobro in komaj čaka, da bo spet tam, kjer bi si želel biti že danes. Z Oblakom in preostalimi soigralci pri Atleticu na nogometnem igrišču.