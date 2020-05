Bo vlada danes preklicala obvezno razkuževanje stavb?

Vodja svetovalne skupine ministrstva za zdravje, s katero se je vlada sestala v torek popoldne, Bojana Beović je sicer že na torkovi dopoldanski vladni novinarski konferenci napovedala, da bomo lahko s sproščanjem ukrepov bistveno bolj smeli, če bodo razmere glede epidemije konec tedna ostale enake, saj da še čakamo učinke sproščanja ukrepov po prvomajskih praznikih, piše STA.

Dokončno se bodo odločili o šolah in vrtcih

Za ta teden so v vladnih vrstah napovedali končno odločitev o vnovičnem odprtju vrtcev in šol, ki je predvideno za ponedeljek in za katero so že pripravljena številna priporočila in smernice. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah so se nanj že začeli pripravljati, ministrstvo pa je do torka zbiralo tudi podatke o tem, koliko vzgojiteljev in učiteljev se na delo ne bo moglo vrniti ter koliko staršev bo v ponedeljek pripeljalo otroke v vrtec.

Pristojni te dni ocenjujejo tudi tveganje za ponovno širjenje okužb v primeru odprtja mej, je v torek pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Tako je morda že kmalu pričakovati tudi spremenjen režim na mejah, predvsem denimo na meji s Hrvaško, in odločitev glede karantene ob njenem prehajanju, piše STA.

Vlada tudi o domovih za starejše

Kot je Kacin pojasnil za torkove Odmeve na Televiziji Slovenija, se je vlada veliko ukvarjala tudi s stanjem v domovih za starejše, saj da bo treba odgovoriti na vprašanje, kdaj lahko ti začnejo sprejemati nove stanovalce.

Premier Janez Janša pa je na torkov poziv Združenja etažnih lastnikov, da naj vlada prekliče obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb, napovedal, da se bo to zgodilo v kratkem, še piše STA.