Pred nekdanjim slovenskim reprezentantom, ki mu tekmovalna sezona 2019/20 ni prinesla veliko zadovoljstva, so zelo pomembni dnevi. RB Leipzig se podobno kot preostali nemški prvoligaši pripravlja na nadaljevanje sezone. Čeprav se klubi spopadajo s takšnimi in drugačnimi težavami, naj bi bile konec tedna odigrane tekme 26. kroga nemškega prvenstva, s tem pa bi se tudi uradno prekinil dvomesečni prisilni premor, ki je nogometaše pregnal v karantene.

Trener Leipziga napovedal vrnitev Slovenca

Julian Nagelsmann bi lahko v soboto poslal v ogenj tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta. Foto: Getty Images Rdeči biki bodo v soboto v Leipzigu pričakali Freiburg. RB Leipzig je v tej sezoni v zelo dobri formi, pričakovanja ostajajo zelo visoka. V domačem prvenstvu po 25. krogu zaostaja le za dvema velikanoma. Vodilni Bayern mu beži za pet, drugouvrščena Borussia Dortmund pa le za eno točko. Leipzig je tako na dobri poti, da si z vrhunsko uvrstitvijo znova zagotovi igranje v ligi prvakov, kjer se je v tej sezoni že uvrstil med osem najboljših.

V pomoč bi mu lahko bil tudi Kevin Kampl. Izkušeni Slovenec je nazadnje v bundesligi zaigral 9. novembra 2019, ko je Leipzig v Berlinu premagal Hertho s 4:2, nekdanji slovenski reprezentant pa se je vpisal tudi med strelce. Nato je sledil dolg premor. Zdravstvene težave so ga prikovale na seznam poškodovanih. Gleženj se je dolgo celil, zdaj pa je že pripravljen za nove izzive. Trener RB Leipzig Julian Nagelsmann je potrdil, da bo prihodnjo soboto med kandidati za nastop proti Freiburgu tudi Slovenec.

"Kevin Kampl bi lahko nastopil. Je povsem pripravljen, trening opravlja brez vsakršnih težav. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale v prihodnjih dneh, a glede njega imam dober občutek," je dejal mladi strateg, ki se z Leipzigom druži tako z nemško kot tudi evropsko elito.

Največji slovenski prestop vseh časov

Takšno rokovanje z navijači zaradi novega koronavirusa ne bo prišlo v poštev še nekaj časa. Foto: Getty Images Svetlolasi zvezni igralec iz Solingena bi tako lahko na prazni Red Bull Areni dočakal tisto, kar počne najraje. Zaigral na zelenici in pomagal soigralcem do uspeha. Po sušni polovici leta bi lahko zaigral za klub, s katerim ga veže pogodba do leta 2021. Izteče se mu torej prihodnje leto. Rdeči biki bi z njim radi podaljšali sodelovanje, a bo marsikaj odvisno od nadaljevanja sezone in tega, kar bo 29-letni Kampl pokazal na igrišču.

Kampl je še vedno podpisan pod najdražji slovenski prestop vseh časov, Leipzig je zanj pred tremi leti Bayerju iz Leverkusna odštel 20 milijonov evrov. V nadaljevanju sezone ga čakajo tudi evropski izzivi. Leipzig se je uvrstil v četrtfinale lige prvakov, kjer pa še ne ve, s kom bi se lahko pomeril. Polovica udeležencev še ni znana, tako da žreb za četrtfinale še ni bil opravljen.

Biki bi se radi vmešali v boj za naslov

Nagelsmann, ki je v osmini finala po dveh zmagah izločil Tottenham, oslabljeno zasedbo nekdanjega trenerskega vzornika Joseja Mourinha, je v pogovoru za revijo Kicker izpostavil, da se bo liga prvakov po njegovem prepričanju nadaljevala šele avgusta, ko bi klubi že lahko računali na poletne okrepitve.

Rdeči biki so v osmini finala zlahka izločili Tottenham (1:0 in 3:0), ki je lani zaigral v finalu lige prvakov. Foto: Reuters

Napovedal je tudi boj za naslov nemškega prvaka. "Do konca je še devet tekem. Radi bi dobili vseh devet," ne skriva ambicioznega cilja. Če ga želi uresničiti in ubraniti naslov najboljšega v Nemčiji, si bo vodilni Bayern do konca sezone lahko privoščili le malo spodrsljajev.