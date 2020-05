Olimpija opravila prvi trening: "O tem ne odločam jaz"

Potem ko so dolgo odsotnost zaradi koronavirusa že v četrtek prekinili pri Celju, Muri in Bravu, so danes na zelenico pritekli še nogometaši vodilne Olimpije in Maribora. "Vesel, da smo nazaj, saj je bila res dolga pavza. A zdaj je treba začeti delati, a treba bo biti previden in paziti na igralce. Počasi bomo morali stopnjevali ritem in se skušali, kar se da približati svoji najboljši izvedbi," je za Planet TV dejal trener ljubljanske Olimpije Safet Hadžić.

Po 55 dneh dolgemu premoru so znova zavihali rokave tudi pri vodilni Olimpiji. Kljub vsem varnostnih ukrepov, varnostni razdalji, zdravniško osebje je igralcem merilo tudi telesno temperaturo, so bili v "zmajevem" taboru dobro razpoloženi in brez posebnosti opravili prvi trening. Ta seveda ni bil tak, kot so ga bili navajeni. Ni bilo stikov, vendar je vse skupaj zagotovo znanilec, da bomo kaj kmalu nogomet spremljali tudi na slovenskih zelenicah.

"Na začetku bo vsekakor poudarek na poligonih in vadbi podaj. Tukaj pa je tudi stvar, ki smo jo gojili že prej. To je avtomatizem večih v barv. Žoga mora priti prej do igralca, kot pride do kontakta. To so stvari, na katerih bomo delali, po tem pa bomo videli, kam nas bo to popeljalo," je še dodal prvi mož stroke pri Olimpiji.

Igralci še vedno razmišljajo o svojih bližnjih

Pri Olimpiji se zavedajo, da je nevidni sovražnik, ki je ustavil ne samo Slovenijo, ampak celoten svet, še vedno med nami. ''Občutki so mešani, saj se igralci zavedamo, da je virus še prisoten v Sloveniji. Igralci podzavestno še vedno razmišljajo o svojih bližnjih in njihovem zdravstvenem stanju. A smo profesionalci, treba je trenirati, treba je igrati, vse skupaj bo potrebno odmisliti in dati na stran,'' pove Miral Samardžić.

Kdaj se bo liga nadaljevala, se še ne ve, po mnenju branilca Olimpije ne bi bilo nič narobe, če bi tekmovanje dokončno prekinili in ga nadaljevali, ko bi bila "tekma" s koronavirusom dokončna dobljena: ''O tem, ali se bo nadaljevalo prvenstvo ali ne, so pristojni drugi. O tem ne določam jaz, a ne bi imel nič proti, če bi se zadeva ustavila in nadaljevala, ko bi bilo bolj varno.''

Fotogalerija s treninga Olimpije (foto: Grega Valančič / Sportida):

