Saga o vrnitvi bundeslige se zapleta

Medtem ko se bo prihodnji vikend znova začelo tekmovanje v prvi in drugi bundesligi, iz Nemčije ne prihajajo preveč spodbudne novice. Iz nemškega nogometnega drugoligaša Dynama Dresden so sporočili, da naslednji konec tedna še ne bodo mogli nadaljevati sezone. Na testiranjih sta bila namreč dva njihova nogometaša pozitivna na novi koronavirus, zato je moralo celotno moštvo v 14-dnevno karanteno.

Bundesliga in Bundesliga 2 se bosta ponovno začeli v soboto, 16. maja. Po dveh mesecih se bo v Nemčiji spet igral nogomet, Nemčija pa bo tako postala prva država z največjimi nogometnimi ligami v Evropi, ki bo nadaljevala s potekom kolektivnih športov. A stvari se zdaj nekoliko zapletajo, saj so iz Dynama Dresdna prišle nič kaj spodbudne novice.

"Dejstvo je, da naslednjih 14 dni ne bomo mogli trenirati in igrati tekme," je sporočil športni direktor kluba Ralf Minge. Dynamo je tako postal prvi klub iz nemških lig, ki v načrtovanem terminu ne bo mogel odigrati tekme 26. kroga. Zadnjeuvrščena ekipa druge lige bi morala naslednjo nedeljo gostovati v Hannovru.

Bundesligi se naj bi nadaljevali 16. maja. Foto: Reuters

Strogi ukrepi na stadionih

Nemška nogometna zveza (DFB) je sicer v četrtek dejala, da se bo sezona nadaljevala po strogih zdravstvenih protokolih, ki navijačem prepovedujejo obisk stadiona in od vseh igralcev zahtevajo testiranje na Covid-19. Vključno z igralci, uslužbenci in uradniki, bo na tekmah okoli tristo ljudi. Na stadionih in ob zelenicah ne bo maskot, igralci se pred tekmo ne bodo rokovali, prav tako ne bo skupinskih fotografij. Moštvi pa iz tunelov oziroma garderob na zelenico ne bosta prišli hkrati.

Liga je sicer prekinjena od 13. marca. Klubi so se v trenažni proces vrnili sredi aprila, igralci pa so treniral v skupinah. "V zadnjih nekaj tednih smo vložili ogromno napora v področje logistike, da bi dosledno izvajali vse predpisane medicinske in higienske ukrepe," je dejal Dynamov športni direktor. "V stiku smo z odgovornim zdravstvenim organom in DFL (Nemška nogometna liga) za usklajevanje vseh nadaljnjih korakov," so še sporočili iz kluba, ki je trenutno na zadnjem mestu Bundeslige 2.

Preberite še: