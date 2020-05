Rožmanovi varovanci v tekmovalno akcijo čez dobre tri tedne

Na torkovem sestanku odbora za šport na Hrvaškem in Hrvaškega zavoda za javno zdravje so sprejeli odločitev, da se lahko s koncem maja in začetkom junija začnejo nogometna tekmovanja, so zapisali na HNS. Končno odločitev bo podala Hrvaška civilna zaščita, so še dodali.

Najprej bosta na sporedu obe polfinalni tekmi pokala med Rijeko in Osijekom ter moštvoma Slaven Belupo in Lokomotiva Zagreb, finale tega tekmovanja pa bi bil po novem razporedu 1. avgusta.

Prvi konec teden v juniju se bo nadaljevalo tudi hrvaško državno prvenstvo. Vse nogometne tekme bodo potekale brez prisotnosti gledalcev, so še sporočili s HNS in dodali, da druge, tretje ter nižjih in mladinskih lig v tej sezoni ne bodo nadaljevali.

Na Hrvaškem lahko ob upoštevanju zdravstvenih navodil registrirani športniki trenirajo od 27. aprila naprej.

Srbi začenjajo 27. maja

Državno nogometno prvenstvo Srbije, ki je bilo prekinjeno zaradi novega koronavirusa, se bo nadaljevalo 27. maja, je danes sporočila tamkajšnja nogometna zveza, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Po seji izvršnega odbora zveze so določili, da bodo prvenstvo končali 20. junija.

Določili so tudi datume za zaključek pokalnega tekmovanja. Četrtfinale bo na sporedu 3., polfinale 10. junija, finale pa bo odigran 24. junija, s čimer bodo zaključili skrajšano nogometno sezono brez igranja v ligah za prvaka in obstanek.

Foto: Reuters

Obenem so na Evropsko nogometno zvezo naslovili tudi prošnjo, da bi tekme dodatnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje poletje, odigrali letos novembra.

V Srbiji, ki ima podobno epidemiološko sliko poteka bolezni covid-19 kot Slovenija, lahko športniki v ekipnih panogah trenirajo od ponedeljka, 4. maja, to pa lahko na prostem počno v skupinah z največ desetimi osebami.

