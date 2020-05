Današnji prvi trening NK Maribor po 56 dneh prekinitve nogometnega dogajanja je bil hkrati tudi prvi dan nove zgodbe prvakov iz Ljudskega vrta, ki v novo obdobje vstopajo brez Zlatka Zahovića in Darka Milaniča. Z novim športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovim in novim trenerjem Sergejem Jakirovićem, ki je prvič v živo spoznal svoje nove varovance.

Po prvenstvenem porazu proti Bravu, ki se je zgodil 7. marca, je odšel dolgoletni in najuspešnejši trener v zgodovini Maribora Darko Milanič. Malo za njim se je po 13 letih poslovil tudi športni direktor Zlatko Zahović in tako končal dolgo obdobje, polno uspehov in podvigov. Konec meseca ga je v pisarni nasledil Oliver Bogatinov in v Ljudskem vrtu skupaj s klubskim vodstvom naznanil nove čase.

Simbolično se je z odhodom izjemno uspešnega dvojca ustavilo tudi nogometno dogajanje, a seveda ne zaradi Zahovića in Milaniča, ampak zaradi bolezni covid-19. Trajalo je skoraj dva meseca, da so lahko Bogatinov in njegovi novi sodelavci stopili na igrišče in danes v zelo čudnih okoliščinah, s številnimi omejitvami, opravili prvi trening. Za medije je bil zaprt, je pa zato po njem pred klubske mikrofone stopil človek, s katerim je Bogatinov v Mariboru potegnil prvo pomembno potezo. Novi trener NK Maribor.

Nogometaši Maribora po prvem skupnem treningu pod vodstvom novega trenerja. Foto: NK Maribor

Sergej Jakirović: Organizacija je brezhibna

"Zelo smo veseli, da smo začeli s treningi. To je naše življenje. Brez tega dela nogometa ne znamo funkcionirati. Moj prihod v Maribor je bil res specifičen. Potekal je v treh etapah. Organizacija je brezhibna. Klub je poskrbel za vse zadeve glede na trenutne razmere," je povedal Sergej Jakirović, ki je bil za trenerja Maribora imenovan pred dvema tednoma. V Slovenijo je pripotoval že pred tednom dni, a je ta čas preživel v izolaciji.

Nevsakdanji začetek največjega trenerskega izziva 43-letnega Hrvata, zelo čuden pa je bil tudi njegov prvi trening, ki ga je vodil s trenersko palico slovenskega nogometnega prvaka. Zaradi upoštevanja številnih pravil za preprečevanje širitve nevarnega virusa so nogometaši na stadion prišli v maskah, površine in pripomočki so bili razkuženi, trenirali so v skupinah po šest, upoštevali minimalno varnostjo razdaljo, vadili so ob nadzoru minimalnega števila trenerjev in fizioterapevtov, žoge so se lahko dotikali samo z nogo, vstopa v garderobe pa niso imeli.

Nogometaše je prišel pozdravit tudi poslovni direktor Bojan Ban. Foto: NK Maribor

Ob izrednih razmerah se bodo lahko bolje spoznali

"Šest igralcev na treningu je dovolj, da opravimo zadeve, ki jih je mogoče v tem obdobju. Novemu strokovnemu štabu se bo na ta način v manjših skupinah med uvodno fazo še lažje spoznati, zbližati z igralci. Sem optimist. Verjamem, da bo vse šlo dobro naprej. Organizirali se bomo, kot smo se danes, v dveh skupinah in glede celotnega dela je vse na zelo visokem nivoju. Vsi igralci so v vmesnem času trenirali po individualnih programih, ki so jih opravili. Pri tem je bil najtežji psihološki vidik, ko ne veš, kdaj se bo nadaljevalo in čakaš nek nedoločen datum," je opisal prvi trening.

"Fantje so prišli v dobrem stanju. Ker sta minila skoraj dva meseca in na nek način začenjamo nove priprave, smo za uvod opravili tudi določene teste, da vidimo, v kakšnem stanju so igralci. Prepričan sem, da so dobro pripravljeni. Pridobljeni podatki nam bodo pomagali pri načrtovanju treningov za naprej in prilagajanju intenzitete," je dodal Jakirović, ki si je v času izolacije ogledal vse tekme Maribora in skušal ugotoviti, kaj je treba popraviti in kaj obdržati.

Nevsakdanji prizori v Ljudskem vrtu. Foto: NK Maribor

Rene Mihelič: Doživel sem že marsikaj, česa takega še ne

Do besede je po koncu prve vadbe Mariborčanov prišel tudi eden izmed izkušenejših v njihovih vrstah Rene Mihelič. "Vse skupaj je nekaj novega za nas, a navodila je treba upoštevati, saj je zdravje vseh nas najpomembnejše. Mislim, da bo z vsakim dnem lažje, saj se bomo na razmere navadili. Zdaj, ko smo trenirali sami, vsak po svojem individualnem programu, ni bilo lahko. Veseli me, da smo spet skupaj. Smo pripravljeni. Gremo delati in novim uspehom naproti," je povedal 31-letni Mihelič, ki se je v začetku letošnjega leta po desetletju vrnil v svoj Maribor.

Vmes je videl marsikaj, igral tudi v Indoneziji in Indiji, a je tokrat priznal, da česa takega, kar v vlogi nogometaša doživlja zdaj, še ni doživel. "Ne, res ne. Merjenje vročine, maske, razkužila. V nogometu sem dal čez že marsikaj, česa takega pa res ne. Za vse nas je to nekaj novega, a gremo naprej. Komaj čakam, da se bo prvenstvo spet začelo," je še povedal vezist Maribora, ki je po 25 odigranih prvenstvenih tekmah sezone 2019/20 na četrtem mestu. Za vodilno Olimpijo ima sedem točk zaostanka. Za Celjem in Aluminijem, ki sta na drugem oziroma tretjem mestu, zaostaja za dve točki.

Kako je bilo na prvem treningu NK Maribor?

Fotogalerija (foto NK Maribor):

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Video:

Preberite še: