Umazana goljufija Oblakovega soigralca, ki bo postala težava za Atletico?

Na Otoku in v Španiji se je v središču pozornosti znašel angleški reprezentant, ki si kruh služi pri Atletico Madridu, Kieran Trippier. Angleška nogometna zveza ga je obtožila kršenja stavnih pravil. Nogometaš, ki se brani, naj bi se okoristil z informacijami na račun svojega prestopa iz Tottenham h klubu Jana Oblaka lansko poletje.

"Kieran Trippier je obtožen za kršenje pravil angleške nogometne zveze o stavah, posebej pravil E8(1)(a)(ii) in pravila E8(1)(b) julija lansko leto," so zapisali v izjavi za javnost na angleški nogometni zvezi.

Pod v teh besedah omenjenimi šiframi v pravilniku angleške nogometne zveze FA najdemo pravilnik o tem, da nogometaš ne sme staviti, neposredno ali posredno, na rezultat, razvoj nogometne tekme, tekmovanja ali katerokoli drug nogometni dogodek. Ne sme okoriščati z notranjimi informacijami, ki se v javnosti še niso pojavile.

Pri angleški nogometni zvezi tega sicer niso zapisali, a britanski Skysports piše o tem, da Kieranu Trippierju očitajo okoriščanje z informacijami o svojem lanskoletnem 22 milijonov evrov vrednem prestopu iz londonskega Tottenhama v Atletico Madrid. Ta se je zgodil julija lani, kar se sklada z vsebino sporočila za javnost angleške FA, na katerega se je že odzval 29-letni nogometaš.

Kieran Trippier: Nikoli nisem stavil

Nogometaš pravi, da ni kriv. Foto: Reuters "Že nekaj mesecev prostovoljno sodelujem z FA v tej preiskavi in bom še naprej. Želim razjasnit, da kot profesionalni nogometaš nikoli nisem stavil in niti nisem profitiral ob stavah drugih," je izjavo podal Trippier, ki ima do 18. maja čas, da sestavi svoj uraden odgovor.

Trippier, ki je bil z Anglijo polfinalist zadnjega svetovnega prvenstva leta 2018 v Rusiji, je za Atletico v tej sezoni sicer odigral 26 tekem v vseh tekmovanjih.

Če ga bo doletela huda kazen, to v nadaljevanju zamaknjene sezone torej utegne postati tudi težava za Atletico, ki je ravno pred izbruhom pandemije koronavirusa odigral najboljšo tekmo sezone in iz lige prvakov izločil branilca naslova Liverpool.

Daniel Sturridge je še lani Liverpoolu pomagal do naslova evropskega prvaka, danes pa je star 30 let in brez kluba. Foto: Getty Images

Daniela Sturridga je pred kratkim doletel polletni suspenz

Če bo spoznan za krivega, ga čaka huda kazen. Daniel Sturridge, nekdanji angleški reprezentant, ki je igral za Manchester City, Chelsea in blestel predvsem pri Liverpoolu, je bil zaradi kršenja stavnih pravil lani kaznovan s 75 tisoč angleških funtov kazni in šesttedenskim suspenzom, ker naj bi svojemu bratu dal informacije o njegovem morebitnem prestopu v Sevillo.

Tja potem sicer ni prestopil, ampak ga je pot iz Liverpoola vodila v turški Trabzonspor. Pozneje so izkušenemu 30-letnemu napadalcu, ki so ga spoznali za krivega, še povišali. Plačati je moral 150 tisoč angleških funtov, suspenz pa se je podaljšal na šest mesecev. Po tej kazni so pri Trabzonsporju pogodbo z njim prekinili.