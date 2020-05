Oblak na trening v petek?

Nadaljevanje tekmovalnega nogometa so maja oziroma junija napovedali tudi v prvi nogometnih ligah na Poljskem, v Izraelu, Turčiji, na Hrvaškem, v Bolgariji, Srbiji, na Madžarskem, Danskem in Portugalskem.

Tudi španska nogometna liga pričakuje, da bodo ustavljeno la ligo lahko nadaljevali junija. Gre za dejavnost, ki zgolj v Španiji v gospodarstvu države sodeluje z 1,37 odstotka BDP in zaposluje 185.000 ljudi.

V Španiji, državi z največ obolelih za koronavirusom v Evropi, se je prvenstvo ustavilo 13. marca, klubi, kot so Barcelona, Real Madrid in Atletico Madrid, so v sredo v klubskih centrih začeli testiranje igralcev na koronavirus, potem ko so več kot 50 dni preživeli zaprti v svojih domovih.

Tiskovni predstavnik Real Madrida je po testiranju dejal, da klub trenutno nima določenega začetnega datuma za začetek treningov. "Lahko bi začeli v petek ali soboto, če ne potem, pa v nedeljo ali ponedeljek. O tem bo odločal trener Zinedine Zidane," so dodali v službi za odnose z javnostmi madridskega kluba.

Bo Atletico Madrid začel s treningi še ta teden?

Barcelona je v izjavi zapisala, da bodo njeni igralci začeli trenirati v naslednjih dneh, v zasedbi madridskega Atletica, katerega pomemben član je slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, upajo, da bodo treninge lahko nadaljevali že v petek.

Zaradi ukrepov v svojih državah so nacionalna klubska prvenstva že končali na Nizozemskem in v Franciji. Na Nizozemskem niso razglasili prvaka za sezono 2019/20, medtem ko je v Franciji predčasno končano sezono osvojil klub iz prestolnice Francije PSG. Tudi v Belgiji bodo bržkone po odločitvi belgijske vlade da do 31. julija ustavi vse športne dejavnosti prisiljeni predčasno končati sezono. Pred prekinitvijo sezone je bil na vrhu Brugge.

Foto: Reuters

Tudi v Nemčiji bodo ob vnovičnem zagonu nogometa zdravstveno stanje nogometašev in trenerjev spremljali z rednim testiranjem na koronavirus. V Nemčiji so že izpeljali 1724 testov med nogometaši. Pri tem so odkrili tri okužene igralce v Kölnu in dva v vrstah Borussie Mönchengladbacha.

Sezono želijo končati tudi v Angliji, drugače klubom najvišjega ranga angleškega prvenstva, premier league, grozi finančna škoda v višini milijarde evrov. Preostale tekme, skupno 92, bodo skušali izpeljati brez gledalcev na stadionih na desetih nevtralnih prizoriščih. Igralce in trenerske štabe nameravajo testirati. Igranju na nevtralnih stadionih nasprotujejo klubi, ki jim grozi nazadovanje v nižji rang tekmovanja.

V Italiji bodo glede na epidemiološke razmere v državi po 18. maju sprejeli odločitev, ali bodo lahko klubi v italijanski prvi ligi serie A lahko nadaljevali treninge v skupinah. Za zdaj datuma, kdaj bi lahko nadaljevali prvenstvo, še niso določili.

Tudi v Sloveniji se nagibajo k temu, da bi prekinjeno prvo ligo znova zagnali 6. junija. Nogometna zveza Slovenija sicer še ni sprejela končne odločitve.

V Sloveniji lahko športniki trenutno trenirajo le individualno, vadba v skupinah še ni dovoljena, ves čas pa je treba ohranjati razdaljo najmanj dveh metrov do drugih oseb.