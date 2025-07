Velikokrat smo že slišali, da je Tadej Pogačar generacijski talent. Da na kolesu obrača izjemne številke, da je eksploziven, psihološko močan, nepredvidljiv v načinu dirkanja ... Iz leta v leto dokazuje, zakaj je številka 1 svetovnega kolesarstva in da za tovrstne podvige ni dovolj zgolj talent, temveč tudi ogromno trdega dela, pa tudi pravi načina razmišljanja. Letos je Tour zanj in za ekipo UAE Emirates predstavljal poseben projekt, ki je bil do potankosti strateško načrtovan. Vse skupaj je Tadej kronal z veliko zmago kot svetovni prvak iz leta 2024 – naziv, ki bi ga rad ponovil tudi letos v Ruandi.

ANKETA Koliko Dirk po Franciji bo Tadej Pogačar osvojil v karieri? 4 + 8,40 % 50 glasov

5 + 9,41 % 56 glasov

6 + 45,04 % 268 glasov

7 + 21,34 % 127 glasov

8 + 7,06 % 42 glasov

Več. + 8,74 % 52 glasov Oddanih 595 glasov

Izgradnja popolnega športnika

Pomembna sprememba pri nadgradnji se je pri slovenskem šampionu zgodila konec leta 2023, ko je z njim začel tesno sodelovati novi trener Javier Sola. Namesto revolucije so ubrali evolucijo. Poudarek je bil na treningih moči, izboljšani drži na kronometer kolesu, postopni spremembi telesne kompozicije. Tadej je postal močnejši, a ostaja eksploziven. Njegova sposobnost vzdrževanja vrhunske forme skozi tri tedne naporov je osupljiva. Še posebej impresivna je njegova vožnja v klanec sede na kolesu, ob tem pa ustvarja izjemne številke in hkrati lomi tekmece.

Garanje je del življenja Tadeja Pogačarja. Foto: Reuters

Tudi šibke točke so napadli sistematično. Že lani, ko je tretjič osvojil Tour, so veliko poudarka na treningih namenili kolesarjenju v vročinskih razmerah. Postal je stroj, ki se znajde v vseh razmerah. Izjemno močan je tudi v glavi.

Psihološki oklep

Med vsemi kolesarji na Touru je pritegnil največ pozornosti in imel največ obveznosti. Od 12. etape naprej je neprekinjeno nosil rumeno majico, pred tem še v treh. Medtem ko so njegovi tekmeci, tudi največji rival Jonas Vingegaard, že počivali in si nabirali moči, je imel Tadej še medijske in protokolarne obveznosti. Posledično tudi manj časa za regeneracijo.

Ko se takšne obremenitve seštevajo iz dneva v dan, jih telo začne čutiti. In čeprav je bil v zaključku dirke vidno utrujen, je iztisnil še zadnje atome moči in poizkušal zmagati tudi v zadnji etapi s ciljem v Parizu, kjer se je zasluženo veselil četrtega prestižnega naslova najboljšega na dirki vseh dirk. Kot najmlajši s tovrstnim podvigom.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar – velika rivala, ki dvigujeta drug drugega. Foto: Reuters

Da je psihološko močno napredoval, smo pisali že lani. Pomagal mu je belgijski "možganski trener" Stijn Quanten. Z vsakodnevnimi kognitivnimi vajami – za reakcijski čas, odločanje in odpornost na stres – je Pogačar postal še trdnejši v glavi. Rezultati teh treningov? "Ruši vse rekorde," je takrat poudaril Quanten.

Ob tem je tudi taktično najbolj dovršen kolesar v pelotonu. Zaupa rojaku Andreju Hauptmanu, izjemno preudarnemu športnemu direktorju, ki zna vnaprej predvideti ključne scenarije dirke. In kaj je lepšega od tega, da Tadej zaupa slovenskemu znanju. Kolesa mu že vrsto let pripravlja Boštjan Kavčnik, od letošnjega leta pa je njegov maser Žiga Jerman, s katerim sta bila velika prijatelja že v času dirkanja za ljubljanski kolesarski klub, ki se zdaj imenuje Pogi Team Gusto Ljubljana.

S slovensko podporo, čeprav je imel ob sebi tudi izvrstne moštvene kolege, je lažje strl tudi številne provokacije s strani ekipe Visma | Lease a Bike. Ti so bili tudi letos izjemno nadležni: polni taktičnih manevrov, izjav, nastavljenih pasti in psiholoških igric. Vsaka izjava je bila premišljena, vsak manever preigran. A Tadej se ni pustil zmesti. Ostal je miren, osredotočen, nasmejan, včasih je imel tudi ostro rezilo v izjavah. Takrat, ko je bilo potrebno. Veliki rival Jonas Vingegaard ga ni mogel ogroziti. Napadal je Tadej, čeprav je Jonas ničkolikokrat izpostavljal, da Tour še ni izgubljen. A njegovi napadi niso bili takšni, da bi lahko strl slovenskega šampiona, ki je ostal trden. Vedno je imel pripravljen odgovor. Lahko rečemo, da je Tadej zadal Jonasu takšen udarec, ki ga Danec ni pričakoval.

Ob tem je treba izpostaviti, da so njuni dvoboji na Touru epski in delajo kolesarstvo še bolj zanimivo, razburljivo, hkrati pa drug drugega ženeta v smeri napredka, nadgradnje.

Francozi bi ga posvojili: Pogi, veliki ljubljenec Toura

Kar poleg vsega navdušuje ljubitelje kolesarstva, sta Tadejevi neustavljiva motivacija in način dirkanja. Pogačar sam postavlja meje in jih premika. Če ne bi bil tako dober, tudi njegovi vodje ne bi razmišljali tako drzno. To, kar so Roger Federer, Rafael Nadal, Tiger Woods, Michael Jordan in drugi počeli v svojih športih, počne Tadej v kolesarstvu.

Vsako leto doda nekaj novega. Pa ne govorimo le o Touru. Govorimo o vseh možnih terenih. Letošnjo tritedensko francosko kolesarsko pentljo je začel v mavrični majici in tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Ruandi bi jo rad ubranil. Njegovi napadi so epski, zato je povsem razumljivo, da ima od vseh kolesarjev v karavani največ navijačev. "Go Pogi," "Allez Pogi" "Pogi king" … so zapisi na asfaltu na legendarnih vzponih francoske pentlje.

Veselje z moštvenimi kolegi v ekipi UAE Emirates. Foto: Guliverimage

Najzanimivejše je, ko se pogovarjaš na Touru s Francozi. V njihovi polomljeni angleščini, ko jim poveš, od kod prihajaš, nemudoma izstrelijo: "Oooh Pogi. He is the best (najboljši je, op. a.)." Ni malo takšnih, ki so vprašali, če ga prodamo Franciji. Takoj bi ga posvojili. Težko si je predstavljati, kaj bi bilo šele ob trasah Toura, ki so že zdaj dodobra zapolnjene z navijači in njihovimi navijaškimi transparenti, če bi imeli Francozi kolesarja tipa Pogačar. Nekaj, kar so imeli nazadnje pred okoli 40 leti, ko je Bernard Hinault kot zadnji Francoz slavil skupno zmago.

Eden od četverice kolesarjev, ki se lahko pohvalijo s petimi lovorikami na Touru. Ob njem še Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. In prav ta številka in morda še tista šesta zvezdica so najverjetneje cilj slovenskega asa, ki bo septembra dopolnil šele 27 let in se je podpisal že pod toliko vrhunskih dosežkov.

V karieri je nastopil na sedmih Grand Tourih. In njegova najslabša uvrstitev? Tretje mesto na premierni Vuelti. Štirikrat je osvojil Tour de France, bil dvakrat drugi za Vingegaardom, lani pa se je v Rimu veselil še rožnate majice najboljšega na Giru d'Italia. Povrhu vsega se lahko med drugim pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka na cestni dirki, devetimi zmagami na prestižnih spomenikih. Letos je nastopil na kockasti klasiki Pariz–Roubaix in moral priznati premoč le Mathieuu van der Poelu. In verjamemo lahko, da bo napadal ta francoski spomenik kakor tudi Milano–San Remo, za katerega še išče način, kako ga osvojiti.

Največji svojega časa

Najbolj zastrašujoče za tekmece pa je nekaj drugega. Tadej Pogačar še zdaleč ni dosegel svojega vrhunca. Kot poudarja njegov trener Javier Sola, ima še vedno prostor za napredek: v treningu moči, obvladovanju obremenitev in finem usmerjanju taktičnih odločitev. Tadej ni več le napadalni čudežni deček. Je arhitekt dirkanja. Je nesporni vladar pelotona. Psihološko trden in hkrati vedno lačen zmag.

Vedno izpostavlja podporo zaročenke Urške Žigart. Foto: Guliverimage

Primerjave z legendarnim Eddyjem Merckxom, kdo je najboljši kolesar vseh časov, so nehvaležne, a ena stvar je nedvomna: Tadej Pogačar je največji kolesar svojega časa. Kolesar, ki ne piše zgolj rezultatov, ampak ustvarja zgodbo, ki bo ostala zapisana v zgodovini športa. Tadej je šampion. Tadej je vzor. In hkrati še vedno skromni Tadej, ki ohranja vrednote, ki sta mu jih vcepila starša Marjeta in Mirko.