Vsi slovenski nogometni prvoligaši so se močno razveselili vladne odločitve, da se nogomet 23. maja vrača v polni pogon. O datumu, kdaj bi se morala nadaljevati Prva liga Telekom Slovenije, niso povsem enotni. Kaj so o tem povedali predstavniki prvoligašev, ki so se odzvali na naš klic?

"Slovenska liga bi se lahko nadaljevala v začetku prihodnjega meseca, 4., 5., najpozneje 10. junija," je v četrtek v odzivu na odločitev Vlade Republike Slovenije povedal prvi mož slovenskega nogometa, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, pozneje pa so z NZS sporočili, da so najbolj verjetni datumi 3., 6. ali 10. junij.

Čeprav je to teoretično mogoče, se s prvim dnem sprostitve ukrepov, 23. majem, Prva liga Telekom Slovenije seveda ne bo nadaljevala.

Nogometaši, ki so se na ekipne treninge po tednih vadbe v osami vrnili že pred časom, bodo takrat šele prvič lahko trenirali normalno, kot skupina. Potem bodo potrebovali še nekaj časa, da se pripravijo na tekmovalne izzive. Koliko? Kdo ve. Pogledi so različni.

NK Olimpija: Naj se začne čim prej

Milan Mandarić Foto: Grega Valančič/Sportida Pri NK Olimpija, ki je po 25 odigranih krogih Prve lige Telekom Slovenije, 11 tekem pred koncem prvenstva, na vrhu lestvice, so dejstvo, da bodo lahko od naslednje sobote nogometaši normalno trenirali in tudi igrali tekme, pozdravili in sporočili, da so se na igrišča pripravljeni vrniti čim prej. Trener Safet Hadžić je pred časom sicer omenil, da bi ekipa po začetku skupnih treningov potrebovala še tri tedne priprav, kar je manj, kot bo na voljo, a predsednik Milan Mandarić pravi, da se želi na stadione vrniti takoj.

"Želimo si čimprejšnjega nadaljevanja prvenstva. Veselimo se novih tekem in novih zmag, pri čemer trdno verjamemo, da se prave športne zmage lahko dosežejo samo na igrišču. Nikakor si ne želimo poslušati očitkov, da smo do krone prišli s posredovanjem tega ali onega, po naključju in zunaj igrišč. Ne želimo si niti tega, da bi kdorkoli izkoristil sedanje razmere in poskušal izsiliti spremembe, ki bi komurkoli zagotovile privilegiran položaj," je predsednik Olimpije zapisal v izjavi za javnost, na katero nas je, ko smo ga poprosili za stališče kluba glede nadaljevanje sezone, naslovil njegov svetovalec za stike z javnostjo Petar Damjanić.

NK Celje: Če lahko, že kar jutri

Dušan Kosić Foto: Grega Valančič/Sportida Podobno razmišljajo tudi v Celju, ki na prvenstveni lestvici za Ljubljančani zaostaja za pet točk in je skupaj z Aluminijem na drugem mestu lestvice. "Super, da se nogomet vrača v normalo. To, da se spet lahko vrnemo tja, kamor spadamo, je za našo panogo ključnega pomena. O tem, ali bi se to lahko zgodilo že prej, ne bi polemiziral. Vesel sem, da se zdaj končno je," je povedal Dušan Kosić, ki želi sezono, v kateri se Celjani vse bolj spogledujejo z Evropo, čim prej.

"Če bi bilo mogoče, že jutri. Ključno je, da to, kako pomembno je, da igramo, razumejo tudi fantje. Morajo biti profesionalci in poskušati narediti vse, da se bomo čim prej vrnili. Zdaj že trenirajo, ne še povsem normalno, a so prva ponovna spoznavanja z nogometno žogo že za nami. Pričakujem, da se v najkrajšem mogočem času vrnemo k staremu," je bil kratek Ljubljančan na klopi celjskega prvoligaša.

NK Maribor: Lahko igramo že 24. maja

Oliver Bogatinov Foto: Vid Ponikvar Kako na nadaljevanje gledajo pri prvakih, ki so koronakrizo pričakali na četrtem mestu in v novi podobi? Z novim športnim direktorjem in novim trenerjem. Brez Zlatka Zahovića in Darka Milaniča. "Zdrav duh v zdravem telesu. Veseli smo, da se vračamo. V šolo pošiljamo otroke, medtem ko morajo biti športniki, ki bi morali biti najbolje pripravljeni od vseh, na kavču. Če mi kot športniki nismo pripravljeni, potem ne vem … To je morda malce širši pogled, a je zelo pomemben. Mi smo tisti, ki promoviramo zdrav način življenja in tudi najmanj bremenimo zdravstveno blagajno," se je v svojem slogu razgovoril Oliver Bogatinov in tudi on potrdil pripravljenost, da se nogometaši na igrišče vrnejo takoj.

"Nam je dobro, tudi če igramo že 24. maja. Če gledamo bolj strokovno, potem je jasno, da bodo trije tedni za pripravo premalo, a najpomembnejše je, da je izhodišče za vse enako. Najbolj bi nas moralo skrbeti to, da pokažemo, da smo športniki in se lahko vrnemo. Šele potem bi morali biti pomembni interesi, ki jih ima vsak od nas," je vsem kolegom iz slovenskega nogometa sporočil novi športni direktor NK Maribor.

NŠ Mura: Ni optimalna, a je edina pot

Robert Kuzmič Foto: Planet TV Podobno razmišljajo tudi pri NŠ Mura, ki je trenutno na petem mestu. "Pozdravljamo odločitev vlade. Dlje kot bi čakali, težje bi bilo nadaljevati. Komaj smo čakali, da se prvenstvo spet začne," nam je povedal predsednik edinega prekmurskega prvoligaša Robert Kuzmič. "Komaj smo začeli treninge, tako da bo treba biti precej previden, saj dvomesečni premor zagotovo pusti posledice, a bomo naredili vse, da se pripravimo," je še povedal predsednik Mure in tudi on dvignil roko ob predlogu, da se prvenstvo nadaljuje že v začetku junija.

"Optimalno to zagotovo ni, a je jasno, da v svetu in tudi v Sloveniji vladajo izredne razmere. Vsi smo v časovni stiski. Pred vrati je nova sezona, tako da druge izbire nimamo. To ni optimalna, a je edina pot. Pomembno je predvsem, da imamo vsi iste pogoje," je besede Bogatinova ponovil Kuzmič.

NK Bravo: Skrajni datum, da se sezona izpelje

Dejan Grabić Foto: Grega Valančič/Sportida "Veseli nas, da bomo svojo službo spet lahko opravljali v polnem obsegu. Zavedamo pa se, da moramo v zasebnem življenju ohraniti disciplino in se držati napotkov stroke," je povedal Dejan Grabić, trener novinca med prvoligaši NK Brava, ki je na sedmem mestu prvenstvene lestvice.

"Verjetno je to skrajni datum, da se ta sezona izpelje do konca in se ne ogrozi naslednje," je mladi ljubljanski trener in nekdanji dolgoletni slovenski prvoligaški nogometaš dejal o Mijatovićevem predlogu, da se prvenstvo nadaljuje že v prvem tednu naslednjega meseca.

"Pripravljeni smo na vse scenarije. Če se bo sezona res nadaljevala, bomo formo tempirali za prve tekme, saj bodo za nas rezultatsko zelo pomembne. V nasprotnem primeru se bomo pospešeno posvetili nadaljevanju načrtovanja naslednje sezone," je še povedal.

NK Domžale: Pred 14. junijem se ne bi smeli vrniti

Matej Oražem Foto: Vid Ponikvar Nekoliko drugače stvari očitno vidijo v NK Domžale, ki je najbolj negativno presenečenje te prvenstvene sezone in je trenutno šele povsem pri dnu lestvice, na devetem mestu. "Prijetna novica za vse nogometaše, na katero smo čakali že dolgo. Kdaj bomo lahko začeli igrati, ne vemo, a že zdaj je treba narediti vse, da bodo posledice krize manjše, kot so bile po krizi v letih 2008 in 2009. Da bo nogomet doživel čim manjše izgube," je najprej povedal Matej Oražem, ki pa se na igrišče ne bi vrnil tako hitro.

"Glede na dogovor, ki smo ga imeli klubi z NZS, bomo imeli na voljo najmanj tri tedne skupnih treningov pred začetkom prvenstva. To pomeni, da se pred 14. junijem ne bi smeli vrniti na igrišča. Optimalno bi bilo, da bi priprave trajale od štiri do šest tednov, saj nas potem v petih, šestih tednih čaka kar 11 tekem. Klubi, ki so v polfinalu pokala, jih bodo odigrali kar 13. Verjamem, da bodo dogovori spoštovani, saj gre za strokovna, ne nogometno-politična vprašanja. Gre za opozorila stroke, tudi zdravnikov," je bil jasen športni direktor Domžal, pri katerih se s tako zgodnjim nadaljevanjem prvenstvene sezone, kot se ga omenja, ne strinjajo.

NK Rudar: Pripravljeni smo

Domen Beršnjak Foto: NK Tabor Sežana Zeleno luč so čimprejšnji vrnitvi v polni pogon prižgali tudi v Velenju, kjer domuje edini prvoligaš, ki je na lestvici trenutno za dvakratnimi prvaki iz Domžal. Rudar, ki je prikovan na zadnje mesto. "Veseli smo, da so se želje vseh nas uresničile in bomo končno spet lahko normalno trenirali. Ob teh pogojih, ob katerih moramo trenirati zdaj, je to namreč skoraj nemogoče. Veselimo se nadaljevanja prvenstva in komaj čakamo, da se začne. Igralci so zelo motivirani," je povedal trener Rudarja Domen Beršnjak, ki se nad omenjanim datumom prvih tekem prav tako ne pritožuje.

"Govorim lahko samo o svoji ekipi, a lahko rečem, da smo pripravljeni. Delo nogometašev smo v obdobju izolacije nadzirali. Ko so prišli na treninge, se je njihova kondicijska priprava celo izboljšala. Seveda je eno tekati po igrišču, drugo pa igrati nogomet, a vseeno mislim, da ne bi smelo biti težav. Je pa jasno, da bomo morali biti vsi trenerji zelo previdni," je opozoril nekdanji uspešni slovenski nogometaš, tudi reprezentant, ki je v času nogometne zamrznitve dobil prvo samostojno trenersko službo na prvoligaškem prizorišču, ko je v Velenju nasledil Hrvata Andreja Panadića.

Predstavniki vseh prvoligašev bodo z NZS pred sprejetjem končne odločitve sicer še sestankovali. Prvič že danes.