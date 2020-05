NZS se je odločila, Dončić dvignil palec novostim

Ne le prvenstvo, v tej sezoni ni končano niti pokalno tekmovanje. Ker prinaša lovoriko in bližnjico do igranja v Evropi, predstavlja udeležencem še toliko večji izziv. Nogometna zveza Slovenije se je odločila, da se bodo vse pokalne tekme v polfinalu in finalu odigrale v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju. ''To je najboljša rešitev,'' je prepričan Dejan Dončić, trener drugoligaškega kluba Nafta iz Lendave, enega izmed štirih polfinalistov pokala.

Če ne bi bilo novega koronavirusa, bi v Fazaneriji že odštevali tedne do velikega spektakla, velikega finala pokalnega tekmovanja. V njem bosta zaigrala prvoligaš in drugoligaš. Če ne bi prišlo do epidemije, ki je nogometaše pregnala v karanteno, bi že bilo jasno, kdo se je uvrstil v sklepno dejanje. Kdo je od Evrope oddaljen le še en korak. Če bi bila to Mura, bi za finale pokala kmalu zmanjkalo vseh vstopnic. Če bi se ji pridružila Nafta, bi za prekmursko poslastico tako naraslo povpraševanje, da bi verjetno lahko napolnili vsaj nekaj Fazanerij.

Finala ne bo v Prekmurju

Fazanerija v tej sezoni zaradi višjih sil ne bo prizorišče finala slovenskega pokala. Foto: Sportida Ko pa je sanje o morebitnem spektaklu grobo prekinil covid-19 in je (p)ostala edina možnost, da se konča tekmovanje, igranje pred praznimi tribunami, je Nogometna zveza Slovenije sprejela rešitev. Zaradi pomanjkanja igralnih terminov je sklenila, da bo v polfinalu namesto načrtovanih dveh odigrana le ena tekma (polfinalna para sta Mura – Aluminij in Nafta – Radomlje), igralo pa se bo na nevtralnem prizorišču.

To bo osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra Brdo, na katerem se pripravljajo slovenske izbrane vrste in slovi po izjemno kakovostni igralni površini. ''Res je. Tisto igrišče je vrhunsko,'' nam je pritrdil Dejan Dončić, trener Nafte, enega izmed štirih polfinalistov pokala tekmovanja.

Najbolj logična in premišljena poteza NZS

Če bo vlada prižgala zeleno luč in se bo tekmovalna sezona nadaljevala v napovedanih časovnih okvirjih s strani Nogometne zveze Slovenije (NZS), se bo pokalna sezona nadaljevala sredi junija. Čez poldrugi mesec, ko se bo pokalno dogajanje preselilo na Gorenjsko. Polfinalni tekmi bosta 16. in 17. junija, finale pa tri tedne pozneje, 8. julija.

Na tem igrišču bodo brez prisotnosti gledalcev potekali zaključni boji v pokalnem tekmovanju. Dve polfinalni tekmi in pa finale, ki bo odigran 8. julija, če se bo tekmovalna sezona 2019/20 nadaljevala konec maja. Foto: Sportida

''Glede na okoliščine je to najboljša rešitev. Najbolj logična in premišljena poteza NZS. V polfinalu se bo igrala ena tekma, zato bi bilo nepošteno do tekmeca, če bi bil nekdo gostitelj. Zaradi zgoščenih urnikov je tudi bolje, da se igra le ena tekma v polfinalu,'' meni Ljubljančan, ki vodi lendavski klub. Odločitvi krovne zveze o spremembah v pokalnem tekmovanju dviguje palec gor, a se tudi zaveda, da bo uresničitev projekta odvisna od države.

Vesel, da bo lahko zamenjal kar pet igralcev

Lendavčani v drugi ligi zaostajajo le za tremi tekmeci. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Z vsem, kar nam bodo povedali, se bomo sprijaznili. Naj bo to pozitivno ali negativno, važno je le, da začnemo čim prej igrati. Tega si želimo. Ko bodo lahko igralci spet zaigrali, trenerji sploh ne bomo potrebovali preveč motivacije,'' je prepričan, kako bo njegove varovance, podobno velja tudi za tekmece, kar razganjalo od želje, da se dokažejo.

''Preveč časa so bili odrezani od nogometa. Bomo pa morali biti trenerji pazljivi, ker bo sistem tekmovanja preveč zgoščen. Treningi bodo naporni, tekme si bodo sledile v ritmu sobota – sreda, nas čaka še pokalni izziv. Potrebno bo veliko rotirati,'' si je zadal cilj, da do nadaljevanja sezone čim bolj razširi klop in poveča konkurenco. Vesel je tudi spremembe, ki jo bo vpeljala NZS, klub pa bo lahko namesto tri na tekmo zamenjal pet igralcev.

Ko bo Nafta igrala pokal na igrišču NNC Brdo, bo lahko na tekmi zamenjala tudi do pet igralcev, če bo takšna želja trenerja Dončića. Foto: Vid Ponikvar

''To bo zelo pomembno pravilo,'' je nad to spremembo, s katero se je krovna zveza prilagodila nehvaležnim okoliščinam, navdušen Dončić. Pričakuje tudi, da bo lahko Nafta več domačih tekem igrala zvečer, pod reflektorji.

Psihološka vojna za trenerje

Navijači Nafte bodo morali za nekaj časa pozabiti na spremljanje tekem na stadionu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nekdanji trener kranjskega Triglava se bo takoj, ko bo prižgana luč za treninge v manjših skupinah, preselil v Lendavo. ''Že mesec dni smo pripravljeni, da bi se začelo. Iz tedna v teden čakamo, da bo šlo morda zares prihodnji teden, a ne gre. To je psihološka vojna za trenerje,'' sporoča 47-letni Ljubljančan, ki je zelo zadovoljen s pogoji in organizacijo pri lendavskem klubu. V drugi ligi za drugo uvrščeno Gorico, v primeru nadaljevanja sezone bi to mesto vodilo v dodatne kvalifikacije, o tem so se drugoligaški klubi že pogovarjali z NZS, zaostaja štiri točke.

''Na vsaki tekmi bomo šli po zmagi, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Do konca je še deset krogov, vse je še možno,'' ne odpisuje možnosti, da bi se klub, ki namerava v kratkem postaviti na noge klubsko akademijo in blizu stadiona zgraditi še tri vadbena igrišča, približal vrhu in trkal na prvoligaška vrata. Tam, kjer je bil nazadnje leta 2012, nato pa razglasil stečaj. Zdaj se v novi preobleki, kot Nogometno društvo Lendava 1903, vrača na pota stare slave, od Evrope pa jo delita le še dva koraka!