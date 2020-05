Združenje etažnih lastnikov vlado pozvalo k preklicu razkuževanja stavb

Kot so pojasnili v združenju, so se za ta korak odločili po tistem, ko se je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) epidemiološka slika bolezni covid-19 v Sloveniji umirila, začelo pa se je tudi postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Po poročanju STA so poudarili, da je odlok še naprej v veljavi, čeprav je infektologinja ter vodja strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović dejala, da bi zadostovalo le mehansko čiščenje, kar pomeni, da bi bilo dovolj čiščenje z milom in vodo. Zato so NIJZ in strokovno javnost pozvali, da podpre pobudo za čimprejšnji preklic odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

Simona Perčič z NIJZ je za Televizijo Slovenija (TVS) potrdila, da bi lahko prisluhnili pozivu združenja k preklicu ali ublažitvi odloka. "V prihodnjih dneh bomo videli, kakšna bo epidemiološka slika po sprostitvi ukrepov, ki jih je vlada sprejela nazadnje, potem pa se bodo počasi sproščali tudi drugi ukrepi," je dejala. Tako naj bi po poročanju TVS v kratkem zadostovalo le še čiščenje površin v skupnih prostorih.

Na novico STA se je na Twitterju odzval predsednik vlade Janez Janša in zapisal, da bo odlok preklican v kratkem.

Bo v kratkem https://t.co/2L24potly8 — Janez Janša (@JJansaSDS) May 12, 2020

V obdobju izvajanja odloka so številni etažni lastniki postali "tarče pohlepnih upravnikov in njihovih podizvajalcev storitev, ki so v tem ukrepu videli možnost velikega zaslužka na račun že tako finančno visoko obremenjenih etažnih lastnikov", so opozorili v združenju. Po njihovih navedbah so bile ponudbe za razkuževanje v številnih primerih pretirano visoke.

Strošek znaša do 20 evrov na stanovanje

Po poročanju TVS za razkuževanje plačujejo od sedem do 20 evrov na stanovanje na mesec. Znesek je odvisen od tega, kdo razkužuje, pogodbeni čistilni servis, zunanji izvajalci ali etažni lastniki sami.

Etažni lastniki so se zato med seboj ponekod že organizirali in zavrnili visoke ponudbe ter se sami odločili za razkuževanje. V združenju so poudarili, da so sledili navodilom NIJZ in pokazali visoko stopnjo odgovornosti v skrbi za skupnost, ko gre za vprašanje zdravja.

Združenje vlado poziva, da ob preklicu odloka pokrije tudi stroške za razkuževanje ali pa to predvidi v naslednjem protikoronskem paketu pomoči.