Nogometaši še brez zelene luči #video

Mrtvi tek v čakanju na odločitev o (ne)nadaljevanju Prve lige Telekom Slovenije se tudi po prvem zajetnem sklopu ukrepov sproščanja nadaljuje. Trenutni ukrepi pravih nogometnih aktivnosti ne omogočajo, pri Nogometni zvezi Slovenije pa vztrajajo, da želijo sezono podaljšati v poletje in jo spraviti pod streho, ko bodo okoliščine to dovoljevale.

"Odločitev o nadaljevanju prvenstva mora podati Nogometna zveza Slovenije. Verjamem, da bodo ravnali modro," je na redni novinarskih konferenci, na kateri je predstavila nabor sprostilnih ukrepov, ki se nanašajo na športno področje, dejala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

V medijskem "pingpongu" se je torej žogica zdaj znašla na strani krovne nogometne organizacije. Iz te pa sporočajo, da za danes zanesljivo ne načrtujejo novega uradnega odziva. Vztrajajo pri stališčih, ki so jih predstavili v začetku tedna. To pa pomeni, da se NZS zavzema za nadaljevanje sezone, za kar pa bo predhodno potrebno dodatno sproščanje ukrepov. Konkretno, vadba ekipnih športov z medsebojnimi stiki še vedno ni dovoljena, kaj šele tekmovanja. Nove sprostilne ukrepe lahko slovenski šport pričakuje čez dva tedna.

"Kot krovna nogometna organizacija je Nogometna zveza Slovenije spoštovala vse odločitve države in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, enako pa priporočila tudi vsem svojim deležnikom," so v ponedeljek sporočili s sedeža NZS in kot primer zgledne prakse ponudili mnoge evropske države, kjer so že določili datume nadaljevanja nogometnih tekmovanj ali klubom prižgali zeleno luč za treninge.

Pri NZS so sicer že pretekli mesec sporočili, da je skrajni rok za nadaljevanje sezone ob želeni izvedbi vseh preostalih tekmovalnih krogov 6. junij. V tem primeru bi se sezona končala do 25. julija.