NZS se je odločila! Koper med elito, Maribor še brez Evrope.

PLTS junija, 2. SNL in 1. SŽNL že konec

''Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na korespondenčni seji sprejel odločitev, da se do konca izpelje sezona v Prvi ligi Telekom Slovenije in Pokalu Slovenije, če bodo razmere v državi to dopuščale. Obenem je sklep IO, da se zaključi tekmovanje v 2. SNL in 1. SŽNL,'' se glasi uvod sporočila za javnost NZS, s katerim je odgovorila na številna vroča vprašanja, ki si jih v času pandemije koronavirusa postavljajo ljubitelji nogometa. Prvoligaši bi tako lahko nadaljevali sezono junija.

Krovna zveza je dobra dva meseca po zadnjem odigranem krogu Prve lige Telekom Slovenije sprejela težko pričakovano odločitev. ''Izvršni odbor je odločil, da se prvoligaško tekmovanje nadaljuje junija 2020, v letošnji sezoni pa se v spremenjeni obliki izpelje še Pokal Slovenije (ena tekma v polfinalu in ena finalna tekma) in kvalifikacije za 1. SNL v naslednji sezoni. Zgornja odločitev je sicer veljavna le v primeru, da izvedbo tekmovanja dovolijo državni organi. Predlagana odločitev izvršnega odbora sledi tudi usmeritvam UEFA, da se tekmovanja najvišjega ranga, če je le možno, zaključijo na igrišču,'' je sporočila NZS, ki želi ob negotovih razmerah zaradi epidemije COVID-19 in glede na nasvete državnih organov, če bo možno, končati samo tekmovanja v najvišjem rangu tekmovanja

Koper med elito, Gorica v dodatne kvalifikacije

Gorica je lani izpadla v dodatnih kvalifikacijah proti Taboru. V omenjenem delu tekmovanja bo igrala tudi letos. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida S tem je postalo dokončno jasno, da so drugoligaši v tekmovalni sezoni že končali z dvoboji. ''Ob prekinitvi se upoštevajo rezultati na dan prekinitve tekmovanja, kar pomeni, da v primeru uspešno končanega licenčnega postopka v Prvo ligo Telekom Slovenije za sezono 20/21 napreduje Koper, v dodatne kvalifikacije pa Gorica. Zmagovalca lige za sezono 2019/20 se zaradi neizvedbe zadnje tretjine tekmovanja ne razglasi,'' je tako vodilni drugoligaš Koper, ki je sicer pred dnevi začel s treningi, izvedel, kako se tudi uradno vrača med najboljše.

Po četrti in tretji ligi je ekspresno osvojil najvišje mesto še v drugi ligi. Če bo prejel tekmovalno licenco, bo spet zaigral med najboljšimi, drugouvrščeno Gorico pa bi čakale dodatne kvalifikacije. Vrtnice bi tako le dočakale priložnost za napredovanje, na katero so prvoligaški klubi ob medsebojnem dogovarjanju in iskanju rešitev ''pozabili''. Če bi ostalo pri zdajšnji lestvici, bi se Gorica za mesto v prvi ligi, širitve tekmovalnega ustroja ne bo, tako da NZS vztraja pri prvi ligi z desetimi predstavniki, pomerila z Domžalami.

Maribor za zdaj še brez Evrope Maribor je trenutno v prvenstvu na četrtem mestu. Za Olimpijo zaostaja sedem, za Celjem in Aluminijem pa dve točki. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Pravico nastopa v evropskih tekmovanjih v sezoni 2020/21 si bodo prislužili štirje klubi. Prvak bo nastopil v kvalifikacijah za ligo prvakov, drugo- in tretjeuvrščena ekipa prvenstva v kvalifikacijah za ligo Europa, četrto vozovnico pa bo prejel pokalni zmagovalec oziroma četrtouvrščeni klub Prve lige Telekom Slovenije, če bo pokalni zmagovalec na lestvici 1. SNL že uvrščen med najboljše tri. Če se stanje na lestvici pri vrhu tako ne bi spreminjalo do konca sezone, bi se v Evropo uvrstili Olimpija, Aluminij, Celje ter pokalni zmagovalec (Aluminij, Mura, Nafta ali Radomlje), najuspešnejši slovenski klub, 15-kratni prvak in tudi branilec naslova Maribor, pa bi po dolgem času ostal brez Evrope, kar bi bil velik udarec za vijolice, ki jih bo v nadaljevanju sezone vodi novi trener Hrvat Sergej Jakirović. Če se sezona ne bi mogla izpeljati do konca tako v prvenstvu kot tudi pokalu, bi najverjetneje četrta evropska vozovnica pripadla četrtouvrščenemu Mariboru.

V Prvi ligi Telekom Slovenije 11 krogov pred koncem kaže najbolje ljubljanski Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Podobno kot v 2. SNL se zaključi tudi tekmovanje v 1. SŽNL, kjer se zaradi prekinitve prvakinj ne razglasi, odločitev o udeležencu UEFA Women's Champions League v sezoni 20/21 pa bo v skladu z doseženimi športnimi rezultati in rezultati licenciranja sprejel izvršni odbor NZS na eni od naslednjih sej,'' je NZS napovedala, kako bo udeleženec lige prvakinj v nogometu znan v bližnji prihodnosti.