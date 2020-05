Od danes znova dovoljen letalski potniški promet

Vlada se je v ponedeljek odločila, da ne bo podaljšala prepovedi opravljanja mednarodnega rednega in čarterskega prevoza potnikov, piše STA.

Kot so pojasnili v njenem uradu za komuniciranje, so bili v času od sprejemanja omejitvenih ukrepov sprejeti številni ukrepi, ki jih morajo izpolnjevati tako upravljalci letališč kot letalski prevozniki, poleg tega so organi za javno zdravje posameznih držav sprejeli ukrepe za osebe po povratku iz tujine in za tujce, ki pridejo v državo.

Ker ti ukrepi vplivajo na letalski potniški promet in se prevozniki še ne odločajo za opravljanje prevozov, saj ni povpraševanja, prepoved opravljanja mednarodnih zračnih prevozov tako iz območja EU kot iz tretjih držav ni več potreben in smiseln, so navedli v vladi.

Na lokalna letališča leti niso dovoljeni

Od danes so dovoljeni leti na mednarodna letališča v Sloveniji - Ljubljana, Maribor in Portorož -, ne pa tudi na lokalna letališča, kjer prepoved mednarodnega potniškega prometa ostaja v veljavi do 12. junija, piše STA.

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so v torek pozdravili sprostitev omejitve letalskega potniškega prometa, saj bodo lahko letalski prevozniki sedaj načrtovali letenje. Večina letalskih prevoznikov je lete odpovedala do konca maja, so pa na letališču v zadnjih dneh že sprejeli vse ukrepe za varen zagon potniškega prometa, so povedali za STA.

Merjenje telesne temperature bo najverjetneje obvezno

Potniki bodo tako morali ohranjati razdaljo 1,5 metra, razkuževanje rok bo obvezno za potnike in zaposlene pred vsakim vstopom v potniški terminal, potniki bodo morali uporabljati masko ali drugo vrsto zaščite ustno-nosnega predela. Zagotovljena bo tudi zaščita za letališko osebje. Število potnikov v terminalu in na avtobusih bo približno prepolovljeno, obiskovalci in spremljevalci v terminal ne bodo smeli. Merjenje telesne temperature bo najverjetneje obvezno vsaj za del potnikov, morajo pa to uskladiti že z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, so povedali, še piše STA.