Jan Oblak bo kmalu lahko začel trenirati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsi nogometaši v španski prvi in drugi ligi bodo v tem tednu opravili testiranje na novi koronavirus, že konec tega ali v začetku prihodnjega tedna pa jim bo omogočena tudi posamična vadba v klubskih prostorih.

Španski predsednik vlade Pedro Sanchez je v nedeljo dejal, da je odločitev o nadaljevanju nogometnega prvenstva v rokah španske nogometne zveze in vodstva la lige, španski urad za šport pa je skupno 42 nogometnim klubom v prvi in drugi ligi prižgal zeleno luč za postopno vrnitev v trenažni proces po skoraj dvomesečnem prisilnem premoru po izbruhu pandemije novega koronavirusa.

Španski mediji poročajo, da bodo vsi nogometaši v obeh najmočnejših ligaških tekmovanjih tovrstna testiranja opravili sredi tega tedna, po 48 urah pa bodo znani rezultati testov.

Nogometašem, ki bodo po opravljenem testiranju negativni na novi covid-19, bo omogočena vadba v klubskih prostorih, v času trenažnega procesa pa bodo morali nositi rokavice in biti vsaj dva metra oddaljeni od svojih soigralcev. Vsi klubi bodo morali poskrbeti za razkuževanje klubskih prostorov pred začetkom treningov.

Lionel Messi se bo kmalu vrnil na treninge. Zvezdnik Barcelone je z 19 goli sicer najboljši strelec španskega prvenstva. Foto: Reuters

Del španske zdravniške stroke je po rahljanju ukrepov in vnovičnem zagonu treningov španskih nogometnih ekip izrazil zaskrbljenost in dvom v etičnost testiranja nogometašev na novi koronavirus. Po njihovem mnenju načrtovana testiranja ustvarjata "pravni in etični problem". Združenje zdravnikov v španskih klubih od španskega državnega urada za šport terja natančna navodila glede samega protokola testiranja nogometašev na covid-19.

V Španiji vsak dan opravijo okoli 50.000 testiranj na covid-19. Skupno so v tej državi doslej potrdili več kot 216.000 okužb, za posledicami novega koronavirusa pa je umrlo že več kot 25.000 ljudi.

Elitna španska nogometna liga je bila prekinjena sredi marca, do konca pa je še enajst krogov. Vodilna Barcelona ima dve točki več od drugouvrščenega madridskega Reala, Atletico iz Madrida, kjer igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, pa je trenutno na šestem mestu. Za Barcelono zaostaja 13, za Realom 11, za Sevillo dve, za Real Sociedadom in Getafejem pa eno točko.