Zadeva Teš 6: Kotar sposoben za sojenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji lastnik družbe Sol Intercontinental v likvidaciji Peter Kotar je po odločitvi sodnega senata sposoben za sojenje, so za STA povedali na Okrožnem sodišču v Celju. Sprejeli so tudi sklep, da se postopek proti Kotarju, ki je eden od obtoženih v zadevi Teš 6, začasno vodi ločeno.

Kotar je bil doslej začasno izločen s sojenja, njegovo sposobnost spremljanja sodnega postopka pa so preverjali psihiatrični izvedenci.

Iz dopolnilnega izvedenskega mnenja, ki sta ga oktobra podala psihiatrična izvedenca Peter Pregelj in Bojan Zalar, izhaja, da so miselne funkcije Kotarja, ki se doslej ni udeležil nobene obravnave, poslabšane, delovni spomin pa je zelo okrnjen. Izvedenca sta tudi ugotovila, da pri obtoženem procesnost v smeri demence za zdaj še ni prizadela motoričnih funkcij, je pa že zadela predel možganov, odgovoren za motoriko.

Izvedenca sta znova ocenila, da je Kotar sicer načeloma sposoben spremljati zaslišanje prič in jim ob tem zastavljati vprašanja ter opozarjati na dejstva, ki bi iz teh izpovedi izhajala in so pomembna za njegovo obrambo.

Pregelj: Kotar se brez pomoči zagovornika ne bi bil sposoben braniti

Pregelj je ob tem posebej izpostavil, da pa se Kotar brez pomoči zagovornika ne bi bil sposoben braniti, na vsako uro pa bi bil potreben desetminutni premor.

Kotarjev zagovornik Borut Černigoj je sodnemu senatu predlagal izdelavo novega izvedenskega mnenja. Tega bi po njegovem mnenju morali izdelati izvedenci nevrološke, psihiatrične in klinične psihologije, vendar šele, ko bi prejeli rezultate ponovne diagnostike, saj da Kotarja v kratkem čaka hospitalizacija.

Černigoj je še dejal, da je bilo na zadnjem nevrološkem pregledu pri Kotarju ugotovljeno slabšanje kognitivnega stanja. Sodišču je prav tako še enkrat predlagal, da se vse do dokončne in popolne ugotovitve sposobnosti Kotarja za sodelovanje v razpravah postopek zoper njega izloči iz enotnega postopka. Temu je sodni senat zdaj ugodil.