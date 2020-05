Messi, Oblak in druščina čakajo na rezultate testiranj

V španskem nogometnem prvenstvu se po dvomesečni prekinitvi vseh dejavnosti zaradi pandemije novega koronavirusa pripravljajo na nadaljevanje treningov. Preden bodo lahko igralci znova trenirali na igriščih, se morajo testirati na okužbo z virusom sars-cov-2. Med prvimi, ki so se testirali, so bili nogometaši Barcelone, Reala in Atletica.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so igralci Barcelone in Real Madrida v sredo začeli testiranje na koronavirus, kar je prvi del smernic klubov la lige za vrnitev na treninge. Odvisno od razvoja dogodkov se bo španska la liga nadaljevala v Španiji predvidoma junija.

Kapetan Barcelone, argentinski napadalec Lionel Messi, in francoski reprezentant Antoine Griezmann sta bila med igralci, ki so se v sredo zjutraj pripeljali s svojimi prevoznimi sredstvi v vadbeni center Barce.

Nenavadno obdobje

Tudi v prestolnici Španije morajo igralci tamkajšnjih Reala in Atletica opraviti teste v vadbenih centrih.

"To je bilo za nas res nenavadno obdobje. Do zdaj še nikoli nismo preživeli toliko časa, ne da bi se dotaknili žoge, zato vsi zelo težko čakamo, da se čim prej vrnemo nazaj na igrišča," je za španske medije dejal vezist Atletica Marcos Llorente. Vratar Atletica je tudi slovenski nogometni reprezentant, Škofjeločan Jan Oblak.

"Vsak teden, ko smo bili zaradi karantene zaprti med štirimi stenami svojih domov, so nam naši trenerji pošiljali individualizirane programe vadbe in mislim, da smo pripravljeni nadaljevati prvenstvo," je dodal.

📸 João Félix, Diego Costa, Jan Oblak et Alvaro Morata sont de retour à la Ciudad Deportiva Wanda pour effectuer les tests sanitaires. 💉🎭 pic.twitter.com/Iz8a1gbNWa — Atlético de Madrid FR 🇨🇵 (@AtletiFrancia) May 6, 2020

Predpogoj za vrnitev na igrišča

Ti testi, katerih rezultati morajo biti znani v roku 48 ur, so predpogoj za vrnitev na igrišča. Higienski oziroma varnostni protokol so skupaj oblikovali la liga, španska nogometna federacija RFEF in predstavniki medicinske stroke, potem ko so španske zdravstvene oblasti prižgale zeleno luč za vnovičen zagon športa v Španiji.

V tem predvidoma enomesečnem preizkusnem obdobju bodo igralci začeli trenirati sami, na začetku procesa pa jih na igrišču ne bo smelo hkrati trenirati več kot šest.

Pričakuje se, da bodo igralci v svoj vadbeni center prišli že oblečeni v drese. Med treningom ne bodo nosili zaščitne opreme, zato pa si bodo morali nadeti obrazno masko in rokavice, ko ne bodo trenirali. Po vsakem treningu bodo prejeli vrečo z opremo za naslednji dan treningov, poroča AFP.

Če ne bo novih okužb, se bo la liga nadaljevala junija. Foto: Reuters

Če ne bo zapletov, nadaljevanje junija

Če ne bo novih okužb in glede na zdravstveno stanje v državi, bodo prekinjeno prvoligaško prvenstvo lahko po načrtih nadaljevali junija. Vlada bo dovolila tekme z največ 400 ljudmi na stadionu.

Španija je ena izmed držav, ki jih je covid-19 najbolj prizadel. Po zadnjih podatkih je v Španiji zaradi posledic bolezni umrlo skoraj 26.000 ljudi.

Pred prekinitvijo 12. marca zaradi novega koronavirusa je po 27 krogih v la ligi vodila Barcelona (58 točk), Real Madrid je na drugem mestu prvenstvene lestvice zbral dve točki manj.

