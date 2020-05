Kriterij, po katerem NK Maribor spada med najslabše na svetu

V izjemno podrobni analizi, ki so jo opravili, so strokovnjaki ugotavljali, koliko priložnosti za igro v nogometnih ligah z vsega sveta dobivajo nogometaši, mlajši od 22 let. Upoštevali so sezono 2019/20, ki je trenutno zamrznjena, oziroma sezono 2019 v tistih državah, v katerih so nogometne sezone vezane na koledarsko leto, in v študijo vključili tekme, odigrane do 1. januarja 2020. Kakšni so izsledki?

Prva liga Telekom Slovenije je med 93 prvoligaškimi tekmovanji, ki so jih pri CIES upoštevali, v vrhu, na 13. mestu. V njej so v tej sezoni, ki se je začasno ustavila po 25 odigranih tekmah, nogometaši, mlajši od 22 let, dobili na voljo skoraj četrtino igralnega časa (23,8 odstotka).

Na vrhu je slovaška liga, v kateri je delež mladih nogometašev še nekoliko višji (okroglih 29 odstotkov), povsem na dnu pa je skupaj z južnoafriško najboljša turška liga. Njeni prvoligaši v povprečju mladim namenjajo vsega 3,7 odstotka igralnega časa.

Iz obsežne študije smo ob slovenski izluščili podatke iz petih najbolj razvitih nogometnih držav, Anglije, Francije, Italije, Nemčije in Španije, nekdanje skupne države (Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije) in dodali še preostali dve državi, ki mejita na Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. Kaj smo ugotovili?

Prva liga Telekom Slovenije je zelo naklonjena mladim nogometašem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska liga je raj za mlade

Več priložnosti kot v Sloveniji dobivajo samo še mladi nogometaši v najboljši črnogorski nogometni ligi (26,7 odstotka), ki se je na tej lestvici razvrstila na deveto mesto. Sledita Severna Makedonija in Hrvaška (v obeh mladim namenijo 19,3 odstotka igralnega časa), ki sta na 21. in 22. mestu. Na 29. mestu je Bosna in Hercegovina (17,4 odstotka), sledi ji Avstrija, ki je s 16,6 odstotka na 32. mestu, in takoj za njo Srbija, ki je z odstotkom manj 33. Najslabše kotirajo Madžari, ki mladim namenjajo samo 5,1 odstotka igralnega časa in so povsem pri dnu, na 88. mestu.

Od petih najboljših evropskih lig mladim najbolj zaupajo v Franciji, kjer nogometaši, mlajši od 22 let, dobijo okroglih 15 odstotkov igralnega časa. Sledijo Nemčija (9,8 odstotka) na 66., Anglija (8,5 odstotka) na 74., Italija (7,7 odstotka) na 76. mestu in kot najslabša od njih šele na 79. mestu Španija, kjer prvoligaši mladim namenijo okroglih sedem odstotkov igralnega časa.

Kako je s klubi? Rekorder prihaja z Nove Zelandije, zanj igrajo skoraj samo mladi nogometaši, a je treba upoštevati, da je na vrhu s 93,3 odstotka igralnega časa za mlajše od 22 let rezervna zasedba kluba Wellington Phoenix, ki pa nastopa v tamkajšnji prvi ligi.

Dušan Kosić je pri Celju v tej sezoni skoraj polovico igralnega časa razdelil med nogometaše, mlajše od 22 let. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trije slovenski klubi med najboljših 100. Celjani povsem v vrhu.

Med najboljšo stoterico med 1.292 klubi, ki so jih pri CIES vključili v obsežno študijo, so se znašli kar trije slovenski klubi. Na visokem, 32. mestu, je Celje, pri katerem Dušan Kosić mladim nogometašem namenja kar 43 odstotkov igralnega časa.

Zelo visoko je tudi Bravo. Za 49. mesto je zadostovalo 38,8 odstotka igralnega časa, ki ga Dejan Grabić mladim nameni v Ljubljani. Na 58. mestu je kranjski Triglav s 35,7 odstotka igralnega časa za nogometaše, mlajše od 22 let.

Visoko, na 129. mestu, so Domžale (27,5 odstotka), potem sledi kar velik razkorak do 250. mesta, ki ga zaseda velenjski Rudar (okroglih 21 odstotkov). Aluminij (19,3 odstotka) je na 290. mestu, Mura je 345. (17,9 odstotka). Sežanski Tabor je s 17,5 odstotka malo za njo, na 359. mestu.

Precej zadaj, na 562. mestu, je trenutno vodilni slovenski prvoligaš, ljubljanska Olimpija, pri kateri Safet Hadžić nameni mladim približno osmino igralnega časa (12,4 odstotka). Malo? Seveda, a še precej manj priložnosti so mladim namenili pri prvakih iz Ljudskega vrta.

Od prvakov, ki prihajajo iz petih najmočnejših evropskih lig, so mladim, zanimivo, najbolj naklonjeni pri PSG. Foto: Reuters

Maribor gleda v hrbet tudi PSG, Juventusu, Bayernu in Barceloni

Ko smo po usodnem marčevskem porazu Maribora proti Bravu pred domačimi navijači, ki je najprej odnesel trenerja Darka Milaniča in pozneje še Zlatka Zahovića, zdaj že nekdanjemu športnemu direktorju v kolumni očitali, da športna politika NK Maribor že vrsto let premalo priložnosti ponudi mladim, smo naleteli na nekaj burnih odzivov s štajerskega konca.

Podrobna analiza CIES je potrdila, da se še zdaleč nismo zmotili. Resda obsega zgolj prvo polovico te sezone, a je dejstvo, da v Ljudskem vrtu tudi v letih pred tem ni bilo veliko drugače. Maribor je v svetovnem merilu eden od najbolj neprijaznih klubov za mlade nogometaše.

Z zgolj 4,5 odstotka igralnega časa, ki ga dobivajo tam nogometaši, mlajši od 22 let, je med 1.292 klubi šele na 1030. mestu. Za vsemi prvaki, ki prihajajo z območja nekdanje skupne Jugoslavije.

Za francoskim prvakom PSG, najboljšim italijanskim klubom Juventusom, nemškim prvakom Bayernom Münchnom in tudi za klubom, ki je bil lani najboljši v španski ligi, Barcelono.

Od najboljših nogometnih klubov iz sosednjih držav v prejšnji sezoni je prehitel samo madžarskega prvaka Ferencvaroš, od prvakov iz najboljših petih evropskih lig pa zgolj Manchester City, ki ga je lani Josep Guardiola spet popeljal do naslova angleškega prvaka.

Novi športni direktor prvakov Oliver Bogatinov je že napovedal, da bodo v Mariboru po novem poskušali več staviti na mlade. Foto: Vid Ponikvar

Vse kaže, da tudi v Ljudskem vrtu sledi zasuk

"Na mladih svet stoji," pravijo. "NK Maribor pa zagotovo ne," lahko ob tem dodamo mi. Vsaj v zadnjih 13 rezultatsko sicer zelo uspešnih letih ni.

V prihodnosti naj bi se to v Mariboru močno spremenilo. Tudi zaradi krize, ki jih bi lahko v to prisilila, a predvsem zaradi tega, ker so na Mladinski ulici 29 v Mariboru očitno že pred časom ugotovili, da so mladi nogometaši najboljši posel. Poceni ali pa celo zastonj nakupni artikli, ki lahko ob ustreznem brušenju ob prodaji prinesejo velik zaslužek.

Tudi zaradi tega so ob iskanju snovalca nove mariborske nogometne zgodbe s prstom pokazali na dozdajšnjega vodjo klubske nogometne šole Oliverja Bogatinova. Tudi on pa je že takoj na začetku dal vedeti, da se v Ljudskem vrtu obetajo novi, drugačni časi.

Bomo videli. Počakajmo do naslednje priložnosti, ko se bodo v Švici spet zakopali v podatke in poskušali izbrskati, kje v svetu stavijo na mlade nogometaše in kje ne.

Lestvica lig:

Uvrstitev na lestvici: Država Odstotek minut igre mladih nogometašev 1. Slovaška 29,0 % 2. Nova Zelandija 28,8 % 3. Irska 28,8 % 4. Estonija 28,6 % 5. Litva 28,6 % 6. Nizozemska 27,9 % 7. Jamajka 27,3 % 8. Moldavija 27,2 % 9. Črna gora 26,7% 10. Singapur 25,9 % 13. Slovenija 23,8 % 21. Makedonija 19,3 % 22. Hrvaška 19,3 % 29. Bosna in Hercegovina 17,4 % 32. Avstrija 16,6 % 33. Srbija 15,6 % 36. Francija 15,0 % 66. Nemčija 9,8% 74. Anglija 8,5 % 76. Italija 7,7 % 79. Španija 7,0 % 88. Madžarska 5,1 %

*Ob ligah iz držav, ki so se znašle med najboljšo deseterico, smo z lestvice, na kateri je 93 tekmovanj, ob slovenski izluščili še najboljših pet evropskih lig, lige iz nekdanje skupne Jugoslavije in preostalih držav, ki mejijo na Slovenijo.

Lestvica klubov:

Uvrstitev na lestvici Klub Država Odstotek minut igre mladih nogometašev 1. Wellington Phoenix rezerve Nova Zelandija 93,3 % 2. Young Lions Singapur 81,1 % 3. UCD Irska 78,0 % 4. Tallina Kalev Estonija 73,1 % 5. Metta Latvija 61,3 % 6. Nordsjaelland Danska 58,5 % 7. Daugavpils Latvija 58,3 % 8. Zimbru Moldavija 58,1 % 9. Cavalier Jamajka 58,1 % 10. Universidad San Martin Peru 56,6 % 32. Celje Slovenija 43,0 % 49. Bravo Slovenija 38,8 % 58. Triglav Slovenija 35,7 % 63. Red Bull Salzburg Avstrija 35,4 % 102. Sarajevo Bosna in Hercegovina 29,6 % 129. Domžale Slovenija 27,5 % 250. Rudar Velenje Slovenija 21,0 % 284. Dinamo Zagreb Hrvaška 19,5 % 290. Aluminij Kidričevo Slovenija 19,3 % 345. Mura Slovenija 17,9% 359. Tabor Sežana Slovenija 17,5 % 430. Sutjeska Nikšić Črna gora 15,7% 562. Olimpija Ljubljana Slovenija 12,4 % 636. PSG Francija 11,1 % 641. Shkendija Severna Makedonija 11,0 % 762. Crvena zvezda Srbija 8,8 % 822. Juventus Italija 7,9 % 856. Bayern München Nemčija 7,4 % 980. Barcelona Španija 5,4 % 1030. Maribor Slovenija 4,5 % 1124. Manchester City Anglija 2,3 % 1182. Ferencvaroš Madžarska 1,2 %

*Ob klubih iz lig držav, ki so se znašle med najboljšo deseterico, smo iz lestvice, na kateri je kar 1.292 klubov, ob tistih iz slovenske izluščili še klube najboljših pet evropskih lig, klube iz nekdanje skupne Jugoslavije in preostalih držav, ki mejijo na Slovenijo.

