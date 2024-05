Teš 6 bo miroval še en teden

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki naj bi ga po prvotni napovedi znova zagnali danes, bo miroval še do prihodnjega ponedeljka. Zaustavitev bloka so podaljšali zaradi ugodnih razmer na trgu z elektriko, so za STA povedali v Tešu.

V času zaustavitve bloka 6 je bila proizvodnja električne energije za potrebe elektroenergetskega omrežja Slovenije in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem bloka 5 in plinskih enot.

Teš 6 so pred tem ustavili novembra lani, in sicer zaradi okvare na transportu žlindre kotla bloka. Do tokratne zaustavitve so tako zabeležili 116 dni neprekinjenega delovanja. "To je rekord, saj do danes v zgodovini Teša še noben od blokov ni deloval tako dolgo neprekinjeno," so še poudarili.

Teš je letos proizvedel 1051 gigavatnih ur (GWh) električne energije, od tega jih je šesti blok proizvedel 1039. V tem obdobju so proizvedli še 123 gigavatnih ur toplotne energije za Šaleško dolino, od tega šesti blok 119 gigavatnih ur.