Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek obiskal poškodovane v nedeljskem požaru v klubu v Severni Makedoniji, ki so jih prepeljali na zdravljenje v Srbijo. S fotografijami z obiska, na katerih je obdan s številnimi medijskimi ekipami, je sprožil ogorčenje srbske in makedonske javnosti.

V požaru, ki je izbruhnil v noči na nedeljo v nočnem klubu Pulse v Kočanih, je umrlo 59 ljudi, več kot 150 je poškodovanih.

Ker Severna Makedonija nima zadostnih zmogljivosti za zdravljenje vseh pacientov z opeklinami, je Skopje prosilo za tujo pomoč. V tujino so že do ponedeljka prepeljali več deset poškodovanih, od tega 17 v Srbijo.

Vučić je v ponedeljek v spremstvu številnih novinarskih ekip obiskal poškodovane, ki se zdravijo v Srbiji. "Za nas je tragedija v Kočanih, kot da bi se zgodila kjerkoli pri nas. Verjamem, da bomo lahko pomagali tem ljudem, ki so prišli s strašno hudimi poškodbami. Na voljo smo makedonskim bratom in prijateljem, pripravljeni pa smo sprejeti še več pacientov, saj imamo vrhunsko opremljene bolnišnice," je zapisal na družbenem omrežju Instagram. Zraven je objavil tudi več fotografij z obiska, na katerih je obkrožen z medijskimi ekipami in sodelavci, na eni od njih pa se bolnika tudi dotika.

Na fotografijah dobro vidni hudo poškodovani

Fotografije so izzvale ogorčenje na družbenih omrežjih ter v srbskih in makedonskih medijih.

Z več kot desetimi kamerami in prav toliko medijskimi ekipami je srbski predsednik Vučić v ponedeljek vstopil v bolnišnico, v kateri se zdravijo poškodovani v požaru v Kočanih, navaja makedonski portal Skopje1, ki ga povzema hrvaški portal Index. Kot dodaja, so še posebej sporne fotografije, ki jih je delil Vučić, na njih pa je mogoče videti poškodovane, ki nemočno ležijo v bolniških posteljah. Makedonski zdravnik Nenad Lazarov je po pisanju Indexa medtem opozoril še, da je takšno početje nevarno za bolnike z opeklinami.

V Srbiji je danes zaradi tragedije v Kočanih dan žalovanja. V Severni Makedoniji se je v ponedeljek začelo sedemdnevno žalovanje.