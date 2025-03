Iz bloka sredi Ljubljane zaradi požara evakuirali 200 stanovalcev

V Štepanjskem naselju v Ljubljani so zaradi požara, ki je zvečer izbruhnil v stanovanju večstanovanjske stavbe, preventivno evakuirali okoli 200 ljudi, poroča portal 24 ur. Gasilci so ga hitro pogasili.

Požar je izbruhnil okoli 19. ure v stanovanju v 2. nadstropju ene od stavb v Štepanjskem naselju.

Zagorelo je v kuhinji, ogenj pa se k sreči ni razširil, so za omenjeni portal še povedali pri Gasilski brigadi Ljubljana.

Zaradi previdnosti so iz bloka evakuirali okoli 200 stanovalcev, gasilci pa so požar hitro pogasili in omejili širjenje dima. V intervenciji je sodelovalo več gasilskih enot.