Blok groze: Stanovalcem so ukazali, naj ga ne zapuščajo, ljudje pa so umirali #video

Britanski preiskovalci so končali več let trajajočo preiskavo požara v londonski stolpnici Grenfell Tower, ki je junija 2017 terjal 72 smrtnih žrtev. Največji del krivde za najhujši požar na Otoku po drugi svetovni vojni so pripisali gradbincem in proizvajalcem gradbenih materialov, del pa tudi državnim in lokalnim oblastem ter londonskim gasilcem. Morebitne kazenske procese bodo zaradi obsega in zapletenosti preiskave najverjetneje začeli šele konec leta 2026. Uničeno poslopje sicer predvidevajo za rušenje.

Gasilci so stanovalcem naročili, naj ostanejo v goreči stavbi

Požar, ki je v zgodnjih jutranjih urah 14. junija 2017 izbruhnil v kuhinji stanovanja v četrtem nadstropju bloka Grenfell Tower, se je hitro razširil po 24-nadstropni in skoraj 70 metrov visoki stolpnici.

Gasilci so stanovalcem naročili, naj ostanejo v stanovanjih, kar je v Veliki Britaniji standarden postopek v primeru požarov v visokih zgradbah. Navodilo je veljalo skoraj dve uri, čeprav so ognjeni zublji streho dosegli v le pol ure.

Britanski mediji so blok Grenfell Tower opisovali kot enega najboljših primerov raznolikosti prebivalstva na Otoku, združenega v eno bivanjsko enklavo. V več kot 120 stanovanjih so živeli tako avtohtoni Britanci kot številni priseljenci oziroma potomci priseljencev iz drugih držav.



Stolpnica je bila ob odprtju leta 1974 znana kot maroški stolp, saj je tam živelo več priseljencev iz Maroka. V zadnjih letih pred požarom, sploh po prenovi v letih 2015 in 2016, je sicer veljala za eno modernejših stanovanjskih stavb v enem najsiromašnejših območij Londona.



Okrožje Severni Kensington, kjer stoji Greenfell Tower, je sicer eden od simbolov velike premoženjske neenakosti med najbogatejšimi in najrevnejšimi prebivalci Velike Britanije. Je namreč v bližini Kensingtona, Notting Hilla in Chelsea, delov Londona, kjer živijo milijonarji in milijarderji.

Požar v stolpnici Grenfell Tower. Foto: Reuters

V silovitem požaru, ki so ga gasilci ukrotili šele po 24 urah, je življenje izgubilo 71 ljudi in ena od stanovalk je kasneje zaradi požara rodila mrtvega otroka. Poškodovanih je bilo 74 ljudi, od tega 20 huje.

Kdo je odgovoren za najsmrtonosnejši požar v Veliki Britaniji po drugi svetovni vojni?

Več kot leto dni po grenfellskem požaru, septembra 2018, so začeli uradno preiskavo dogodka, ki jo je vodil nekdanji sodnik Martin Moore-Bick. Želeli so ugotoviti predvsem, kaj je povzročilo tako bliskovito širjenje ognjenih zubljev.

Po skoraj šestih letih so preiskovalci ta teden končno predstavili izsledke preiskave. V sredo objavljeno poročilo najostreje kritizira proizvajalce fasadnih oblog in izvajalce prenove fasade na stolpnici Grenfell Tower, ki jim pripisuje največji delež krivde za požar, ter tudi več zaporednih britanskih vlad, lokalne oblasti, upravnike stavbe in londonske gasilce.

Proizvajalci fasadnih oblog so glede na navedbe preiskovalcev svoje izdelke lažno predstavljali kot varne, izvajalci gradbenih del pa tega niso ustrezno preverjali in so spodbujali kulturo prelaganja odgovornosti.

Nebotičnik Grenfell Tower je bil po požaru popolnoma uničen. Foto: Profimedia

Z varnostnimi tveganji se niso ukvarjale niti državne niti lokalne oblasti, čeprav so že od zgodnjih 90. let vedele za neustrezne standarde, vendar so glede na navedbe preiskovalcev vztrajno izkazovale brezbrižnost do požarne varnosti. Ob tem so neustrezno ravnale tudi v odnosih s prizadetimi v požaru.

Del krivde preiskovalci pripisujejo tudi londonskim gasilcem, ki niso imeli ustrezne strategije za evakuacijo stavbe, ko so izgubili nadzor nad požarom, in so neutemeljeno domnevali, da se takšen požar preprosto ne more zgoditi.

Na dan predstavitve poročila o požaru v stolpnici Grenfell Tower je v Londonu zagorel drug stanovanjski blok:

Primer je tako zapleten, da bodo morebitne kazenske postopke začeli šele čez dve leti

Britanska policija in tožilstvo zaradi požara trenutno preiskujeta 19 organizacij in 58 posameznikov, vendar bodo morebitne kazenske procese zaradi obsega in zapletenosti preiskave najverjetneje začeli šele konec leta 2026.

"Vsi sodelujoči ne nosijo enakega deleža krivde za katastrofo, vendar so vsi prispevali na svoj način. Večji del krivde lahko pripišemo nesposobnosti, del tudi nepoštenosti in pohlepu," je ob predstavitvi poročila povedal vodja ekipe preiskovalcev Martin Moore-Bick.

Foto: Reuters

Na več lokacijah v Londonu je tudi sedem let po požaru mogoče videti opomine na tragedijo, ki je prizadela prebivalce stolpnice Greenfell Tower.



Na zgornji fotografiji so sicer prekriti ostanki pogorelega bloka, ki ga predvidevajo za rušenje, saj po mnenju izvedencev predstavlja nevarnost za okolico. Londonske oblasti bodo izvajalca rušenja predvidoma izbrale do 18. septembra.

"To se ne bi smelo nikoli zgoditi"

Na poročilo preiskovalcev se je odzval tudi britanski premier Keir Starmer, ki se je v izjavi v londonskem parlamentu opravičil žalujočim svojcem in preživelim stanovalcem stolpnice Grenfell Tower. Pri tem je omenil tudi navedbo preiskovalcev, da bi se bilo vsem 72 smrtnim žrtvam mogoče izogniti.

"To se ne bi smelo nikoli zgoditi. V imenu celotne države želim jasno povedati, da smo vas razočarali na vse mogoče načine, pred, med in po tej tragediji. Sedem let kasneje še vedno čakate na pravico, ki si jo zaslužite," je dejal Starmer. Ob tem je obljubil, da bo njegova vlada sodelovala v preiskavah in poskrbela za obsežne spremembe na področju varnosti stanovanjskih stavb.