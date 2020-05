Prvi mož Kopra drzno izzval Maribor in Olimpijo

Mišljeno je bilo drugače. Nogometaši Kopra so se pripravljali na popoldanski trening, ko jim je ravno pobožala dušo novica iz Gorenjske. Začelo se je veliko slavje, delovno druženje na zelenici je odpadlo, kar pa še ne pomeni, da se izbranci Mirana Srebrniča, ki so v drugi ligi osvojili največ točk in si s tem zagotovili neposredno napredovanje v Prvo ligo Telekom Slovenije, danes niso videli.

''Fantom je s pleč padel velik kamen. Danes se slavi. Popoldanski trening je odpadel, a se bomo zbrali in proslavili napredovanje v prvo ligo. Brez skrbi, ne bo objemanja ali poljubljanja. Spoštovali bomo vse ukrepe, ob 21. uri pa se bo Koper dvignil iz korone. To bo pravo bujenje Kopra, saj bomo na Bonifiki pripravili slavnostni ognjemet,'' nam je vzhičeno pripovedoval Ante Guberac.

Tja, kamor tudi spadajo

Bonifika bo po treh letih spet gostila prvoligaške nogometne dvoboje, na katerih se bodo za točke potegovali Koprčani. Foto: Vid Ponikvar Novi in stari predsednik Kopra, ki je kanarčke prevzel pred poldrugim letom, ko je v klubskem grbu kraljeval še kozliček, je ponosen na ekspresno vrnitev med najboljše. Ko so Koprčani pred tremi leti ostali brez tekmovalne licence in zdrsnili v najnižje tekmovanje, je bila prva liga od Bonifike oddaljena svetlobna leta. Primorci se niso predali, zavihali so rokave in z zelo spodobno zasedbo, ki se ji je v tretji ligi pridružil še povratnik na predsedniški položaj, stari znanec Guberac, preskakovali vse mogoče ovire.

Najboljši so bili tudi v drugi ligi. Do konca sezone bi morali odigrati še deset krogov, a sta pandemija koronavirusa in finančna nestabilnost večine drugoligašev prisilili krovno zvezo, da je bila v tej sezoni že odigrana zadnja tekma. Uradno jih NZS ne bo razglasil za prvake, so si pa na podlagi vodilnega položaja prislužili napredovanje med najboljše. ''Za nas ni pomembno, ali smo prvaki, ampak bolj to, da gremo tja, kamor tudi spadamo. To smo dokazali na igrišču. Zaslužili smo si napredovanje.''

Čudeži se dogajajo, Koper po naslov prvaka

Prvega moža nogometnega kluba Koper, ki letos slavi 100-letnico obstoja, ne zanima povprečnost. Foto: Vid Ponikvar Bonifika bo lahko tako v prihodnji sezoni, ki jo obkrožajo še številne neznanke, saj se niti še ne ve, kdaj se bo lahko, če sploh, uradno končala zdajšnja, spet gostila najboljše slovenske klube. Da bi se lahko z njimi enakovredno kosala, je dokazala že v tej pokalni sezoni, ko je presenetila Maribor in ga s skoraj ''rezervno'' postavo izločila v osmini finala, nato pa je namučila še Aluminij, enega izmed največjih pozitivnih presenečenj te sezone.

''Ne zanima me povprečnost. Če ne bo visokih ciljev, mene ne bo v klubu. Bilo je kar nekaj skeptikov, ki niso verjeli v nas, ko smo bili še v tretji ligi, a smo zgradili ekipo, ki jo spoštuje vsa država. Pozimi smo se pripravljali v Turčiji in proti prvoligašem iz drugih držav nismo nikoli razočarali. Ni kaj, Koper postaja spet nogometno močno mesto. Takšno, kakršno je včasih že bilo,'' je ponosen Guberac, ki v poletnem prestopnem roku načrtuje prihod vsaj še dveh ali pa treh okrepitev. Nikakor naključno, saj želi narediti moštvo še močnejše in se z njim zavihteti proti vrhu. Drzno napoveduje, da je mogoče prav vse.

''To je nogomet. ''Morda pa postanemo prvaki! Zakaj pa ne? Čudeži se dogajajo. Smo v ritmu, da moramo vsako leto osvajati prva mesta. Trikrat zapored smo to naredili. Morda pa postanemo prihodnje leto še prvaki in to naredimo še četrtič zapored! Fenomeni se dogajajo. Prepričan sem, da bomo prihodnje leto to kronali pri vrhu prve lige,'' sporoča šef obalnega gradbenega velikana Grafista, ki že dalj časa finančno pomaga klubu. Ugotavlja, da nastopanje v prvi ligi ne bo bistveno spremenilo poslovanja kluba.

Koprčani so v 20 nastopih v drugi liga osvojili največje število točk (44) med vsemi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Prva liga ne bo dražja, ker smo že v drugi ligi igrali s prvoligaškim proračunom. Bomo videli, kaj se bo zgodilo zaradi koronavirusa. Morda proračun še malce dvignemo, lahko pa se tudi zgodi, pa bo nižji,'' opozarja na obdobje, v katerem vlada še veliko neznank, saj še nihče ne ve, kakšno bo življenje in delovanje nogometnih klubov po koncu koronakrize.

Olimpija pokvarila slovensko prvo ligo

Odkar je Milan Mandarić postal leta 2015 predsednik Olimpije, sta si s stanovskim kolegom Dragom Cotarjem (Maribor) "razdelila" štiri naslove. Zmaji so bili najboljši leta 2016 in 2018, vijolice pa 2017 in 2019. Kdo bo prvak letos? Foto: Žiga Zupan/Sportida Kar zadeva številk, ki vladajo v prvi ligi, opozarja na početje Olimpije, ki je tekmecem pred leti naredilo medvedjo uslugo. ''Našo ligo je pokvarila Olimpija. Z bajnimi plačami za igralce je postavila raven, ki si ji težko sledil. Zdaj je tudi ona ugotovila, da je bilo to nesmiselno, hkrati pa slabo za celo ligo. Za igralce, ki so imeli prej tisoč evrov plače, je plačevala šestkrat ali sedemkrat več,'' je navedel primer, s katerim je podkrepil misel, kako je ljubljanski klub spremenil plačne navade slovenskih prvoligašev, željnih osvajanja najvišjih mest.

Guberac je prepričan, da si Koper zasluži članstvo med najboljšimi. ''Koper je po organiziranosti kluba, o tem sem prepričan, takoj za Mariborom, po pogojih pa je celo prvi. Pridite na trening Kopra in Olimpije, pa boste hitro začutili, kakšen je urejen klub,'' je ponosen na ustroj, ki deluje na Bonifiki in bo v prihodnji sezoni že sodeloval v prvi ligi.

Koprčani so najbližje zasledovalce v drugi ligi, primorske tekmece Gorico, prehiteli za tri točke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Koprčani so si tako zagotovili napredovanje v prvo ligo že 11. maja. Sezone je konec. Je s tem konec tudi treningov? ''Danes nas je osrečila novica, tako da bodo fantje nekaj dni uživali in proslavljali, v petek pa bodo prišli nazaj na delo. Če bo prva liga normalno stekla (NZS napoveduje, da bi se ob prižgani zeleni luči države lahko nadaljevala prihodnji mesec, op. p.), bomo vedeli, kdaj se bo začela nova sezona, in lahko fante pravočasno pustili na počitek ter začeli priprave na novo sezono,'' je pojasnil prvi mož koprskega kluba.

Narod je previden, preživeli najhujše Beseda je pričakovano tekla tudi o ukrepih za zajezitev pandemije koronavirusa. ''Gremo v pravo smer. V zadnjih 14 dneh se je število okuženih zmanjšalo. Ljudje so vse bolj ozaveščeni. Gostinski lokali niso natrpani, narod je previden. Življenje mora iti naprej, mi pa smo preživeli najhujše. Bo drugi val ali ga ne bo? Nisem zdravnik, a glede na to, kako smo preživeli prvi val, mi, Hrvati in Črnogorci smo ga speljali zelo dobro, zdravstvo pa je vedno bolje pripravljeno, sem optimist. Švedi so ga preživeli z minimalnimi ukrepi, a brez žrtev ne bo šlo. Če bomo vsi čakali, da pride cepivo, bomo na koncu umirali od lakote, saj se lahko ustavi industrija.''

Vsaj 10 drugoligašev ni želelo igrati

Guberac nam je zaupal, da si vsaj deset drugoligašev ni želelo nadaljevati sezone. Foto: Vid Ponikvar V ponedeljek si je po silnih namigovanjih, kakšna usoda bo doletela drugo ligo, končno oddahnil. Že pred tem je kategorično ponavljal, da bi bilo najbolje drugoligaško sezono prekiniti. ''Od 15 drugih klubov jih vsaj 10 ni želelo igrati. Ker nimajo pogojev in bi bilo nevarno,'' nam je zaupal. Dovolj zgovoren je bil tudi primer o tem, kako se trenira v Kopru, kako pa v nekaterih drugih drugoligaših.

''Igralci se pogovarjajo med seboj. Pri nekaterih drugoligaših se igralci veselo prhajo skupaj, kar ni dobro. To ni dobra popotnica. Potem bi bilo bolje, če raje ne bi trenirali,'' se zaveda, da nimajo vsi na voljo takšnih pogojev, kot jih premore Bonifika. Nogometaši Kopra imajo na voljo za treninge tri igrišča, šest slačilnic, igralci po vsakem treningu zavržejo opremo in dobijo novo.

Če je druga liga dokončno prekinjena, pa naj bi se prva liga (in tudi pokal, kjer v polfinalu igrata tudi drugoligaša Nafta in Radomlje) nadaljevala. Po mnenju Guberca je bila sprejeta odločitev na mestu. ''To so profesionalci. Morajo poskušati odigrati sezono do konca. Tudi za ceno, da bo treba iti v karanteno. Naj vsaj poskusijo.''

Odločno proti širitvi, Maribor ni nikoli jokal v medijih

Prvi mož koprskega kluba je opozoril na nepredvidljivost Olimpije, ki bi jo lahko po koncu sezone zapustil predsednik Milan Mandarić. Foto: Vid Ponikvar Krovna zveza ni naklonjena širitvi prvi ligi. Zanjo ne bi glasoval niti Guberac. ''Še pred letom bi bili zagotovo prvi, ki bi glasovali za ligo 12, danes, ko je takšna kriza in niti ne vemo, kaj vse nas čaka, saj imajo finančne težave že prvoligaši in sploh ne vemo, kaj bo z drugim valom okužb s koronavirusom, pa je vprašanje, ali bomo v prvi ligi sploh zbrali deset klubov za igranje. Dokler ne bo več jasnega o virusu, nima smisla širiti, ker to ni to. Vprašanje je tudi, kje dobiti denar. Kdo od sponzorjev bo še dajal denar za nogomet,'' je postregel z vprašanjem, po katerem se je spomnil na vodilno Olimpijo, ki se ji nasmiha naslov slovenskega prvaka, a naj bi jo kmalu tudi zapustil dolgoletni predsednik (in finančni podpornik) Milan Mandarić.

''Poglejte na primer Mandarića. Saj ne veš, ali bo Olimpija še lahko igrala ali ne bo. Trenutno imamo v Sloveniji le en finančno stabilen klub. To je Maribor. Le ta lahko igra brez težav. Vsi drugi se lahko hvalimo, a je realnost povsem drugačna. Maribor je edini klub, ki se lahko financira izključno sam. To je zasluga Zlatka Zahovića. Maribor ni nikoli jokal v medijih, ali bo prišel investitor ali ne. Iz Ljubljane pa poslušamo v zadnjih letih ravno takšno stokanje. Po drugi strani pa slišimo, kako so lahko srečni. Maribor si je vse zaslužil na igrišču, redno izplačeval igralce, ni bilo ekscesov. To so velike razlike med Olimpijo in Mariborom,'' je primerjal največja slovenska kluba, ki sta bila pred začetkom spomladanskega dela označena kot glavna favorita za naslov prvaka, a so vijolice nekoliko popustile, zmaji pa so jim pobegnili na sedem točk razlike.

Koper je v drugi ligi zbral tri točke več od Gorice, štiri od Radomelj, sedem pa od Nafte in Fužinarja. Nogometaši bodo prejeli za napredovanje posebno nagrado.

Proslava stoletnice ob državnem naslovu?

Dare Vršič želi v koprskem dresu dokazati, da še ni za v staro šaro. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Leto 2020 je posebno leto v zgodovini koprskega kolektiva. Pred stotimi leti je bil ustanovljen domači nogometni klub, pred 10 leti pa je bil Koper prvič in za zdaj tudi zadnjič državni prvak. Je zadnji slovenski klub, ki ni Maribor ali pa Olimpija in je stal na vrhu. Prvi del načrta, da se bo stoletnica praznovala ob spoznanju, kako se je Koper vrnil v druščino najboljših, je že uresničen. Vodstvo Kopra ne verjame, da bi se tokrat kot leta 2017 zataknilo pri pridobivanju tekmovalne licence. Vseeno pa slavje ob stoletnici ne bo doseglo pričakovanega učinka.

''Praznovanje brez občinstva zaradi koronavirusa ni pravo. Morda pa zaradi tega počakamo na drugo leto, ko osvojimo še en naslov. Zakaj pa ne? To je nogomet. Veliko naših fantov še ni reklo zadnje. Komaj čakajo, da se bodo lahko dokazovali. Da Dodleka in Vršiča spustimo v Ljudski vrt, da se dokazujeta. Ali pa Djermanovića v Stožice. Gališić se vrača, pripeljati nameravamo še nekaj vrhunskih imen in bo. Ne glede na to, ali bom zraven ali ne, sem svojo obveznost s tem, ko bo Koper spet zaigral v prvi ligi, izpolnil. Koper si zasluži stabilnega prvoligaša. Prva liga ga potrebuje,'' je zadovoljen Primorec, ki je tesno povezan s koprskim nogometom. Še vedno, ko je zapuščal klub, se je trudil, da za seboj pusti čiste račune.