Odmevna novost Fife, ki je hitro navdušila Slovenijo #video

Turbulentno obdobje, ki smo mu priča v času pandemije koronavirusa, je pokvarilo načrte nogometnim klubom. Igralci so si lahko prisilno privoščili še daljši počitek, kot ga imajo ponavadi v zimskem premoru. Trenerji opozarjajo, da bi lahko zaradi pomanjkanja časa za resnejše priprave, saj bi se lahko sezona 2019/20 po napovedih Nogometne zveze Slovenije (če ji bo država prižgala zeleno luč) nadaljevala že junija, prihajalo do povečanega števila poškodb in izčrpanosti.

Škerjanc: Nevarnost poškodb bo velika

Tabor iz Sežane je edini slovenski prvoligaš, ki v teh dneh na treningih pogreša prvega trenerja. Mauro Camoranesi je zaradi težav z letalskimi prevozi še vedno v Argentini. Foto: SPS/Sportida Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se zaveda pasti, ki bodo prežale na igralce, zato je v želji, da bi trenerjem omogočili čim lažje delo in jih vsaj malce razbremenili, sprejela novo pravilo. Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) pri Fifi je tako pred dnevi uradno potrdil spremembo pri številu zamenjav na nogometnih tekmah. Začasno bo tako zaradi koronavirusne epidemije dovoljenih pet zamenjav v eni ekipi, torej kar dve več, kot je veljalo do zdaj.

"Priprave bodo kratke. Fantje v prvenstvo ne bodo prišli optimalno pripravljeni, nevarnost poškodb bo velika. Klubi smo se medsebojno pogovarjali o mogočih rešitvah. Ena od idej je bila tudi povečanja števila menjav na pet," sporoča Davor Škerjanc. Nekdanji nogometaš, zdaj pa direktor Tabora iz Sežane, ki se poteguje za obstanek v prvoligaški druščini, pozdravlja spremembo.

Opozarja, da imajo nogometaši za vrnitev v želeni tekmovalni pogon na voljo (pre)malo časa. Zares bi se lahko začelo že čez tri tedne, klubi pa so komaj začeli trenirati, pa še to zaradi strogih zdravstvenih ukrepov v skrčeni obliki, saj na treningu še vedno ne sme biti fizičnih stikov med nogometaši.

Grabić: Lahko bi bilo še bolj spektakularno

Sergej Jakirović je v Ljudskem vrtu začel trenirati prejšnji petek. Foto: NK Maribor Trenerji bodo lahko pet menjav opravili le v treh vnaprej določenih časovnih okvirih. "To je zelo dobro, saj bi lahko drugače tista ekipa, ki bi bila v rezultatski prednosti, prek menjav dodatno zavlačevala," se je pošalil novopečeni trener Maribora Sergej Jakirović in novo pravilo Fife opisal kot zelo dobrodošlo.

"Napori v današnjem nogometu so precejšnji. Zlasti takrat, ko si tekme sledijo v visokem ritmu," je hrvaški trener, ki je na vročem stolčku v Ljudskem vrtu nasledil Darka Milaniča, zadovoljen, da bo lahko s pomočjo novosti ohranjal svežino igralcev na igrišču.

Bravo je v zadnjem prvoligaškem nastopu v gosteh premagal Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"To bi dodalo novo dimenzijo nogometni igri. Mogoče bo še povečalo ritem igre in vse skupaj bi bilo lahko še bolj spektakularno," dodaja trener Brava Dejan Grabić, ki je v svojem zadnjem nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije v gosteh šokiral Maribor in se veselil ene največjih zmag (2:1), odkar je trener. Na omenjeni tekmi je opravil tri menjave, na naslednji, ki jo bo vodil, pa bo lahko zamenjal še dva igralca več.

Če se bo igrala pokalna tekma in se bo redni del končal brez zmagovalca, bosta imeli ekipi v podaljšku možnost dodatne menjave. Tako bi lahko ekipa na eni tekmi zamenjala kar šest igralcev.

Vukušić opozarja na določene posledice

Ante Vukušić je z Olimpijo na dobri poti, da osvoji prvi naslov državnega prvaka v svoji karieri. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Kako pa so novo pravilo sprejeli nogometaši? Prvi strelec prvenstva Ante Vukušić, ki je v tej sezoni dosegel že 18 zadetkov, meni, da bo število menjav odvisno predvsem od taktične usmerjenosti trenerjev. "Na vsaki tekmi ne bo treba zamenjati ravno pet nogometašev. Dobro veste, da lahko večje spremembe igralnih mest privedejo do določenih posledic. Bo pa zagotovo lažje za ekipe," pravi Dalmatinec, ki skupaj z rojakom Dariem Vizingerjem (Celje) vodi na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije. Njegova Olimpija je 11 krogov pred koncem v najboljšem položaju, da prečka ciljno črto prva in postane slovenski prvak.

Če se bo sezona nadaljevala, se bo prvič v zgodovini državne samostojnosti končala tako pozno, sredi vročega poletja. Takrat bodo temperature zelo visoke, ozračje pred praznimi tribunami bo soparno, nogometaši pa bodo še bolj izčrpani kot sicer. Vseeno bodo deležni pomoči. Novo pravilo bo trenerjem omogočalo konkretnejše poseganje v sestavo ekipe in več menjav igralcev.

Trener Celja Dušan Kosić bo lahko v nadaljevanju sezone računal na pet menjav na tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako pa ne bo za vedno, ampak po zagotovilih Fife le do konca koledarskega leta. Za zdaj. Bodo pa najvišji organi z zanimanjem spremljali potek dogajanja, prisluhnili, kaj o novosti menijo glavni akterji, nato pa vsi skupaj razmislili o tem, ali bi veljalo tovrstno pravilo ohraniti tudi v letu 2021. V letu, ko sledi veliki vrhunec, evropsko prvenstvo.