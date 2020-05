Trump v besednem dvoboju z novinarko: To je bilo zelo podlo vprašanje #video

Pred vrsto ameriških zastav in velikim napisom "Amerika vodi svet s testiranji" je razglasil, da so se spopadli s krizo in zmagali. Šele po novinarskih vprašanjih je pojasnil, da so zmagali le v proizvodnji zadostnega števila testov za Američane, ne pa v vojni proti virusu, ki je do "razglasitve zmage" zahteval življenja več kot 80 tisoč Američanov.

Novinarsko konferenco komentatorji že primerjajo s podobno razglasitvijo zmage v iraški vojni predsednika Georgea Busha mlajšega leta 2003 pred veliko zastavo na letalonosilki, čeprav se je vojna takrat šele prav začela, piše STA.

Testov še vedno ni dovolj

ZDA res vodijo po skupnem številu opravljenih testov za novi koronavirus, vendar ne po številu testov glede na število prebivalcev, kjer zaostajajo za drugimi državami. Poleg tega testov še vedno ni dovolj, kljub temu da je Trump že pred dvema mesecema zagotovil, da jih je dovolj za vsakega, ki se želi testirati.

V ZDA je bilo po podatkih univerze Johns Hopkins do ponedeljka zvečer skoraj 1,35 milijona okuženih z novim koronavirusom in 80.400 mrtvih zaradi covid-19. Na vprašanje, zakaj vlada le priporoča guvernerjem, naj testirajo ljudi po domovih za starejše, je Trump odgovoril, da bo to ukazal, "če tako želite". Novi koronavirus najbolj prizadene starejše, kriza pa je v ZDA najprej izbruhnila marca v domu za starejše v okolici Seattla, kjer je umrlo skupaj 45 ljudi.

Foto: Reuters

Do zdaj je v domovih za starejše v ZDA umrlo najmanj 27 tisoč ljudi in tam še vedno nimajo na voljo dovolj opreme za testiranje za uspešen boj proti virusu. Ameriško združenje za zdravstveno nego, ki zastopa domove za starejše, je sporočilo, da pozdravlja priporočilo zvezne vlade, vendar mora vlada tudi omogočiti, da bo to izvedljivo, piše STA.

Trumpova novinarska konferenca je prvič do zdaj potekala tako, da so imeli vsi pred njim maske, saj je novi koronavirus prišel tudi v Belo hišo. Okužba Trumpovega osebnega pomočnika in tiskovne predstavnice podpredsednika ZDA Mika Pencea je prinesla spremembo glede mask, a je Trump še vedno noče nositi. Nosil pa jo je zet Jared Kushner in drugi člani vlade, ki so sedeli na stolih za novinarje.

Trump novinarki: To vprašajte Kitajsko

Novinarska konferenca se je klavrno končala, saj se je Trump znesel nad vprašanjem dopisnice televizije CBS Weijie Jiang, ki je azijskega porekla. Vprašala ga je, zakaj naj bi bilo pomembno, da so ZDA veliko boljše od drugih držav glede testiranj, kot da gre za neko svetovno tekmovanje, medtem ko toliko Američanov še vedno umira.

Trump je dejal, da umirajo po vsem svetu, in novinarki priporočil, naj to raje vpraša Kitajsko. "Ne sprašujte mene, to vprašajte Kitajsko. V redu? Ko jih boste vprašali, boste morda dobili zelo nenavaden odgovor," je dejal predsednik ZDA in v zmedi dal besedo novinarki CNN.

The final minute of Trump's news conference this evening pic.twitter.com/m6oGh1q9VF — Axios (@axios) May 11, 2020

Jiangova je vskočila in vprašala, zakaj je prav njej, ki je azijskega porekla, naročil, naj sprašuje Kitajsko, in Trump je rekel, da je bilo to zelo podlo vprašanje. Dopisnica CNN je hotela nekaj vprašati, a je Trump dejal, da ni bila dovolj hitra in poklical "naslednjega", a se nato hitro obrnil in odkorakal z govorniškega odra, piše STA.

Po ZDA se medtem pripravljajo na ponovni zagon proizvodnje avtomobilov. Tri največja podjetja (GM, Ford, Fiat-Chrysler) so napovedala zagon proizvodnje 18. maja, že v ponedeljek pa so se na delo vrnili delavci v nekaterih tovarnah dobaviteljev avtomobilskih delov v Michiganu in drugje. Avtomobilska industrija ustvari šest odstotkov ameriškega BDP in zaposluje 835 tisoč ljudi.

Musk grozi, da bo zaprl tovarno

V Kaliforniji je zaradi tega nastal odmevni prepir med lastnikom Tesle Elonom Muskom in kalifornijskim okrožjem Alameda, kjer ima Tesla svojo ameriško tovarno. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je dovolil odprtje tovarn predelovalne industrije, vendar pa odločitev prepustil posameznim okrožjem po Kaliforniji. Alameda tega ne dovoli še za teden dni in slikoviti Musk je eksplodiral ter zagrozil, da bo tovarno zaprl in jo preselil drugam.

Foto: Reuters

V ponedeljek je tvitnil, da se je proizvodnja obnovila, in se je pridružil delavcem v tovarni v Fremontu. "Če bodo koga aretirali, prosim, naj aretirajo samo mene," je tvitnil. Do večera potem ni bilo poročil o morebitni aretaciji.

Posamezne zvezne države ZDA in znotraj njih posamezna okrožja različno ponovno zaganjajo gospodarstvo, ki je bilo zamrznjeno konec marca. Zvezna vlada ni dala nobenih konkretnih priporočil, razen tega, da je odgovornost za vse prenesla na guvernerje, potem ko je Trump nekaj časa skušal vztrajati, da lahko le on ukaže, kdaj se bo gospodarstvo odprlo.

Demokratski predsedniški kandidat Joseph Biden se je v ponedeljek odzval s prispevkom za Washington Post. "Lahko se dereš s strehe o odpiranju, če želiš, kar ne spremeni dejstva, da iz tega ne bo nič, dokler se ljudje ne bodo počutili varne," je med drugim zapisal Biden in navedel primere v državah, kjer so odprli velike trgovinske centre, ki za zdaj še vedno samevajo, saj se ljudem ne mudi po okužbo, še piše STA.