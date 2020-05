Od 23. maja spet tekmovanja v ekipnih športih

Janez Janša je razveseljivo napoved objavil po seji vlade, na kateri so sprejeli številne sprostitve ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Panožne športne zveze imajo zdaj končno na voljo podatek, ki jim bo olajšal odločanje o tem, ali naj prekinjena tekmovanja nadaljujejo in kdaj bodo ta lahko izpeljali.

Športna tekmovanja na državni ravni tudi v ekipnih športih, ob upoštevanju navodil #NIJZ, možna od 23.5.2020. — Janez Janša (@JJansaSDS) May 13, 2020

Medtem ko so denimo košarkarji, odbojkarji, hokejisti in rokometaši državno prvenstvo za to sezono že končali, so nogometaši težko pričakovali informacije o tem, kdaj bi se lahko lotili nadaljevanja Prve Lige Telekom Slovenije.

NZS: Sprostitev ukrepov olajšanje za nogomet in šport nasploh

Predsednik nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović se je na sporočilo predsednika vlade odzval z besedami, da je to "veliko olajšanje za nogomet in šport nasploh". Prve tekme NZS načrtuje junija, poroča STA.

"Pogovarjali smo se že s klubi, njihova želja je bila, da bi imeli po dolgem premoru treninge pred prvimi tekmami vsaj štiri tedne. Tako, da načrtujemo prve tekme v prvem ali drugem tednu junija, 5., 6. ali 10. v tistem mesecu," je v pogovoru za STA povedal Mijatović.

"Za nogomet v Sloveniji ta odločitev pomeni ogromno v tekmovalnem pomenu, saj bomo na igrišču dobili prvaka in udeležence evropskih tekmovanj. Za NZS samo pa finančno to ne pomeni razbremenitve zaradi dodatnih varnostnih in zdravstvenih zahtev. Te pa so pomembne v tem času epidemije novega koronavirusa in jih bomo v polni meri upoštevali, saj smo med drugim številne predloge dali tudi sami," je dodal Mijatović.

Po njegovem mnenju pa bo zelo pomembno, kako se bodo pri nas razmere urejale naprej, da bi bil tudi šport v polni meri deležen vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Prav tako pa bo pomembno mednarodno okolje, tudi delovanje trga prestopov ter drugih dejavnikov, ki usmerjajo svetovni nogomet.

Preberite še: