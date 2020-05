Nemški klubi v tednu pred prvimi tekmami v strogi karanteni

Nemški klubi, ki bodo 16. maja nadaljevali igranje v prvi in drugi bundesligi, so od danes v karanteni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. S tem želijo zmanjšati možnost širjenja novega koronavirusa, ki je z dodatnimi pozitivnimi primeri ogrozil datum nadaljevanja prvenstev.

Nemška bundesliga se bo prihajajoči konec tedna nadaljevala po več kot dvomesečnem premoru. Združenje nemške lige (DFL) je odločilo, da morajo zato ekipe ta teden ostati v karanteni, potem ko so v preteklem tednu opravili testiranja na prisotnost virusa sars-cov-2.

Nekateri klubi, med katerimi so Bayern München, Borussia iz Dortmunda in Wolfsburg, so svoje igralce namestili v hotelih v mestih, da bi skrajšali pot nogometašev do stadionov, trening centrov in letališč, poroča Hina, ki se opira na zapis nemške tiskovne agencije dpa.

Drugi klubi, med katerimi sta Schalke in Borussia iz Mönchengladbacha, so v hotelih blizu stadionov. Nogometaši Bayerja iz Leverkusna in Uniona iz Berlina bivajo v hotelih zunaj mesta, igralci Paderborna pa so nastanjeni v bližnjih toplicah.

Nogometašem je zapovedano, naj se držijo strogih higienskih pravil v hotelih in drugod, v sobah pa so nameščeni posamično, da bi preprečili nadaljnje okužbe med nogometaši, ki so v primeru Dynama Dresden postavili pod vprašaj nadaljevanje prve in druge bundeslige. Moštvo iz Dresdna je zdaj v dvotedenski karanteni zaradi dveh pozitivnih primerov.

Bundesliga naj bi se začela 16. maja in končala predvidoma 30. junija, če ne bo dodatnih težav.