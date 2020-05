Trumpovi privrženci z orožjem zaščitili brivca, v ZDA že več kot 82 tisoč mrtvih

V ZDA so do torka zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili 1,369 milijona okužb z novim koronavirusom. Za koronavirusno boleznijo 19 jih je umrlo najmanj 82.356. Še vedno je daleč najbolj prizadeta država New York s 338 tisoč okužbami in 27.284 mrtvimi, piše STA.

Zvezne države v ZDA se kljub temu počasi odpirajo oziroma znova zaganjajo ekonomije, kar je pripeljalo do novih političnih delitev. Republikanci in predsednik ZDA Donald Trump se v nasprotju z opozorili zdravstvenih strokovnjakov zavzemajo za hitro odpiranje ekonomij, demokrati so previdnejši.

V državi Washington je demokratski guverner Jay Insley sporočil, da imajo na voljo 1300 ljudi za sledenje okuženih oziroma njihovih stikov z drugimi osebami, kar bo omogočilo postopno odpravo ukrepov proti novemu koronavirusu. V Washingtonu je bilo do torka zvečer 17.330 okuženih in skoraj tisoč mrtvih.

Trumpovi privrženci z orožjem zaščitili brivca

Trumpovi privrženci nadaljujejo proteste in v Wisconsinu so z orožjem zaščitili 77-letnega brivca, ki je v nasprotju z ukazom tamkajšnje demokratske guvernerke odprl svoj salon. Policija ni posredovala. V Wisconsinu so našteli več kot deset tisoč okužb in čez 400 mrtvih.

V Teksasu so začeli testirati zapornike, kjer je do zdaj umrlo 30 ljudi. V tamkajšnjih zaporih so do zdaj brez splošnega testiranja potrdili 1700 okužb z novim koronavirusom. V Teksasu se je do zdaj okužilo skupaj 41.400 ljudi, umrlo pa 1146.

Foto: Reuters

Florida se je že začela odpirati, razen dveh največjih okrožij, ki tvorita mestno območje Miamija. Prihodnji teden naj bi tudi tam odprli trgovine, restavracije in frizerske salone ter telovadnice, seveda pod posebnimi pogoji, kot sta zmanjšana kapaciteta in upoštevanje varnostne razdalje.

Pandemija novega koronavirusa je v ZDA prinesla priložnost za številne prevarante, ki skušajo zaslužiti na račun soljudi. Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je v okviru obsežne operacije Ukradena obljuba do zdaj sprožilo približno 370 pregonov in aretiralo 11 ljudi.

Denar za maske si je nakazal v Švico

Izstopa primer 39-letnega Christopherja Parrisa, ki je že bil v kazenskem postopku zaradi prevare okoli tisoč upokojencev, ki jih je s piramidno shemo oropal za skupaj 115 milijonov dolarjev. Do sojenja je bil na prostosti, v času pandemije pa je Parris začel prodajati zaščitne maske, za katere je pobral denar, mask pa ni dostavil.

Ujeli so ga, ko je želel ministrstvu za veteranske zadeve ZDA prodati 125 milijonov mask za 750 milijonov dolarjev. Uradnikom se je zdela cena previsoka in so sprožili preiskavo, ki je ugotovila, da Parris nima mask in da je že v kazenskem postopku zaradi prevare. Po aretaciji so ugotovili, da je pred tem že "prodal" za več kot sedem milijonov dolarjev mask in si denar nakazal v Švico.